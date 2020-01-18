Đừng luộc hay kho nữa, trứng cút đem nấu thế này ai ăn cũng phải ngỡ ngàng vì quá ngon

Thay vì luộc hay kho, chỉ cần học ngay cách làm nấm đông cô trứng cút hấp bạn sẽ có ngay món ăn sang chảnh không khác gì nhà hàng 5 sao, ai ăn cũng mê.

Chỉ cần thuộc lòng cách làm nấm đông cô trứng cút hấp dưới đây bạn sẽ có ngay món ngon đãi cả nhà, vừa giải ngán ngày Tết lại đẹp mắt vô cùng.

Bạn sẽ có ngay món ngon với trứng chẳng thể cưỡng lại chỉ sau 20 phút - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Chỉ cần những nguyên liệu đơn giản dưới đây bạn sẽ có ngay món ngon với trứng chẳng thể cưỡng lại, vụng mấy cũng có thể làm được.

- 6 cây nấm đông cô.

- 6 quả trứng cút.

- Vài cây hành lá, rau mùi.

Gia vị: Muối, hạt tiêu, dầu ăn, nước tương.

Nguyên liệu làm nấm hương trứng cút hấp cực đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

- Nấm hương sau khi mua về bạn rửa sạch rồi cắt bỏ phần gốc, ngâm trong nước ấm 10 phút để nấm mềm, nhả hết chất bẩn.

- Sau đấy, bạn vớt nấm ra, rửa lại với nước và vắt khô. Đặt nấm vào đĩa.

Hấp khoảng 20 phút thì món ăn đã chín - Ảnh minh họa: Internet

- Cứ mỗi một cây nấm bạn lại đập 1 quả trứng cút vào sao cho trứng nằm gọn trong nấm.

- Rắc muối, chút tiêu, dầu ăn lên trên nấm.

- Bắc nồi hấp lên bếp, sau đấy đặt đĩa nấm vào xửng rồi đậy nắp, hấp trong khoảng 20 phút thì nhấc đĩa ra.

Thành phẩm

Món ngon ngày Tết này sẽ giúp bạn giải ngán cho cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần rắc thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ và rưới nước tương lên trên thì đã có ngay món ngon ngày Tết khiến chồng con mê tít, khách đến chơi nhà đều ghiền.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Muốn có nồi thịt kho tàu thơm mềm, ngậy nhưng không bị ngấy bạn đừng bỏ qua bước này Nếu trước nay đã thử rất nhiều cách làm thịt kho tàu nhưng món ăn vẫn bị ngấy mỡ, kém ngon chính là vì bạn chưa biết đến công thức vàng này.

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