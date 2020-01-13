Muốn có nồi thịt kho tàu thơm mềm, ngậy nhưng không bị ngấy bạn đừng bỏ qua bước này

Thay vì cho vào nồi kho ngay, bạn hãy dắt túi cách làm thịt kho tàu thơm ngon bất bại này để cả nhà đều ghiền, ăn mãi không chán.

Thịt kho tàu là món ngon ngày Tết rất quen thuộc. Dù giàu có hay nghèo khó thì ngày tất niên nhà nào cũng nấu sẵn một nồi thịt kho mềm ngon với màu cánh gián đẹp mắt. Không chỉ thơm ngon, quan niệm dân gian còn cho rằng ăn món này ngày đầu năm sẽ giúp gia chủ có năm mới sung túc đủ đầy, ăn sung mặc sướng.

Để làm món ngon với thịt lợn này, bạn cần chuẩn bị đủ những nguyên liệu dưới đây.

- Hành tím, ớt trái.

- Gia vị: Muối, đường phèn, nước mắm, dầu hào.

Các bước thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Thái thịt thành những miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt lợn mua về dùng dao lam cạo sạch lông thêm lần nữa. Sau đấy, dùng rượu trắng chà xát để khử mùi hôi của thịt lợn rồi rửa lại với nước thật sạch, để ráo.

- Thái thịt thành những miếng vừa ăn, có độ dày khoảng 2cm thì khi kho thịt sẽ mềm ngon hơn.

Chế biến

- Bắc chảo lên bếp, sau đấy trút hết số thịt đã thái vào rồi dùng đũa đảo đều để mỡ trong miếng thịt tiết ra. Sau đấy, bạn vặn lửa lớn để chiên đến khi miếng thịt vàng xém khắp bốn mặt.

Khi chiên thịt bạn không cần thêm dầu ăn bởi mỡ tiết ra từ thịt ba chỉ đã đủ độ ngậy cho món ăn này.

Tuyệt đối không cho nước lạnh vào kho kẻo khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột, miếng thịt bị dai, cứng, kém ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Cho đường phèn vào đảo đều cùng với số thịt trong chảo, đến khi đường bao phủ toàn bộ số thịt trên thì cho nước sôi vào ngập thịt rồi cho thêm dầu hào, nước mắm và chút muối, đậy nắp kho đến khi còn 1/3 nước là được.

Chỉ cần chiên thịt trước khi kho bạn sẽ có ngay món thịt kho tàu mềm thơm, béo ngậy nhưng không hề bị ngấy.

Chúc bạn thành công với món mẹo nấu ăn hay này!