Tăng ngay 7kg với 4 cách tăng cân bằng mật ong cực dễ làm

Trong mật ong có chứa protein, carbohydrate và rất nhiều loại vitamin khác nhau như vitamin A, E, D,…Ngoài ra, mật ong cung cấp các loại enzym tốt cho hệ tiêu hóa và các quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vì những giá trị dinh dưỡng rất phong phú đó, mật ong luôn là thực phẩm tuyệt vời cho mọi quá trình tăng cân của bạn.

Mật ong là thứ thực phẩm vô cùng dễ tìm và giàu giá trị dinh dưỡng , nhưng không phải ai cũng biết cách ứng dụng nó hiệu quả. Nếu được kết hợp với chế độ ăn đúng cách, bạn có thể tăng cân bằng mật ong vô cùng hiệu quả và lành mạnh. Nhằm giúp bạn không phải tốn kém tiền của hay làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân vì những phương pháp không tốt, chúng tôi xin được giới thiệu 4 cách tăng cân bằng mật ong đạt hiệu quả tới tận 7kg/tháng.

Không sử dụng quá 150ml mật ong trong một ngày

Không dùng mật ong đã bị sủi bọt

Không uống mật ong khi bị tiêu chảy hoặc đầy bụng

Không cho trực tiếp mật ong vào nước sôi

Mật ong là thực phẩm giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

2, Cách chọn mật ong tốt

Về màu sắc: Mật ong đạt chuẩn sẽ có màu vàng nâu sậm, không loang lổ hay chỗ đậm chỗ nhạt, không quá sỉn màu hoặc quá tươi. Nếu trong mật ong có những mảng sáp và nhụy hoa còn lại thì loại mật đó cũng rất đáng tin.

Về độ đậm đặc: Mật ong tốt thường có độ sánh và sệt nhất định, không nên chọn những loại mật ong quá loãng vì rất có thể nó đã bị pha tạp, cũng không nên chọn loại quá đậm đặc. Có một mẹo chọn mật ong là khi đi mua mang theo 1 cọng hành tươi, nhúng cọng hành vào mật ong. Rút ra quan sát xem mật ong có bám trên cọng hành và khiến cọng hành bị héo không. Nếu hành bị héo thì đó là mật ong tốt.

Về mùi hương: Mật ong đạt chuẩn sẽ có mùi thơm của các loại cây và hoa tự nhiên, không có mùi ngọt hóa học hay quá ngấy.

Về mùi vị: Vì mật ong thật được tạo ra từ việc hút mật trong các loại hoa nên mùi vị tuy ngọt nhưng vẫn có độ thơm và thanh hơn mật ong làm giả, mật ong giả sẽ ngọt lợ và rất đậm hương vị hóa học.

Mật ong rất đa dạng về chủng loại - Ảnh minh họa: Internet

3, 04 cách tăng cân bằng mật ong cực dễ làm

Cách tăng cân bằng mật ong và trứng gà

Trứng cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin bổ dưỡng như vitamin B6, B12, B2 và folate. Lòng trắng trứng chứa tới 40 loại vitamin khác nhau, còn lòng đỏ trứng chứa các loại chất béo rất tốt cho cơ thể. Thêm vào đó, trứng còn chứa nhiều khoáng chất vô cơ như: kẽm, canxi, photpho, natri,… tốt cho các quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Mật ong và trứng gà là sự kết hợp hoàn hảo cho quá trình tăng cân của các bạn “cò hương”. Bạn nên áp dụng chế độ ăn trứng và mật ong thật khoa học theo 3 công thức sau:

Công thức 1

Nguyên liệu: trứng gà, sữa đặc, mật ong.

Chế biến: Cho ba nguyên liệu trên vào một chiếc bát nhỏ, khuấy đều đến khi hỗn hợp này hòa quyện rồi đem đi hấp cách thủy. Hấp trong vòng 15 phút là có thể thưởng thức được.

Ăn theo chế độ 3 lần/tuần, nên ăn vào bữa sáng hoặc trưa. Chú ý ăn ngay lúc nóng nếu không khi nguội món ăn sẽ rất tanh.

Công thức 2

Nguyên liệu: trứng gà, vài lát gừng, mật ong.

Chế biến: Cho 3 nguyên liệu vào bát, khuấy đều cho nguyên liệu quyện vào với nhau, cho vào hấp cách thủy 15 phút rồi thưởng thức.

Ăn theo chế độ 3 lần/tuần, nên ăn vào bữa sáng hoặc trưa. Món này cũng nên thưởng thức lúc nóng vì khi để nguội sẽ có vị tanh.

Công thức 3

Nguyên liệu: Mật ong, trứng gà, chanh.

