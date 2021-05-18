Top 15 bộ phim hài hay nhất thế giới bạn không nên bỏ lỡ

Dẫn đầu trong danh sách những phim hài hay nhất thế giới là Đến Thượng Đế cũng phải cười. Đây là bộ phim đã đưa tên tuổi của đạo diễn Jamie Uys đến với nền điện ảnh thế giới.

Top những bộ phim hài hay nhất thế giới dưới đây chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng. Lấy những đề tài dí dỏm tươi vui và không kém phần nhân văn, nhiều bộ phim hài đã chiếm trọn tình cảm của khán giả và trở thành huyền thoại. Hy vọng những bộ phim hài mà chúng tôi giới thiệu sẽ giúp bạn và gia đình có được khoảng thời gian thư giãn vui vẻ.

Bộ phim đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá và mang về doanh thu khủng hơn 100 triệu USD trên toàn thế giới khi lần đầu công chiếu.

Ra mắt công chúng từ năm 1980, nội dung phim xoay quanh cuộc sống của một thổ dân tên Xi, anh ta đã nhặt được một chai Cola từ trên trời rơi xuống. Và một chuỗi các tình huống hỗn loạn hài hước diễn ra liên tiếp đủ khiến người xem phải cười không ngừng nghỉ.

2. Phim hài Châu Tinh Trì

Ắt hẳn nhiều người trong chúng ta ít nhất một lần cũng được xem qua phim hài do Châu Tinh Trì thủ vai. Phim được chia ra làm nhiều phần, mỗi phần là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Phim hài Châu Tinh Trì không chỉ được yêu thích tại Trung Quốc, mà tiếng vang còn lan tỏa sang khán giả khắp nơi trên toàn thế giới

Không chỉ được yêu thích tại Trung Quốc, tiếng vang của chuỗi phim điện ảnh này còn lan tỏa sang khán giả khắp nơi trên toàn thế giới. Các tuyển tập phim hài Châu Tinh Trì nổi bật như:Vua Phá Hoại, Mỹ nhân Ngư, Phán xét cuối cùng, Tình Thánh,… được phát hành từ năm 1990 và chúng đã thu về hơn 250 triệu USD trên toàn cầu.

3. Biệt đội săn ma

Nếu là fan cứng của những bộ phim điện ảnh mang yếu tố hài hước, có pha chút hành động hình sự thì bạn sẽ không thể bỏ qua Biệt đội săn ma. Phim được ra mắt vào tháng 7 năm 2016. Nội dung kể về hai sinh viên đại học Columbia cùng với một nhân viên kinh doanh đã bất đắc dĩ trở thành những chiến sĩ diệt trừ ma quỷ. Tính từ khi ra mắt đến nay thì phim đã đạt mức doanh thu 296 triệu USD.

Biệt đội săn ma là bộ phim điện ảnh mang yếu tố hài hước, có pha chút hành động hình sự

Bộ phim còn có cả sự góp mặt của “Thần Sấm” Chris Hemsworth trong vai thư ký của Ghostbusters, Neil Casey là nhân vật phản diện và Andy Garcia trong vai Thị trưởng thành phố New York.

4. Cớm học đường

Đây là bộ phim lấy bối cảnh học đường và nó chưa bao giờ giảm nhiệt trong giới mọt phim. Phim do Phil Lord làm đạo diễn và phát hành năm 2012. Nhân vật chính của phim là hai chàng sinh viên có một ký ức học đường đầy dữ dội và họ đã đầu quân cho lực lượng cảnh sát sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên bản tính ham chơi và hài hước vẫn còn trong cả hai. Nhiều phân cảnh “ham chơi không quên nhiệm vụ” đã khiến khán giả cười nghiêng ngả trong suốt 109 phút.

Cớm học đường là bộ phim lấy bối cảnh học đường và nó chưa bao giờ giảm nhiệt trong giới mọt phim

5. Cuộc phiêu lưu của nhà Croods

Được nhận định là bộ phim hoạt hình ăn khách nhất vào những năm trở lại đây . Cuộc phiêu lưu của nhà Croods được phát hành ngày 22 tháng 3 năm 2013. DreamWorks Animation đã xây dựng các nhân vật hoạt hình rất dí dỏm và tăng động. Nhạc phim của Croods cũng rất được nhiều người yêu thích mà mang về tổng doanh thu lên đến 109 triệu USD.

Cuộc phiêu lưu của nhà Croods được nhận định là bộ phim hoạt hình ăn khách nhất vào những năm trở lại đây

Phim lấy bối cảnh thời kỳ tiền sử. Và chỉ còn duy nhất một gia đình sống sót nhờ vào nguyên tắc khắc nghiệt của người cha Grug đó là “không bao giờ được rời khỏi hang động của mình và không được tìm hiểu những điều mới lạ”.

Cô con gái lớn của Grug là Eep, cô luôn tò mò về thế giới xung quanh. Mọi chuyện trở nên thay đổi khi cô gặp Guy - chàng trai hết sức thú vị với những phát minh lạ thường như lửa, dây nịt, giày… Và anh chàng này đã đưa đến nhiều thông tin mới lạ dẫn dắt cả đưa cả gia đình Croods vào một cuộc phiêu lưu mà họ không hề ngờ tới.

