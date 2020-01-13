Muốn có nồi thịt kho tàu thơm mềm, ngậy nhưng không bị ngấy bạn đừng bỏ qua bước này

Nấu gì hôm nay 13/01/2020 05:00

Nếu trước nay đã thử rất nhiều cách làm thịt kho tàu nhưng món ăn vẫn bị ngấy mỡ, kém ngon chính là vì bạn chưa biết đến công thức vàng này.

Thịt kho tàu là món ngon ngày Tết rất quen thuộc. Dù giàu có hay nghèo khó thì ngày tất niên nhà nào cũng nấu sẵn một nồi thịt kho mềm ngon với màu cánh gián đẹp mắt. Không chỉ thơm ngon, quan niệm dân gian còn cho rằng ăn món này ngày đầu năm sẽ giúp gia chủ có năm mới sung túc đủ đầy, ăn sung mặc sướng.

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Thịt kho tàu là món ngon không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cho vào nồi kho ngay, bạn hãy dắt túi cách làm thịt kho tàu thơm ngon bất bại này để cả nhà đều ghiền, ăn mãi không chán.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

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Phần ba chỉ nửa nạc nửa mỡ sẽ cho bạn món ăn hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Để làm món ngon với thịt lợn này, bạn cần chuẩn bị đủ những nguyên liệu dưới đây.

- 0,5kg thịt ba chỉ lợn.

- Hành tím, ớt trái.

- Gia vị: Muối, đường phèn, nước mắm, dầu hào.

Các bước thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

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Thái thịt thành những miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt lợn mua về dùng dao lam cạo sạch lông thêm lần nữa. Sau đấy, dùng rượu trắng chà xát để khử mùi hôi của thịt lợn rồi rửa lại với nước thật sạch, để ráo.

- Thái thịt thành những miếng vừa ăn, có độ dày khoảng 2cm thì khi kho thịt sẽ mềm ngon hơn.

Chế biến

- Bắc chảo lên bếp, sau đấy trút hết số thịt đã thái vào rồi dùng đũa đảo đều để mỡ trong miếng thịt tiết ra. Sau đấy, bạn vặn lửa lớn để chiên đến khi miếng thịt vàng xém khắp bốn mặt.

Khi chiên thịt bạn không cần thêm dầu ăn bởi mỡ tiết ra từ thịt ba chỉ đã đủ độ ngậy cho món ăn này.

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Tuyệt đối không cho nước lạnh vào kho kẻo khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột, miếng thịt bị dai, cứng, kém ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Cho đường phèn vào đảo đều cùng với số thịt trong chảo, đến khi đường bao phủ toàn bộ số thịt trên thì cho nước sôi vào ngập thịt rồi cho thêm dầu hào, nước mắm và chút muối, đậy nắp kho đến khi còn 1/3 nước là được.

Chỉ cần chiên thịt trước khi kho bạn sẽ có ngay món thịt kho tàu mềm thơm, béo ngậy nhưng không hề bị ngấy.

Chúc bạn thành công với món mẹo nấu ăn hay này!

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