Trổ tài làm khổ qua nhồi thịt, chồng khó tính đến mấy cũng nghiện cơm vợ nấu

Nấu gì hôm nay 16/01/2020 05:00

Không phải ai cũng biết cách nấu canh khổ qua nhồi thịt đúng vị, chị em hãy xem hướng dẫn dưới đây để trổ tài với gia đình, đảm bảo chồng khó tính đến mấy cũng phải tấm tắc khen ngon.

Khổ qua hay còn gọi là mướp đắng có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏelàm đẹp. Không những vậy , khổ qua còn được chế biến thành món ăn rất ngon và dưới đây là hướng dẫn cách nấu canh khổ qua nhồi thịt đặc sắc.

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Món canh khổ qua nhồi thịt rất giàu dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị

 - 2 trái khổ qua (lưu ý chọn trái to, không bị già quá).

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Chọn trái khổ qua to - Ảnh minh họa: Internet

- 300gr thịt thăn ngon.

- 2 củ hành khô.

- 2 cái mộc nhĩ ngâm nở.

- 1 bát nước hầm xương.

- 1 ít rau mùi hoặc hành lá.

- Gia vị: muối, hạt tiêu, nước mắm, dầu ăn.

Cách nấu canh khổ qua nhồi thịt 

Để thực hiện món canh ngon miệng này, bạn cần trải qua các bước thực hiện sau.

Bước 1: Sơ chế.

- Hành băm nhỏ chia thành 2 phần (1 phần trộn với thịt, 1 phần để nấu canh).

- Đem khổ qua ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút.

- Thịt thăn và mộc nhĩ băm nhỏ sau đó trộn đều cùng các loại gia vị.

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Thực hiện các bước sơ chế đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng dao cắt 2 đầu của trái khổ qua, rạch một đường dọc và bỏ hết phần hạt bên trong. Sau đấy, nhồi thịt vào bên trong, cắt khúc dài tầm 3 - 4 cm.

Bước 2: Thực hiện nấu.

- Đem các khúc khổ qua nhồi thịt chần qua nước nóng (để khi nấu canh khổ qua và thịt sẽ nhanh chín hơn).

- Phi hành với dầu ăn, sau đó đổ bát nước hầm xương vào.

- Đợi đến khi nước sôi thì cho các khúc khổ qua nhồi thịt vào nồi (chú ý vớt bọt khi nước sôi).

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Nấu canh khổ qua với nước hầm xương - Ảnh minh họa: Internet

- Đợi khoảng 4 -5 phút sau khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 3: Trang trí.

- Múc canh khổ qua ra bát (có thể trang trí thêm rau mùi hoặc hành lá cắt khúc lên trên). 

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Trang trí rau mùi hoặc hành lá lên trên - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với món ngon dễ làm này.

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