Hướng dẫn chế độ ăn GM Diet: Giảm cân theo chuẩn Hoa Kỳ

Theo các ước tính, bạn có thể giảm khoảng 4-8kg chỉ trong 7 ngày mà không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, chế độ này có những quy định mà bạn cần tuân thủ tuyệt đối và không được phép phá vỡ. Nếu bạn kiên trì hoàn thành được 7 ngày này khả năng cao cân nặng của bạn sẽ được giảm thiểu như ý.

General Motor Diet – chế độ ăn GM Diet là một mô hình giảm cân được nghiên cứu và công bố bởi tập đoàn General Motors. Đây là một chế độ ăn được tuân thủ nghiêm ngặt theo các công thức cụ thể được thống nhất từ trước và không thay đổi để giúp cơ thể loại bỏ mỡ thừa và việc dung nạp thức ăn quá mức.

Việc hạn chế các loại thực phẩm trong chế độ ăn uống xuống còn trái cây, rau và sữa giúp cơ thể giảm tải việc dư thừa năng lượng gây tích mỡ mà vẫn cung cấp đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết cho các hoạt động sống hằng ngày.

GM diet đã trở nên nổi tiếng vì những hiệu quả mà nó đem lại tại nhiều nơi trên thế giới. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người đã ứng dụng và kiểm chứng những kết quả tích cực của mô hình này. Theo bình quân, bạn có thể giảm được 4-8kg sau 7 ngày sử dụng chế độ ăn theo công thức GM Diet.

Bên cạnh đó, nếu bạn không muốn giảm cân vẫn có thể ứng dụng chế độ ăn này khoảng 6 tháng một lần để giúp cơ thể được thanh lọc. Vì vậy đây không chỉ là một chế độ ăn giúp giảm tải việc hấp thụ dư thừa chất mà còn là những công thức ăn có lợi giúp giải độc và thanh lọc cơ thể.

Gm diet có cần tập thể dục?

Nếu bạn là người thừa cân và đang muốn tuân theo bất kỳ chế độ ăn giảm cân nào thì cũng cần phải tập thể dục kèm theo. Tập thể dục giúp hỗ trợ song hành cho các chế độ ăn và khiến cơ thể sớm trở nên săn chắc, thon gọn hơn. Việc tập thể dục giúp tăng cường hiệu quả giảm cân mà bạn có được, vì vậy đừng chỉ ỷ lại vào việc ăn kiêng mà hãy chăm chỉ tập thể dục để cơ thể được khỏe mạnh và săn chắc hơn.

Ngày 2 của gm diet cho phép bạn ăn mọi loại rau - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần tuân thủ trong GM diet

Không dùng đồ uống có cồn và các chất kích thích

Những chất này có hại cho cơ thể, mà trong thời kỳ giảm cân cơ thể của các bạn đang chịu những tác động của chế độ giảm cân nên việc dùng những chất kích thích sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Tệ hơn, chúng phá vỡ các chế độ ăn mà biến các nỗ lực của bạn thành vô ích. Ngay cả trong những ngày bình thường thì việc dùng chất kích thích đã khiến sức khỏe của bạn xấu đi, đừng nói đến giai đoạn ăn kiêng đang diễn ra khó khăn thế này.

Uống đủ 8-12 cốc nước/ngày (tương đương 2 lít nước)

Bổ sung nước sẽ giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời khiến cơ thể của bạn được thanh lọc, kích thích các chế độ đào thải chất như ra mồ hôi, đi vệ sinh giúp bạn đốt cháy được một mức độ năng lượng đáng kể.

Sử dụng sữa không làm gia tăng cân nặng

Có những loại sữa khiến tăng cân rất nhanh nên bạn cần lưu ý chọn những loại sữa không đường không làm gia tăng cân nặng, hoặc có thể thay thế bằng sữa đậu nành không đường cũng được.

Chọn mua hoa quả chất lượng, không hóa chất

Vì trong chế độ ăn này hoa quả rau đóng vai trò chủ đạo nên việc lựa chọn rau quả đạt chất lượng rất quan trọng. Hãy tìm mua rau quả ở những địa chỉ đáng tin cậy, tránh xa những mẫu mã nghi ngờ có dính dáng tới chất bảo quản hoặc có chất lượng không đảm bảo.

Salad rau củ thập cẩm cho gm diet - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn GM Diet chuẩn

Thực đơn GM Diet được cố định theo công thức trong vòng 7 ngày. Suốt khoảng thời gian này bạn cần tuyệt đối tuân thủ những lưu ý được đề cập ở phần trên và thực đơn đồ ăn chi tiết cho mỗi ngày để có được chế độ GM Diet thành công. Cụ thể, trong từng ngày của quá trình GM Diet, bạn sẽ phải sử dụng những thực đơn cố định như sau:

Ngày 1:

Ngày thứ nhất của quá trình GM Diet, chúng ta được phép ăn tất cả các loại trái cây. Bạn có thể mua nhiều loại trái cây khác nhau và thưởng thức. Hãy chọn những loại trái cây giàu calories như cam, táo, đu đủ, dưa,…để cơ thể cho thêm nhiều dưỡng chất cần thiết. Đại tiệc trái cây này sẽ khiến bạn được thưởng thức thỏa thê các loại trái cây khác nhau đấy, rất tuyệt đúng không? Nhưng hãy nhớ tránh xa chuối ra nhé, chuối không được cho phép trong tiệc trái cây này đâu.

