5 cách làm salad bắp cải siêu ngon miệng chỉ trong 10 phút

Salad là một món ăn rất ngon miệng và bổ dưỡng cho mỗi bữa ăn. Có nhiều công thức salad khác nhau nhưng để tiện dụng và tiết kiệm nhất, hãy để chúng tôi mách bạn những cách làm salad bắp cải siêu dễ từ những nguyên liệu luôn sẵn có dưới đây nhé.

Nhặt bỏ cuống cà chua bi, rửa sạch rồi cắt làm đôi hoặc cắt tư. Cải bắp cắt thành miếng vuông cỡ 2x2cm hoặc cắt thành lát mỏng dài đều nhau, sau đó đem rửa sạch và để ráo nước, có thể ngâm qua nước muối khoảng 10 phút để đảm bảo vệ sinh hơn. Sau đó trần qua bắp cải với nước sôi khoảng 1-2 phút rồi vớt ra.

Sau khi các nguyên liệu đã ráo bớt nước thì cho bắp cải và cà chua vào một liếc bát tô, bỏ thêm khoảng 2-3 muỗng dầu vừng, nhưng nên tùy vào khối lượng của nguyên liệu mà nêm cho tương ứng, có thể mua thêm các gói gia vị hoặc các loại sốt dùng kèm salad để cho vào.

Tiếp đó, bạn trộn thật đều tay để các nguyên liệu thấm được dầu vừng và các loại gia vị. Hãy dùng tay bóp nhẹ nhàng để đảm bảo chúng được hòa quyện vào với nhau thật kỹ lưỡng. Bóp đều và nhẹ tay để nguyên liệu không bị nát, cần thận làm với từng chút một.

Lấy 1-2 quả cà chua cắt lát bỏ lên trên cho thêm phần đẹp mắt và trang trí thêm theo sở thích của bạn, để trừng 5 phút nữa để salad được ngấm hết gia vị là đã có thể thưởng thức được rồi.

Salad bắp cải cà chua bi - Ảnh minh họa: Internet

Salad bắp cải cá ngừ

Nguyên liệu: Bắp cải, cà ngừ đóng hộp hoặc các ngừ đã chiên, sữa chua không đường, dầu oliu, các loại gia vị khác.

Cách thực hiện:

Sơ chế bắp cải, thái thành miếng vuông cỡ 2x2cm hoặc thành lát mỏng đều nhau, sau đó đem rửa sạch với nước, nên ngâm trong nước muối khoảng 10 phút để đảm bảo vệ sinh hơn. Để tới khi bắp cải ráo nước thì trần qua nước sôi khoảng 1-2 phút.

Lấy cá ngừ ra cho vào bát, nếu là các ngừ đóng hộp thì bạn nên xé nhỏ ra để loại bỏ những xương còn sót lại, còn nếu tự chế biến cá ngừ thì nên chiên cho chúng hơi khô và săn lại rồi xé nhỏ.

Trộn sữa chua không đường với một chút muối và chanh rồi đánh thật đều, hãy nếm thử xem chúng đã vừa miệng chưa để có thể điều chỉnh ngay.

Tiếp theo, cho bắp cải và cá ngừ vào bát, bỏ vào đó khoảng 2-3 muỗng dầu oliu và rưới phần sốt sữa chua vừa làm được và chung. Trộn thật đều tay các nguyên liệu lại với nhau, nên dùng tay bóp nhẹ nhàng các nguyên liệu cho các loại dầu và sốt được ngấm kỹ hơn. Tiếp đó để khoảng 5 phút để món salad ngấm đủ nguyên liệu và hòa quyện với nhau hơn là bạn đã có thể thưởng thức được rồi.

Salad bắp cải cá ngừ - Ảnh minh họa: Internet

Salad bắp cải kiểu nhật

Nguyên liệu: Bắp cải, xà lách tươi, dưa chuột, cà chua, bơ sáp, rong biển, mè rang (mè trắng hay đen đều được), giấm táo, dầu vừng và các loại gia vị khác.

Cách thực hiện:

Bạn đem rong biển đi ngâm cho nở ra sau đó cắt thành sợi mỏng, bơ bóc bỏ vỏ rồi cắt thành hạt lựu chừng 0.5mm, rau xà lách và bắp cải xắt thành sợi hoặc miếng vuông 2x2cm, cà chua và dưa chuột đem cắt lát. Hạt mè rang tới khi có mùi thơm thì đổ ra đĩa để nguội.

Lấy một chiếc bát nhỏ, cho vào đó khoảng 2-3 muỗng giấm táo, có thể thay đổi tùy theo lượng nguyên liệu tương ứng và khẩu vị ăn của bạn. Tiếp theo, cho một chút dầu vừng, một chút xì dầu, đường và phần mè rang bán nãy đã giã nhuyễn. Trộn thật đều hỗn hợp này lại với nhau.

Cho các nguyên liệu đã sơ chế khi nãy vào một chiếc bát tô, rưới phần sốt vừa chuẩn bị được vào, có thể cho thêm các gia vị khác theo sở thích của bạn. Tiếp tục công việc trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Nên dùng tay bóp nhẹ nhàng để sốt và nguyên liệu được hòa quyện vào với nhau, và nên để cho chúng ngấm khoảng 5 phút rồi mới đem ra thưởng thức.

