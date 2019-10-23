Bánh ngón tay Halloween năm 2019 có gì mới lạ?

Có rất nhiều truyền thuyết về lễ hội Halloween, theo Celts cổ xưa người ta tin rằng có sự kết nối giữa thế giới này và thế giới khác quá phép linh hồn. Người ta cho rằng việc mặc trang phục và mặt nạ là để ngụy trang, tránh những linh hồn tà ác gây tổn hại.

Trước khi bắt tay vào làm bánh ngón tay Halloween thì chúng ta hãy thử tìm hiểu về ngày lễ độc đáo này nhé! Chắc hẳn có rất nhiều bạn hưởng ứng ngày lễ này mà vẫn chưa biết rõ về chúng, phải không nè?

Trong ngày lễ này, người ta đốt lửa nhằm hi vọng mặt trời chiếu sáng lâu hơn cho mùa màng bội thu. Lửa được xem là một nguồn năng lượng thu hút cú, dơi, muỗi và giúp con người xua đuổi được linh hồn quỷ dữ cũng như khuyến khích các tiên nữ đi dạo cùng người sống. Những trang phục và mặt nạ nhằm mục đích khiến quỷ dữ nhầm lẫn để không tổn hại đến con người.

Ở Scotland thì các linh hồn mạo nhận bởi những người đàn ông trẻ đeo mặt nạ và mặt áo trắng, trên khuôn mặt sẽ được bôi đen để che khuất… cố gắng bắt chước các linh hồn quỷ dữ hay làm xoa dịu chúng.

Điều đặc biệt ở lễ hội Halloween là không những ngụy trang ở con người mà ngay cả đến món ăn cũng rùng rợn không kém. Cứ vào ngày 31 tháng 10 khi cái chết gây nguy hiểm cho sự sống thì những món ăn ghê rợn thường được xem là thức ăn dành cho quỷ dữ như súp bí, bánh quy Halloween với những hình ảnh ngộ nghĩnh màu sắc dành cho trẻ con và cũng có một số món quái dị nhìn thôi đã sợ.

Thông thường, người ta dùng xúc xích và bột mì tạo thành hình xác ướp, dùng Socola, đỗ đen để làm mắt, dùng khoai tây cắt thành hình chiếc xương người rồi đem chiên vàng. Đáng sợ nhất là tạo hình móng tay bằng bột mì.

Bánh ngón tay halloween

Gần đây, bánh ngón tay Halloween đang được các bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu cách làm rất nhiều, nhất là ở các công ty hay tổ chức lễ hội Halloween cho các team trổ tài hóa trang khéo tay thi đua với nhau. Do đó, một vài hướng dẫn về cách làm bánh ngón tay sẽ hữu ích cho bạn đấy!

Hướng dẫn 10 bước làm bánh quy ngón tay

Có rất nhiều công thức khác nhau về cách làm bánh quy ngón tay. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trẻ sắp hưởng ứng ngày 31 tháng 10 sắp tới bí quyết làm bánh quy ngón tay phù thủy vừa ghê rợn đúng không khí Halloween chuẩn nhất có thể.

Nguyên liệu:

- Cho ra khoảng 25 – 30 ngón tay tùy vào độ to nhỏ cả nhà nặn

- 1 ½ cup bột mì đa dụng (all-purpose flour) (Khoảng 195 grams)

- 1/8 teaspoon muối

- ½ cup bơ nhạt (bơ ngọt/ unsalted butter) (114 grams)

- ½ cup đường bột (powder hoặc icing sugar)

- 1 quả trứng loại lớn (large egg)

- ¼ teaspoon vanilla extract

- 30 – 40 miếng hạt hạnh nhân đã thái sẵn (sliced almond)

- 5 viên sô-cô-la loại dùng để áo bên ngoài (melting chocolate)

- ½ cup mứt dâu (strawberry jam), tự làm hoặc mua sẵn (Có thể thay bằng màu thực phẩm hoặc loại mứt màu đỏ khác)

Hướng dẫn làm bánh ngón tay phù thủy

Thực hiện:

- Bước 1: Để không nhầm lẫn khi đo lường, bạn cần chuẩn bị sẵn các nguyên liệu ra ngoài, riêng bơ và trứng phải để về nhiệt độ phòng để lúc đánh dễ thành kem.

- Bước 2: Bạn cần đánh bơ đã mềm cùng với đường bột cho đến khi mềm mượt như kem. Sau đó cho thêm 1 quả trứng vào đánh cùng cho tới khi hòa quyện các hỗn hợp đều vào nhau.

- Bước 3: Tiếp đó, bạn đánh vanilla và cho muối vào đánh rồi chia chỗ bột thành 2 phần, rồi lần lượt cho vào để đánh cho tới khi tạo thành một cục bột có đủ độ mềm đạt chuẩn.

Thực hiện bánh ngón tay halloween

- Bước 4: Dùng giấy bọc thức ăn (plastic wrap) gói hỗn hợp thành 1 cục. Sau đó cho chỗ bột đó vào tủ lạnh ít nhất 1 tiếng để cho bột cứng lại một chút, điều này sẽ giúp việc nặn bánh trở nên dễ dàng hơn.

