Cách nấu vịt nấu tiêu "đỉnh" nhất hệ mặt trời

Bí kíp để chọn vịt ngon:

Mua vịt tươi còn sống, thịt tươi sẽ khiến món ăn có mùi vị tuyệt vời hơn nhiều những khối thịt đã để lâu. Bạn có thể ra chợ chọn mua vịt tươi với tiêu chuẩn chắc thịt, lông mềm mượt, hai cánh khỏe ép sát vào thân và ánh mắt sống động. Tránh những con vịt mắt lờ đờ, dáng vẻ lù đù, lông te tua và cánh rủ xuống như ốm bệnh. Để ý phần ức và phao câu của vịt nếu có dạng tròn, da phần cổ và bụng dày thì con vịt đó sẽ nhiều thịt.

Tránh mua những con vịt còn non vì chúng nhiều lông tơ và thịt vẫn chưa săn chắc. Để nhận biết đâu là vịt còn non thì chú ý đến phần mỏ của nó, vịt non thường mỏ sẽ to và mềm, vịt đã trưởng thành mỏ sẽ cứng và kích thước tổng quan nhỏ hơn so với tỷ lệ mặt.

Bạn cũng không nên chọn con vịt quá già vì thịt sẽ rất dai, vịt đẻ nhiều lứa da bụng sẽ xệ xuống nên chỉ cần sờ phần bụng bạn sẽ biết ngay. Ưu tiên vịt đực hơn vịt cái, vì lượng thịt của vịt đực dày hơn vịt cái

Sau khi chọn được rồi nếu bạn không muốn mổ hoặc không biết mổ có thể bảo người bán mổ trực tiếp cho mình, như vậy bạn sẽ không mua dính thịt vịt đã bị để lâu.

Chọn thịt vịt để nấu vịt nấu tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu xanh

Chọn loại tiêu xanh vỏ vẫn còn tươi, màu sắc đẹp, không bị dập héo, không bị mốc. Chú ý quả tiêu còn tươi không bị móp và trũng vỏ, cuống tiêu bám chắc lấy chùm, cầm lên không bị rơi lả tả.

Về mùi vị, tiêu xanh còn tươi sẽ có mùi thơm thoang thoảng tự nhiên của thực vật, khi cắn sẽ có mùi thơm và cay kéo dài. Bạn nên cắn thử để kiểm tra mùi vị cũng như độ cay của tiêu.

Tiêu xanh - Ảnh minh họa: Internet

Pate lợn

Pate thường có màu hồng đậm hoặc nâu nhạt tùy theo tỷ lệ gan có trong đó. Loại có màu hồng nhạt sẽ có tỷ lệ gan cao hơn có màu nâu nhạt. Bạn có thể chọn mua pate làm sẵn tại siêu thị hoặc các cửa hàng đáng tin cậy.

Gia vị và hành, tỏi

Gia vị và các loại đồ tẩm ướp đi kèm món ăn bao gồm:

Nước tương, nước mắm

Gia vị (đường, muối, bột ngọt, hạt nêm)

Hành lá, hành củ

Bột ngọt

2, Hướng dẫn cách nấu vịt nấu tiêu xanh

Bước 1

Rửa sạch thịt vịt, chặt thịt vịt thành miếng vừa ăn. Sau đó, ướp thịt với muối trắng 10 -15 phút để khử mùi tanh. Bóp thịt vịt với muối nhẹ nhàng cho muối được thấm đều và làm tốt vai trò khử mùi.

Bước 2

Trong khi chờ ướp thịt, sơ chế khoai tây và tiêu xanh. Đem khoai tây đi rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành miếng vuông vừa ăn, không nên cắt khoai tây nhỏ quá sẽ khiến miếng khoai bị nát và món ăn đặc, sệt hơn bình thường. Nhưng nếu bạn thích món ăn sệt thì cứ để như vậy cũng được.

Tiêu xanh đem rửa sạch và giã dập, không giã quá vụn, chỉ vừa đủ để làm dập quả tiêu. Giã quá vụn sẽ khiến tiêu bị mắc nhiều vào thịt vịt tạo ra cảm giác lợn cợn khi ăn. Vì vậy đập dập vừa phải đủ để khi ướp có vị cay và hương thơm của tiêu thấm được vào miếng thịt vịt.