Chế biến: Tách 2 lòng đỏ trứng gà cho vào bát, khuấy đều và thêm khoảng 60ml nước sôi, chờ nước sôi bớt nóng thì cho 2 thìa mật ong và nước cốt chanh và khuấy thật đều. Có thể dùng máy xay sinh tố cho hỗn hợp thêm hòa quyện và sánh mịn với nhau.

Dùng ngay lúc nóng để trứng không tanh, ăn khoảng 3-4 lần/tuần.

Cách tăng cân bằng mật ong và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cân bằng mật ong và sữa tươi

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, sữa là nguồn cung cấp các nhóm chất cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin, đường và các khoáng chất khác. Lượng chất acid amin trong sữa rất cân đối và có độ đồng hóa cao. Đặc biệt là Lysin - một acid amin vô cùng cần thiết cho sự phát triển của trẻ em.

Chất béo tìm thấy trong sữa là loại chất béo tốt cho cơ thể, có dạng nhũ tương với độ phân tán cao, chứa nhiều acid béo chưa no. Do đó, độ tan chảy của loại chất béo này rất thấp, dễ đồng hóa và đem lại giá trị sinh học cao.

Đường của sữa là lactoza (một loại đường kép), khi thủy phân cho 2 phân tử đường đơn là galactoza và glucoza, không gây hại nhiều cho cơ thể. Đây là loại đường tự nhiên nên không mang nhiều đặc tính có hại như các loại đường hóa học.

Ngoài ra, trong sữa non còn có chứa một loại kháng thể miễn dịch có tên lgA vô cùng tốt cho cơ thể trẻ em, giúp chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.

Vì những đặc điểm hữu ích kể trên, sữa được dùng kèm mật ong cho các chế độ ăn tăng cân với hướng dẫn cụ thể như sau:

Nguyên liệu: Mật ong, sữa tươi.

Chế biến: Rót sữa tươi ra cốc, cho thêm khoảng 2 muỗng cà phê sữa đặc, khuấy đều và thưởng thức luôn. Có thể thưởng thức cách ngày hoặc hằng ngày, nó sẽ giúp bạn tăng cân vô cùng hiệu quả.

Tăng cân bằng mật ong và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách tăng cân bằng tinh bột nghệ và mật ong

Trong nghệ có chứa nhiều chất như calo, protein, chất béo, carbohydrate. Theo tính toán trong 1 thìa canh bột nghệ đủ khả năng cung cấp 26% mangan, 16% lượng sắt cần thiết, 5% kali và khoảng 3% vitamin C cho các hoạt động sống hàng ngày. Vì vậy, bột nghệ cũng góp phần quan trọng trong các công thức tăng cân cho người gầy.

Nguyên liệu: Bột nghệ (không quá 2 thìa trong một lần pha, không quá 4 thìa trong một ngày), mật ong, nước ấm (chú ý phải là nước ấm, không nên nóng quá).

Chế biến: Pha 2 bìa cà phê bột nghệ và mật ong với nước ấm, uống sau bữa ăn từ 45 phút tới 2 tiếng.

Phải tuân theo thời gian uống chính xác nếu không công thức này sẽ không có tác dụng. Theo đánh giá của các chuyên gia dinh dưỡng, nếu uống bột nghệ và mật ong trước bữa ăn sẽ làm giảm cân, nhưng uống sau bữa ăn 45 phút tới 2 tiếng sẽ khiến cân nặng của bạn tăng lên từ từ.

Cách tăng cân bằng tinh bột nghệ và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách tăng cân bằng mật ong và nước ấm

Với những giá trị dinh dưỡng vốn có của mình, mật ong khi uống riêng lẻ cũng sẽ tạo hiệu quả đủ tốt trong việc giúp cơ thể tăng cân. Nhưng cách này sẽ mất thời gian hơn một chút mới có thể nhìn thấy rõ hiệu quả.

Cách pha: Đun một lượng nước ấm vừa đủ, chú ý dùng nước ấm chứ không thả trực tiếp mật ong vào nước sôi. Chờ khi nước đạt khoảng 60 độ C thì mới rót 2 thìa mật ong vào, khuấy đều rồi thưởng thức. Bạn có thể dùng thức uống này hằng ngày nhưng nên hạn chế uống trước khi đi ngủ vì mật ong có thể khiến bạn đầy bụng.

Pha mật ong với nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

4 bí quyết tăng cân bằng mật ong kể trên vô cùng hiệu quả và hữu ích, kể cả khi bạn là người gầy kinh niên hay đã trải qua các phương pháp khác nhau nhưng chưa được ưng ý. Quan trọng nhất là 4 cách thức này được chế biến từ các nguyên liệu tự nhiên, không gây hại cho sức khỏe như các loại thuốc làm tăng cân ngoài thị trường. Bạn cần kiên trì sử dụng từ 30-45 ngày để có thể nhìn thấy rõ ràng hiệu quả. Chúc bạn sớm thành công trong hành trình theo đuổi thân hình hằng mong ước của mình.