- Bước 5: Tiếp đến, bạn chuẩn bị sẵn hạnh nhân, sau đó bạn thấy bột đủ lạnh để dễ nặn như đất sét thì lấy bột trong tủ lạnh ra nặn thành từng viên nhỏ. Lưu ý bột lạnh quá thì khi nặn sẽ dễ bị gãy và khô, còn chưa đủ lạnh sẽ mềm dính vào tay, gây khó khăn cho việc tạo hình. Vì thế, chỉ cần lấy ra khỏi tủ lạnh vài phút là thực hiện bước nặn được rồi.

- Bước 6: Cách tạo hình bột khá đơn giản, bạn nặn bột thành từng viên nhỏ rồi dùng tay lăn thành sợi dài. Dùng ngón cái bóp phần bột thành từng khúc để tại đốt ngón tay. Rồi tiếp tục đặt hạnh nhân lên để làm móng tay. Nhớ ấn sâu để tạo vết khi lắp móng vào sẽ giống thật hơn.

- Bước 7: Dùng dao mũi nhọn khứa thành những nếp nhăn vết đậm, vết nhạt ở các đốt tay để khi nướng xong sẽ tạo hình như thật.

- Bước 8: Sau khi hoàn thành bước nặn bột tạo hình thì cho toàn bộ vào tủ lạnh trong thời gian 20 – 30 phút cho đến khi bột đông cứng lại. Bột bánh cứng lại thì khi nướng bánh mới không bị mất hình dạng sau khi nướng.Trong thời gian này tranh thủ làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 50 độ F (177 độ C).

- Bước 9: Nướng bánh trong vòng 8 – 10 phút tùy vào độ nóng của lò, nên kiểm tra ở phút thứ 6 để xem độ chín và màu của bột đạt chuẩn cần thêm bao nhiêu phút.

- Bước 10: Khi bánh đã chín thì lấy ra khỏi lò cho bánh nghỉ trên khay tầm 10 phút rồi chuyển toàn bộ bánh ra giá cho nguội.

Cách trang trí bánh ngón tay

Một chiếc bánh cookie ngón tay hoàn hảo chỉ dừng ở việc nướng thôi thì chưa có gì đặc biệt. Một vài thủ thuật cách trang trí bánh ngón tay sẽ làm cho chiếc bánh của bạn trở nên sáng tạo và độc lạ giữa muôn vàn chiếc bánh ngón tay Halloween như nhau.

Cách trang trí bánh ngón tay

- Làm socola chảy ra và để sốt socola trở nên bóng đẹp thì cho thêm 1 teaspoon dầu ăn. Cho vào lò vi sóng khoảng 10 – 15 giây.

- Dùng hạnh nhân nhúng cả 2 mặt vào socola rồi gắn lại vào ngón tay tạo thành móng tay màu nâu phù thủy. Để lại lên giá cho tới khi socola đông lại thì móng tay sẽ được dính chặt.

- Lấy mứt dâu ra cho thêm khoảng 1 -2 tablespoons nước lọc, tiếp đó cho vào lò vi sóng quay khoảng 45 – 60 giây cho tới khi sánh lại. Lấy phần đầu kia còn lại của ngón tay nhúng vào sốt mứt dâu để tạo cảm giác máu chảy. Như vậy là bạn đã hoàn thành bước trang trí món bánh ngón tay phù thủy rồi đó.

Thực hiện theo các bước trên, đảm bảo bạn sẽ có một món ăn đậm chất ma quỷ và không đụng hàng vào dịp lễ Halloween này mang tên bánh quy ngón tay. Hãy phát huy khả năng sáng tạo của mình theo ý muốn để không có sự trùng lặp ý tưởng vào mỗi năm nhé. Còn về chất lượng thì khỏi chê, vừa thơm bơ, vừa đậm vị socola và mứt dâu thì quá tuyệt vời phải không nào!

Sáng tạo bánh halloween

Bạn cũng có thể thỏa sức sáng tạo các món bánh khác cho Halloween năm nay thêm phần thú vị như bánh cupcake với những chú dòi, trứng luộc hình đầu lâu hay những trái táo tẩm thuốc độc, những chiếc kẹo hình bông ngoáy tai làm từ marshmallow và kem bơ đậu phộng, bánh gato hình quái vật nhiều mắt rất ngộ nghĩnh, ghê tởm hơn là một món khai vị với hình dáng của các bộ phận trong cơ thể con người. Bạn có dám thử?

Có nhiều mẫu bánh hallowen độc lạ như bánh trứng đầu lâu

Bánh ngón tay Halloween năm nay chắc hẳn sẽ có nhiều mới mẻ hơn các năm trước và không kém phần hấp dẫn nếu bạn thực hiện theo các bước làm bánh quy ngón tay theo hướng dẫn của chúng tôi. Còn vài ngày nữa thôi, chúc bạn làm thành công món bánh quen thuộc này mang một hương vị và màu sắc mới mẻ chỉ năm 2019 mới có nhé!