6. Cuộc chiến nảy lửa

Phim kể về câu chuyện hài hước của nữ đặc vụ FBI Sarah Ashburn và nữ cảnh sát Shannon Mullins. Họ được giao nhiệm vụ phối hợp cùng nhau. Trong khi một người rất thông minh, sắc sảo, thận trọng thì người còn lại có tính cách bốc đồng, hay giận dỗi.

Cuộc chiến nảy lửa kể về câu chuyện hài hước của nữ đặc vụ FBI Sarah Ashburn và nữ cảnh sát Shannon Mullins

Đương nhiên, lúc đầu họ chẳng ưa gì nhau, nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi họ hiểu nhau hơn. Cuối cùng, cả hai trở thành một cặp đôi rất ăn ý. Shannon Mullins với tính khí bốc đồng đã nhiều lần tạo ra những tình huống hài hước cho phim. Hai con người, hai tính cách nhưng họ đã làm nên kỳ tích khi tóm gọn tên trùm ma túy khét tiếng.

7. Kẻ cắp mặt trăng (Minions)

Phim không chỉ nổi tiếng ở thị trường điện ảnh Mỹ mà còn tạo nên cơn sốt với nhiều thế hệ người xem khi thu về trên 350 triệu USD. Những hình ảnh nhí nhố của các Minions đã đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả đến rạp.

Kẻ cắp mặt trăng với những hình ảnh nhí nhố của các Minions đã đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả đến rạp

Hai đạo diễn Kyle Balda và Pierre Coffin đã bắt tay vào thực hiện bộ phim riêng biệt về những Minions nhí nhố này cùng với sự diễn xuất tài tình của các diễn viên lồng tiếng như là Sandra Bullock, Jon Hamm...

8. Ở nhà một mình (Home Alone)

Không chỉ lọt vào danh sách những bộ phim hài hay nhất thế giới mà mỗi dịp Giáng sinh về, người hâm mộ lại cùng nhau tìm xem bộ phim Home Alone. Hình tượng nhân vật của phim được khắc họa rõ nét.

Ở nhà một mình (Home Alone) là lựa chọn của nhiều gia đình muốn cùng nhau giải trí thư giãn đêm giáng sinh hoặc những ngày cuối tuần không bận rộn

Đây là lựa chọn của nhiều gia đình muốn cùng nhau giải trí thư giãn đêm giáng sinh hoặc những ngày cuối tuần không bận rộn. Được phát hành vào năm 1990, Ở nhà một mình (Home Alone) đã thu về 581,1 triệu USD sau khi công chiếu.

Nội dung phim xoay quanh một cậu nhóc nhỏ tuổi đã bị bỏ quên lại sau "chuyến đi du lịch ngoài ý muốn" cùng gia đình vào dịp Giáng sinh. Trong khoảng thời gian phải ở nhà một mình, cậu bé đã tự đối phó với 3 tên trộm đang có ý định đột nhập ngôi nhà của cậu.

9. Cặp đôi gián điệp (Central Intelligence)

Phim ra rạp vào ngày 17/06/2016, nội dung kể về một điệp vụ của cục tình báo Mỹ chuyên đi làm gián điệp, với mong muốn trừng trị những tên tội phạm tinh vi. Không chỉ vượt chỉ tiêu doanh thu phòng vé khi thu về hơn 110 triệu USD mà Cặp đôi gián điệp còn được nhiều người biết đến với vai chính do Dwayne Johnson thủ vai.

Cặp đôi gián điệp ra rạp vào ngày 17/06/2016, nội dung kể về một điệp vụ của cục tình báo Mỹ chuyên đi làm gián điệp, với mong muốn trừng trị những tên tội phạm tinh vi

Phim là cuộc điều tra đầy thú vị và hài hước của cặp bài trùng sau khi tham gia buổi họp mặt lớp. Họ đã hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong các vụ khủng bố. Mật vụ CIA tên Bob (Dwayne Johnson) có võ nghệ cao cường, luôn là cái gai trong mắt của bất cứ tên tội phạm nào.

Bob từng phải chịu nỗi ác mộng vì có một ngoại hình xấu xí và bị bạn bè cùng trường trêu chọc. Còn Kevin Hart, người vốn rất nổi tiếng trong trường thì nay làm nghề kế toán và đang tiếc nuối chuỗi ngày huy hoàng của thời quá khứ.

10. Bảo mẫu giả danh (Mrs Doubtfire 1993)

Với thời lượng 120 phút, bộ phim đã thu về 452 triệu USD khi ra mắt vào năm 1993. Bảo mẫu giả danh khiến người xem có những giây phút thoải mái và nghĩ về gia đình nhiều hơn.

Bảo mẫu giả danh khiến người xem có những giây phút thoải mái và nghĩ về gia đình nhiều hơn

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Daniel với một vài lí do đã không được quyền nuôi con. Ông bố Daniel đã cải trang thành một bà quản gia khó tính, nhiều tuổi để được gặp những đứa con thân yêu của mình. Và một chuỗi các tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng đậm chất tình cảm gia đình đã xảy đến.

