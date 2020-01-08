Các bí kíp uống rượu vang đúng cách và không say ít ai biết

Khi chuẩn bị uống rượu vang, trước tiên bạn cần chú ý tới những chiếc ly uống rượu để có cách cầm không gượng tay và dễ thưởng thức nhất nhé. Thông thường loại ly dùng để uống rượu vang sẽ là dạng ly bầu với phần chân cao để cầm. Có nhiều loại ly để dùng uống rượu khác nhau nhưng nhìn chung những kiểu dáng để thưởng thức rượu vang thường có phần thân bầu.

Hiện nay, đời sống của mọi người đang ngày càng được nâng cao và những dịp tiệc tùng đã dần trở nên phổ biến hơn. Trong những buổi tiệc, rượu vang đã không còn quá xa xỉ mà dần dần trở nên gần gũi hơn, từ đó nhu cầu học cách thưởng thức loại rượu này cũng trở nên thiết thực khi những dịp gặp mặt hay công việc đều có sự xuất hiện của loại rượu này. Nếu bạn chưa biết cách thưởng thức và uống rượu vang đúng cách thì hãy tham khảo ngay những thông tin dưới đây để trang bị thêm những hiểu biết hữu ích cho cuộc sống của mình nhé.

Tiếp theo, khi có sự oxy hóa và tiếp xúc với không khí, hương vị của rượu sẽ khuếch tán đi tốt hơn, nên khi nhấc chiếc ly lên, bạn hãy lắc nhẹ chiếc ly một chút, đừng lắc lung tung sẽ khiến rượu sánh tung tóe mà cứ lắc mẹ theo chiều kim đồng hồ (hoặc ngược lại tùy theo chiều thuận của bạn). Không cần lắc liên tục và quá nhiều đâu, chỉ cần cần lắc một chút là được. Nếu những loại rượu đòi hỏi phải lắc nhiều thì thường sẽ có dụng cụ đi kèm hoặc sẽ có lời nhắc dùng tới dụng cụ từ nhân viên phục vụ.

Rượu vang thường sẽ kén chọn nhiệt độ làm lạnh nên những chiếc ly cũng sẽ được chuẩn bị làm lạnh kỹ càng nếu địa điểm mà bạn tới nghiêm ngặt trong khâu chuẩn bị, vì vậy lưu ý đầu tiên là bạn nên tránh chạm vào phần bầu của ly rượu. Ở trường hợp này nhiệt độ của tay bạn có thể sẽ ảnh hưởng tới phần rượu trong ly, nên bạn phải chú ý tới chi tiết này. Ngoài điều đó thì không nên quá căng thẳng hay máy móc quá trong việc cầm ly, bạn hãy cứ cầm vào phần chân của ly mà nhấc lên thỏa mái nhất có thể nhé.

Nếu bạn là người phải mở chai rượu là rót mời mọi người thì nên chú ý một chút lưu ý này. Đầu tiên là loại rượu này thường sẽ có khí nén SO2 để giúp bảo quản chất lượng, nên khi mở nắp chai, thường sẽ phải chờ một chút (không lâu) để những khí này bay đi. Nên khi mở ra đừng vội ngửi hay uống thử ngay, hãy cứ chậm rãi và bình tĩnh rót ra ly. Khi rót cũng nên rót từ từ và nhẹ nhàng, thực ra là để khí SO2 bay đi hết và tạo phong thái thanh lịch hơn chứ không có gì đặc biệt quá đâu.

Với các loại rượu vang đỏ, thường sẽ rót khoảng nửa ly, còn với những loại khác sẽ rót chừng một phần ba. Khi rót không kê cổ chai lên miệng ly để rót, hãy để miệng chai cách miệng ly một chút. Nếu rượu có bọt thì bạn rót một chút trước, xem độ lắng của bọt rồi từ từ rót tiếp.

Rót một nửa ly với vang đỏ, một phần ba ly với các loại vang khác - Ảnh minh họa: Internet

Cách thưởng thức rượu

Khi uống, hãy uống với tâm thế “thưởng thức”, nhâm nhi từng chút một để cảm nhận thật kỹ hương vị của nó, hãy ngậm rượu một chút và hít nhẹ hương thơm của rượu lan tỏa trong khoang miệng. Thực ra việc này không có gì phức tạp hay cao siêu như phân tích thơ văn đâu, bạn cứ coi như mình đang ăn một món ăn ngon, ăn từ tốn và trầm lắng lại để cảm nhận được hết độ ngon của nó. Đây chính là cách uống vang sành điệu mà bạn vẫn thường nghe nói tới đó, nó không có gì quá hoa mỹ hay diệu vợi như lời đồn cả, nên đừng căng thẳng quá.

Nếu bạn không thấy chai rượu mình uống ngon, không có nghĩa là khả năng của bạn kém cỏi, bạn không cần lo lắng về điều đó. Có thể chai rượu đó ngon nhưng nó không hợp gu của bạn, hoặc có thể nó không ngon thật, nên hãy cứ thành thực với cảm xúc của mình. Nếu bạn chưa quen uống rượu vang, hãy cứ nói rằng mình chưa cảm nhận được hết được hương vị nó có, không cần phải gắng gượng, điều đó không làm bạn bị quê hay đáng ngại ngùng gì đâu.