Thêm vào đó, trong ngày đầu tiên này bạn chưa được phép ăn rau và uống sữa đâu, nên hãy tập trung chính vào trái cây thôi nhé. Cũng nhớ là phải uống đủ 8-12 cốc nước một ngày nhé, không cần uống liền một lúc mà hãy rải rác thành nhiều lần.

Ngày 2:

Sau ngày thứ nhất, tới ngày thứ 2 này chúng ta được toàn quyền sử dụng các loại rau cho bữa ăn của mình. Và tương tự là bạn có thể ăn các loại rau củ tùy thích, nấu các món rau tùy ý mà không cần lăn tăn gì.

Và trong ngày này chúng ta vẫn chưa được động đến các loại sữa mà nên uống đủ 8-12 cốc nước một ngày để chế độ này phát huy hết tác dụng của nó nhé.

Salad rau củ cho gm diet - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 3:

Chúng ta đã đi qua 2 ngày đầu nhàm chán nhất rồi, giờ bữa ăn của chúng ta trở nên thú vị hơn với cả hoa quả và rau củ. Bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để thưởng thức trong bữa ăn của mình, nó sẽ khiến bạn thấy bữa ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn hai ngày trước đấy.

Cũng cần nhớ uống đủ 8-12 cốc nước một ngày nhé, đây là nguyên tắc bất di bất dịch nên đừng có vô tình quên mất nhé.

Ngày 4:

Nếu như ngày đầu tiên chúng ta được ăn hoa quả nhưng phải tránh xa chuối thì hôm nay bạn được ăn chuối thỏa thích với 8-12 quả chuối/ngày, nhưng có một điểm mới đó là bạn đã được uống 4 ly sữa không đường một ngày, có thể chọn sữa đậu này hoặc sữa thường đều được. Và vẫn theo nguyên tắc, bạn nhớ uống đủ 8-12 cốc nước một ngày.

Ngày 5:

Bạn sẽ rất thích thú đi khi được tới ngày hôm nay, vì đây chính là thời điểm bạn được ăn thịt bò nạc + ức gà + cà chua + một chén cơm nhỏ, thật hấp dẫn đúng không. Nhưng hiện tại chỉ nên ăn một chút thịt bò và thịt gà thôi nhé, đừng có ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới quá trình giảm cân đấy.

Cơm thì nên chọn cơm gạo lứt vì nó hỗ trợ việc giảm cân rất tốt mà vẫn cung cấp đủ năng lượng. Bạn cũng có thể thay cơm bằng một chút cá để bữa ăn hấp dẫn hơn. Nhưng vì chúng ta đã tiêu thụ vài loại thịt trong ngày này nên bạn cần uống 12-15 cốc nước để giúp cơ thể đốt cháy năng lượng dễ dàng hơn.

Ức gà ăn kèm sốt, cà chua và cơm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 6:

Ngày thứ 6 ngày tương tự như ngày thứ 5, nhưng để bữa ăn của bạn đang dạng hơn, chúng tôi mách nhỏ rằng bạn có thể thay cơm bằng cá hoặc một đĩa rau nhỏ nhé. Hoặc chế biến salad cá cũng là một ý kiến rất hay đó. Và hãy nhớ uống đủ 12-15 cốc nước trong ngày.

Ngày 7:

Bạn đang chạm tới ngưỡng giảm cân như mong muốn, trong ngày cuối này, để tất cả được trọn vẹn hơn hãy duy trì chế độ ăn như ngày thứ 6 và 5 nhé. Bạn vẫn có thể lựa chọn giữa một bát cơm nhỏ hoặc cá/thịt gà/rau tùy thích. Cũng đừng quên uống đủ nước để có hiệu quả như ý nhất.

Đặc biệt nhất, trong ngày này bạn không cần giới hạn lượng đồ ăn đâu. Thêm vào đó bạn có thể tự thưởng cho mình một ly nước ép hoa quả thật ngon nghẻ để hoàn tất quá trình GM Diet đầy cố gắng vừa rồi nhé.

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Ức gà kèm rau cho gm diet - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ của GM Diet

Vì đột ngột cắt giảm protein nên mấy ngày đầu của chế độ ăn này bạn sẽ thấy hơi khó chịu và khát nước liên tục. Chính vì vậy bạn cần phải uống đủ nước để giảm cơn thèm ăn và khát nước. Thêm vào đó, bạn cũng có thể bị nhức đầu và căng thẳng tâm lý vì phải tuân theo chế độ ăn rất nghiêm ngặt này, nên hãy cố gắng thư giãn bản thân bằng những thú vui nho nhỏ tích cực.

Chúc bạn sớm thành công với chế độ ăn GM Diet và sở hữu thân hình thon gọn như vẫn hằng mong ước nhé!