Phim gửi đến thông điệp khẳng định rõ hơn về tầm quan trọng của gia đình trong trái tim mỗi người, đặc biệt là nhân vật người cha Daniel.

11. Palm Springs

“Palm Springs” (Mở mắt thấy hôm qua) của đạo diễn Max Barbakow mang đến những tràng cười sảng khoái cùng các tình tiết vui nhộn.

Xoay quanh nhân vật Sarah (do Cristin Milioti đóng) - một nàng phù dâu bất đắc dĩ. Cô nàng rơi vào vòng lặp thời gian với anh chàng tên Nyles (Andy Samberg đản nhận).

Sau những thời khắc đáng nhớ, họ dần nhận đối phương là người mình tìm kiếm bấy lâu. Đây là bộ phim nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả, đặc biệt là phái nữ.



“Palm Springs” (Mở mắt thấy hôm qua) của đạo diễn Max Barbakow mang đến những tràng cười sảng khoái cùng các tình tiết vui nhộn

12. Dumplin

Bộ phim hài hước “Dumplin” (Hoa hậu bánh bao) của đạo diễn Anne Fletcher xoay quanh câu chuyện về những người phụ nữ hiện đại, luôn chủ động đạt được mong ước trong cuộc sống.

Đan xen những câu thoại hài hước trong phim là những bài học ý nghĩa về cuộc sống được gửi gắm đến khán giả. Hiện tại, bộ phim này được chiếu trên một số nền tảng phim có trả phí.



13. How to be single

“How to be single” (Tuyên ngôn độc thân) được nhắc đến như là một “hiện tượng” cho những người phụ nữ đang còn độc thân “vui tính”.

Theo bảng xếp hạng Thelivermirror, đây là bộ phim được xếp vào Top đầu những bộ phim cần phải xem nhân dịp lễ tình nhân hoặc Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Xoay quanh câu chuyện của 4 cô gái trẻ gồm Alice, Robin, Lucy và Meg. 4 cô nàng với 4 cá tính khác nhau đã cho thấy rõ những khía cạnh, góc nhìn của thế hệ trẻ trong một thế giới hiện đại.

Những khó khăn, thăng trầm từng trải qua khiến họ quyết định sống đúng với cá tính, niềm đam mê như cách trân trọng bản thân.

“How to be single” (Tuyên ngôn độc thân) được nhắc đến như là một “hiện tượng” cho những người phụ nữ đang còn độc thân “vui tính”

14. Đần và Đần hơn

Nội dung phim xoay quanh hai anh chàng Lloyd Christmas và Harry Dunne cùng nhau sống chung trong một căn hộ tại thành phố Providence.

Mặc dù tốt bụng nhưng cả 2 đều không giống với những người bình thường. Do đó, cả 2 không đủ sức để xử lý hàng loạt rắc rối xảy đến. Ai sẽ là người ra tay giúp đỡ hai anh chàng ngốc này xử lý những tình huống trớ trêu này?

Khán giả sẽ phải cười ra nước mắt với những hành động ngốc nghếch và ngớ ngẩn của bộ đôi siêu ngố Lloyd Christmas và Harry Dunne.

Theo bình chọn, đây là 1 trong top 15 danh sách các bộ phim hài hay nhất của nước Mỹ. Sẽ là một gợi ý hay với những ai đang muốn tìm một bộ phim hài hước để giải trí.

15. Kỳ nghỉ của ngài Bean

Những bộ phim của Mr Bean là lựa chọn không thể thiếu khi muốn thư giãn. Mr Bean cùng những hành động ngờ nghệch và lối diễn xuất tự nhiên, hài hước sẽ tạo nên dấu ấn rất tốt trong lòng người hâm mộ.

Nội dung của bộ phim Kỳ nghỉ của ngài Bean xoay quanh chuyến phiêu lưu của chàng Bean ngốc nghếch đi đến nước Pháp. Anh chàng may mắn trúng xổ số ở nhà thờ.

Đích đến là nơi chuẩn bị tổ chức LHP Cannes thường niên của điện ảnh Pháp. Bản chất vụng về, hậu đậu khiến anh lỡ mất chuyến bay đến Cannes.

Khi vào một nhà hàng, anh chàng vì không biết tiếng Pháp nên phải loay hoay với thực đơn khi gọi món. Để rồi phục vụ bày dọn những món hải sản tươi sống.



Cũng từ đây, hàng loạt rắc rối do chính anh tạo ra cũng ập đến. Cuộc hành trình đầy gian nan khi thì đuổi theo tấm vé xe bus bị con gà mái cướp mất và anh phải lang thang trên đường. Mặc dù vậy, một chút may mắn cũng mỉm cười khi anh được một người phụ nữ cho đi nhờ vì cô ta cũng đến Cannes.

Kỳ nghỉ của ngài Bean

Nếu đang cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng bởi công việc và cuộc sống thì hy vọng danh sách những bộ phim hài hay nhất thế giới mà chúng tôi vừa giới thiệu có thể giúp bạn thư giãn sau một ngày học tập và làm việc đầy áp lực.