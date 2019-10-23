Sự thật về quả bí ngô Halloween bạn chưa được biết

Sự tích quả bí ngô Halloween bắt đầu từ câu chuyện giữa anh chàng Jack và loài quỷ hung ác dưới địa ngục. Nó được người dân Ireland truyền tai nhau qua nhiều thế hệ để rồi lưu truyền đến toàn thế giới với nội dung như sau.

Mặc dù Halloween không nằm trong văn hóa đại chúng của Việt Nam, một bộ phần lớn các bạn trẻ vẫn rất háo hức với lễ hội ma quái này. Với hình ảnh quả bí ngô mặt cười xuất hiện mỗi dịp cuối tháng 10 trên các trang mạng xã hội và cuộc sống đời thường, lễ hội Halloween cùng biểu tượng của nó thực sự là thứ ta nên tìm hiểu để đón đầu trào lưu văn hóa thế giới này.

Không chỉ dừng lại ở đó, khá khen cho sự gian ngoan của Jack, không lâu sau anh lại dụ được quỷ sa vào cái bẫy thứ hai của mình. Hôm đó Jack dụ quỷ leo lên cây hái quả, khi hắn vừa leo lên anh bèn dùng thánh giá buộc vào thân cây. Quỷ hoảng hồn không dám leo xuống, thế là hắn bị mắc kẹt trên cây. Jack bắt hắn hứa không được quấy nhiễu và bắt giữ linh hồn anh trong suốt 10 năm sau khi Jack chết.

Jack vốn là một chàng trai vừa hà tiện vừa nghiện rượu, trong một lần tình cờ “ăn nhậu” với quỷ, anh ta xấu tính không muốn trả tiền nên đã nghĩ ra kế gài bẫy quỷ. Anh ta khua môi múa mép thuyết phục quỷ biến thành đồng tiền để trả tiệc rượu cho bọn họ. Quỷ bị lời lẽ xảo trá của Jack mê muội, lập tức biến thành đồng tiền. Ai ngờ Jack túm ngay lấy hắn bỏ vào túi nơi đã có sẵn một cây thánh giá. Quỷ không thể thoát được đành cầu xin Jack buông tha cho mình. Jack chấp nhận với điều kiện sau khi anh ta chết, trong suốt 1 năm đầu tiên quỷ không được quấy nhiễu và bắt giữ linh hồn anh.

Jack và sự tích quả bí ngô Halloween - Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày khi đã tận số, Jack khôn lỏi qua đời, linh hồn anh ta bay lên gõ cửa thiên đường xin được cư trú, nhưng thiên thượng đế thấy anh ta quá xấu tính và khôn lỏi nên ngài đã từ chối anh ta. Jack đau khổ đi xuống địa ngục thì gặp con quỷ đã bị anh lừa, hắn còn căm tức chuyện ngày xưa bị anh lừa nên Jack cũng không thể ở lại chốn địa ngục.

Tuy vậy, con quỷ vẫn giữ lời không bắt giữ linh hồn Jack, hắn cho Jack một cục than để dò đường đi trong bóng tối. Jack lấy một cây củ cải khoét rỗng bên trong rồi bỏ hòn than vào đó, ngày ngày lang thang đi khắp thế gian. Vì vậy, anh ta còn được gọi với cái tên khác là Jack Lồng Đèn.

Người dân xứ Ireland lấy cảm hứng từ câu chuyện đó đã lấy củ cải hoặc khoai tây khoét thành những khuôn mặt láu cá để chế nhạo và xua đuổi những hồn ma vất vưởng như Jack. Sau này khi người dân Ireland tới Anh, họ thấy quả bí ngô dùng để khoét thành mặt dễ dàng hơn củ cải hay khoai tây, nên họ đã chuyển sang sử dụng lại quả này. Từ đó hình tượng quả bí ngô Halloween bắt đầu xuất hiện và phổ biến tới tận bây giờ.

Lồng đèn bí ngô để xua đuổi những hồn ma vất vưởng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, người ta dùng bí ngô không chỉ để tạo lồng đèn Halloween mà còn để đại diện cho những mùa màng bội thu của những xứ sở Bắc Mỹ, Châu Âu. Trước Halloween loại quả này được trồng và bày bán rất nhiều, những cuộc thi như trồng quả bí ngô to nhất hay thi xem ai tạo đèn lồng đẹp nhất thường được tổ chức như một phần việc lưu truyền văn hóa.

2, Ý nghĩa thực sự về quả bí ngô Halloween

Mỗi năm, vào ngày 31 tháng 10, ở các nền văn hóa gốc Bắc Âu và Bắc Mỹ, họ tin rằng đây là lúc cổng địa ngục được mở ra cho những hồn ma tới nhân thế “thăm thú” và giải tỏa sau khoảng thời gian dài bị hành hạ dưới địa ngục. Các linh hồn sẽ về thăm gia đình của mình và những loài ma quỷ khác sẽ được dịp quậy phá thế gian.