Lắc nhẹ ly rượu trước khi uống - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống rượu vang không say

Uống chậm rãi, từ tốn

Đây là thứ rượu chú trọng vào thưởng thức hơn là tưng bừng chén chú chén anh, nên bạn cứ uống bình tĩnh nhất có thể. Việc này vừa khiến bạn cảm thận được kỹ hương vị của rượu vang, lại vừa làm chậm những lần hấp thụ cồn vào cơ thể, như vậy cơn say sẽ khó tìm đến bạn hơn.

Uống sữa trước khi dùng rượu

Nhiều người thường ngại dùng bí kíp này nhưng thực sự nó rất có tác dụng. Vì sữa vừa khiến bạn có thêm năng lượng, lại vừa giảm bớt khả năng hấp thụ cồn của dạ dày. Vì vậy lượng cồn dung nạp vào cơ thể sẽ cần nhiều thời gian và nhiều liều lượng hơn để hạ gục bạn. Nên uống một ly sữa trước khi vào bàn tiệc để nó phát huy tác dụng tốt nhất.

Uống nước xen kẽ

Khi uống rượu, hãy xen kẽ vào đó cả những lần uống nước. Vì khi thiếu nước cơ thể sẽ phản ứng với những chất có còn nhanh hơn, việc bổ sung nước sẽ làm hạn chế được sự tác động của cồn lên cơ thể bạn. Ở nhiều bàn tiệc người ta cùng thường chuẩn bị thêm một ly nước bên cạnh ly rượu vang, nên bạn cũng đừng ngại gì mà không sử dụng nhé.

Hãy uống rượu vang chậm rãi và bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tránh uống rượu vang kèm đồ uống có ga và caffeine

Khi uống rượu chung với những loại đồ uống có ga như nước ngọt, siro và những chất có caffeine như trà và cà phê sẽ khiến tình trạng mất nước của cơ thể diễn ra nhanh hơn, và khiến sự tác động của cồn tới sớm hơn. Đồng thời các loại đồ uống này khi kết hợp với nhau cũng khiến cơn say diễn ra khó chịu hơn với các tình trạng tệ hơn bình thường, nên hãy tránh điều này hết mức có thể nhé.

Tập trung vào những cuộc nói chuyện

Việc tập trung vào những cuộc nói chuyện không chỉ giúp mọi người bớt những lần nhấc ly chúc tụng nhau, mà còn giúp cơ thể bạn “tạm quên” đi việc mình đang chuẩn bị say vì cồn. Điều này là một đòn tâm lý đem lại tác dụng rất khả quan mà còn giúp những mối quan hệ trên bàn tiệc của bạn trở nên thân thiết hơn đó.

Hãy uống nước xen kẽ với uống rượu để lâu say hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng rượu vang với thức ăn

Theo các nghiên cứu, trong rượu vang có một loại rất giúp kích thích vị giác của bạn, vì vậy uống rượu vang sẽ khiến việc thưởng thức đồ ăn của bạn được ngon miệng hơn. Tuy nhiên, có một bí kíp nhỏ là dùng rượu vang đỏ với thịt, rượu vang trắng với hải sản sẽ làm sự kết hợp đồ ăn thức uống này trở nên tuyệt vời hơn nữa. Nên nếu bạn phải tự mình chuẩn bị một bàn tiệc kèm rượu vang thì hãy lưu ý tới những gợi ý trên.

Ngoài ra, khi uống rượu vang và thưởng thức đồ ăn, bạn cứ thực hiện như bình thường không có gì cần phải cầu kỳ cả, cứ ăn và nhâm nhi rượu vang. Nhưng có thể mùi vị thức ăn sẽ lấn át đi khả năng cảm nhận rượu, để khắc phục điều này thì bạn hãy uống một ngụm nước nhỏ trước khi tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình nhé.

Cách bảo quản rượu vang

Thông thường, người ta sẽ bảo quản rượu vang ở trong những giá để rượu dưới nhiệt độ 15-17 độ C. Chai rượu nên được đặt nằm ngang để rượu có sự tiếp xúc với nắp chai. Vì khi nút chai bị teo lại vì khô, không khí có thể lọt vào ảnh hưởng tới chất lượng của rượu. Và nên chọn những nơi bảo quản rượu thoáng máng, hãy tránh xa những khu vực quá ẩm thấp và có độ ẩm cao ra.

Nhiệt độ thích hợp để bảo quản rượu vang khoảng 15-17 độ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bí kíp thưởng thức và uống rượu vang đúng cách cho người mới làm quen. Hy vọng bài viết trên đã đem lại những thông tin hữu ích cho cuộc sống của bạn. Chúc bạn sớm làm chủ được bí kíp thưởng thức rượu vang và trở nên sành sỏi loại đồ uống này nhé.