Salad bắp cải kiểu nhật - Ảnh minh họa: Internet

Salad bắp cải sốt mè rang

Nguyên liệu: Bắp cải, cà rốt, giò hoặc xúc xích, sốt mè rang, đường, chanh và các loại gai vị khác.

Cách thực hiện:

Bắp cải thái thành miếng vuông 2x2cm hoặc thành sợi nhỏ đều nhau, giò và xúc xích đã sơ chế qua để đảm bảo độ chín rồi thái thành sợi nhỏ. Cà rốt gọt bỏ vỏ rồi cũng thái thành sợi dài nhỏ. Nhớ rửa và sơ chế kỹ các nguyên liệu, để cho chúng thật ráo nước để không làm salad quá bị nhũn.

Tiếp theo, đổ các nguyên liệu này vào một chiếc bát tô, cho khoảng 2-3 muỗng sốt mè rang vào (chai mè rang này thường được bán rất nhiều tại các siêu thị, bạn có thể mua về sử dụng), sau đó cho thêm một chút nước chanh và các nguyên liệu tùy theo khẩu vị của bạn.

Trộn thật đều tay các nguyên liệu lại với nhau, hãy lấy tay bóp đều đặn để chúng thấm được hết gia vị và thực sự hòa quyện vào với nhau. Để salad khoảng 5 phút là bạn đã có thể đem ra thưởng thức được rồi.

Salad bắp cải sốt mè rang - Ảnh minh họa: Internet

Salad bắp cải dưa chuột

Nguyên liệu: Bắp cải, dưa chuột, đường, giấm, chanh

Cách thực hiện:

Đem dưa bắp cải đi thái thành sợi mỏng hoặc miếng vuông khoảng 2x2cm, dưa chuột có thể để cả vỏ hoặc gọt bỏ vỏ, nhưng nếu để vỏ thì nên ngâm trong nước muối khoảng 10 phút để đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Khi đã sơ chế xong thì để các nguyên liệu thật ráo nước trước khi sử dụng.

Sau khi bắp cải và dưa chuột đã ráo nước, đem cắt dưa chuột thành lát hoặc sợi mỏng và cho hai nguyên liệu này vào một bát tô, bỏ vào đó khoảng 2-3 muỗng dầu giấm, một chút đường và vắt khoảng nửa quả chanh thêm vào, có thể bỏ các gia vị khác tùy theo sở thích của bạn, những nên có một chút giấm/chanh và đường.

Tiếp đó, trộn thật đều hỗn hợp này lại với nhau, nên dùng tay bóp nhẹ để các nguyên liệu thực sự ngấm gia vị và hòa quyện hơn với nhau. Hãy để chúng khoảng 5 phút rồi mới đưa ra thưởng thức nhé. Nếu thấy salad ra nhiều nước thì hãy vắt bỏ bớt nước trước khi bày ra đĩa.

Salad bắp cải dưa chuột - Ảnh minh họa: Internet

Salad bắp cải trứng

Nguyên liệu:

Bắp cải, 2-3 quả trứng gà, lạc rang, mè rang, sữa chua không đường, dầu oliu, chanh và các loại gia vị khác.

Cách thực hiện:

Đem trứng gà luộc chín, để nguội rồi bóc vỏ, cắt trứng gà làm tư hoặc 6 tùy theo độ to của trứng. Bắp cải thái thành sợi hoặc miếng vuông chừng 2x2cm, nhớ rửa sạch bắp cải và để thật ráo nước để salad không bị úng nhé.

Đổ khoảng nửa hộp sữa chua không đường ra một chiếc bát nhỏ, bỏ thêm vào đó một chút muối, đường, chanh và các loại gia vị khác tùy sở thích, nhớ nếm để có thể điều chỉnh cho vừa miệng. Khi đã làm xong thì bỏ sốt này cùng bắp cải, trứng gà vào một chiếc tô lớn, cho thêm khoảng 2 muỗng dầu oliu, lạc rang giã nhỏ và mè đã rang chín vào.

Trộn hỗn hợp này thật đều tay, vì nhiều nguyên liệu nên bạn hãy kiên trì trộn từng chút một rồi dùng tay bóp nhẹ nhàng để các loại sốt, gia vị và nguyên liệu được hòa quyện lại với nhau hơn. Để chừng 5 phút để đảm bảo hỗn hợp đã đủ ngâm gia vị là bạn có thể bày ra đĩa thưởng thức được rồi.

Lưu ý trứng gà có thể cắt thành miếng hoặc giằm nát tùy theo sở thích của bạn, nếu giằm nát thì salad sẽ có độ ngậy và độ sệt hơn một chút.

Salad bắp cải trứng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là hướng dẫn các cách làm salad bắp cải siêu đơn giản và ngon miệng. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những công thức thú vị để làm phong phú thêm thực đơn của chính mình. Chúc bạn có những món ăn thành công và thật ngon miệng.