Người ta tạo ra những lồng đèn bí ngô treo trước ngôi nhà để những linh hồn và ma quỷ tìm được đường đi và không quấy rầy chủ nhà. Cũng có nơi giải thích rằng lồng đèn được treo để “cảnh cáo” những linh hồn vất vưởng như Jack và ma quỷ đừng có làm phiền chủ nhà.

Lồng đèn bí ngô suy đuổi ma quỷ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo quan niệm trong văn hóa phương Tây, màu vàng là biểu tượng cho sự thịnh vượng và thành công. Và bí ngô thì còn tượng trưng cho mùa màng bội thu nên chúng được treo nhiều trước cổng nhà với mong muốn có thêm được nhiều tài lộc và may mắn.

Người ta tin rằng vào ngày Halloween, ma quỷ sẽ giả dạng con người và gõ cửa quấy phá các hộ gia đình. Từ đó, những đứa trẻ con láu cá đã nghĩ ra một trò chơi, bọn chúng sẽ hóa trang và cầm theo quả bí ngô đến gõ cửa xin kẹo từng nhà. Trick (nhận những trò phá phách) or treat (tiếp đón thật nồng hậu) từ đó cũng ra đời theo. Bây giờ bạn đã biết tại sao bí ngô và trò đùa trick or treat lại xuất hiện vào Halloween rồi chứ? Cập nhật ngay đi, lỡ có ai hỏi về ý nghĩa quả bí ngô Halloween, bạn sẽ không phải lúng túng trả lời đâu.



Hình tượng bí ngô mặt cười Halloween - Ảnh minh họa: Internet

3, Cách bảo quản bí ngô Halloween

Và giờ là mách nước cho bạn những cách bảo quản bí ngô Halloween chuyên nghiệp nhất. Không hề có gì khó khăn đâu, chỉ cần bạn làm theo những mẹo nhỏ được hướng dẫn dưới đây.

Trước hết, hãy nhớ bí ngô là thực phẩm, và thực phẩm thì dễ bị hỏng nếu không bảo quản đúng cách. Đương nhiên bạn sẽ không ăn quả bí ngô này nhưng nên bảo quản thật kỹ nếu không nó sẽ thối um và bốc mùi lên. Và đây là bí kíp cho bạn:

Ngâm bí ngô trong chất tẩy quần áo.

Pha dung dịch chất tẩy quần áo với nước lạnh, thả quả bí ngô đã được điêu khắc vào, ngâm chừng 3-4 phút thì vớt ra để ráo nước. Trong chất tẩy quần áo có thành phần Sodium hypochlorite giúp tiêu diệt các vi sinh vật làm hỏng bí ngô và giữ bí ngô khô ráo, không chảy nước hay nước thối gì trong vòng 1 tuần, đủ để bạn tung tăng đến hết lễ Halloween.

Lưu ý đeo găng tay khi nhúng bí ngô vì chất tẩy rửa có hại cho cơ thể khi tiếp xúc trực tiếp, và nhớ nhúng hết quả bí ngô xuống dung dịch đó, nếu không phần chưa được nhúng sẽ thối trước đó.

Phơi khô đèn lồng bí ngô sau khi nhúng chất tẩy rửa - Ảnh minh họa: Internet

Dùng gói hút ẩm

Gói hút ẩm sẽ giúp quả bí ngô của bạn khô ráo, không bị các điều kiện môi trường làm thối, mọc mốc, chảy nhớt,…Giữ lại một gói hút ẩm trong những hộp bánh, kẹo, nhét nó vào trong bí ngô. Đảm bảo “tuổi thọ” của đèn lồng bí ngô sẽ tăng lên trông thấy.

Bôi chất dưỡng thể

Vaseline, dầu ăn, oliu và các chất dưỡng thể có tác dụng chống nhăn nheo nứt nẻ cho bí ngô, giúp chúng có một bề mặt láng mịn và căng bóng. Vaseline sẽ cấp ẩm nhưng không quá mức khiến bí ngô vẫn đủ ẩm mà không bị mọc mốc thối, ngăn ngừa quá trình oxy hóa ở bí ngô hiệu quả như với da chúng ta vậy. Sau khi nhúng bí ngô vào dung dịch chất tẩy và để khô, bôi một lớp dưỡng thể lên trên bề mặt bí ngô là xong, nhớ đeo găng tay để bảo vệ bàn tay xinh đẹp của các bạn nhé.

Dùng chất dưỡng thể để bảo quản bí ngô - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đọc bài viết này hẳn bạn đã có thêm những hiểu biết về sự tích, ý nghĩa và đặc biệt là cách bảo quản quả bí ngô Halloween rồi đúng không. Nếu bạn đang có dự định làm một chiếc đèn lòng bí ngô thì nhớ tham khảo ba bí kíp ở bên trên nhé. Chúng các bạn có một mùa Halloween thật thú vị.