Bước 3

Sau khi ướp thịt vịt với muối, đem rửa sạch. Nên rửa qua 2 nước để đảm bảo muối không còn mắc lại và làm vịt trở nên mặn một cách bất thường. Khi đã rửa xong, tiếp tục ướp với hành, tỏi, tiêu đã giã và gia vị.

Tẩm ướp thịt vịt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4

Chờ đến khi thịt đã ngấm gia vị, khoảng 20-30 phút, không để quá lâu sẽ khiến thịt bị nhũn, chảy nước và mất đi độ săn chắc vốn có. Phi tỏi cho thơm rồi thả vịt vào xào tái chín.

Tiếp đó, cho nước đủ ngập thịt vịt, chờ sôi thì vặn nhỏ lửa để ninh thịt từ từ. Nếm thử, nếu bạn thấy chưa đủ độ cay có thể bỏ thêm mấy lát ớt vào đun cùng.

Bước 5

Khi đã ninh cho nước dùng thấm đủ độ ngọt từ thịt, cho khoai tây vào đun. Dùng thìa vớt bỏ hết bọt và váng mỡ nổi lên để món ăn bớt ngấy và trông đẹp mắt. Có thể thêm một chút nước dừa cho ngọt nước và thơm hương hấp dẫn. Nếu bạn không thích vị ngọt và mùi hương của nó thì không cần thiết phải cho cũng được.

Bước 6

Khi khoai tây đã mềm thì cho pate lợn vào.

Bỏ thêm một chút bột bắp để món ăn có độ sệt nhất định và tăng sự đẹp mắt, khuấy đều tay cho đến khi chín. Thả hành tươi cắt nhỏ vào, vậy là món ăn đã hoàn thành rồi.

Món ăn sau khi hoàn thành sẽ có màu nâu sậm, thịt vịt mềm, vừa có vị đặm vừa có vị cay thanh thanh của tiêu, khoai tây mềm và ngọt vì nước thịt ngấm vào. Nước canh hơi sệt và sánh vì bột bắp và pate lợn.



Cách nấu vịt nấu tiêu ngon - Ảnh minh họa: Internet

3, Giá trị dinh dưỡng của món ăn

Theo đông y, tiêu có khả năng chữa cảm hàn, làm toát mồ hôi, tan khí lạnh trong cơ thể, vừa khiến đường ruột ấm hơn, vừa chống hạ nhiệt cơ thể. Vì vậy, tiêu là loại thực phẩm giữ nhiệt mùa lạnh mà bạn nên thêm vào những món ăn của mình.

Canh nóng có tiêu thường dùng để sưởi ấm cơ thể từ bên trong, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Bổ sung những món ăn có tiêu cũng sẽ giúp bạn kích thích vị giác, vừa làm ngon miệng, vừa làm đường ruột ấm áp hơn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Hướng dẫn cách làm vịt nấu tiêu ngon - Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, thịt vịt được liệt vào nhóm thịt trắng, với lượng mỡ và cholesterol thấp hơn nhóm “thịt đỏ”. Hàm lượng chất đạm hợp lý từ thịt vịt còn giúp bổ sung cho cơ thể những dưỡng chất vô cùng hữu ích.

Thịt vịt tính hàn, có tác dụng tư âm, dưỡng vị, hỗ trợ chữa các chứng tiểu tiện bất lợi, nhiệt bệnh và bồi bổ ngũ tạng cũng như thủy đạo

Theo ước tính, trong 100g thịt vịt có tới 25g chất protein (gấp nhiều lần con số có trong thịt bò, lợn, cá, trứng), lượng chất dinh dưỡng như canxi, photpho, sắt, vitamin (B1, B2, A, D, E),… cũng mang giá trị cao.

Vịt nấu tiêu ăn kèm bánh mì - Ảnh minh họa: Internet

Với hướng dẫn cách làm vịt nấu tiêu xanh ở trên, hy vọng bạn đã có thêm công thức cho bữa ăn của gia đình mình hoặc biết thêm cách nấu vịt nấu tiêu thơm ngon hơn trước. Đây là món ăn thích hợp cho thời tiết mùa đông với đặc tính làm ấm cơ thể và giải hàn khí. Mùa đông đang đến gần rồi, hãy lưu ý món ăn này để chiêu đãi cả gia đình mình nhé.