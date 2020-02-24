Cho ngay dầu vào chảo là sai, hãy bôi thứ này xuống đáy chảo trước khi rán, đảm bảo đậu phụ giòn tan

Đây chính là mẹo rán đậu phụ ngon, không bề bị sát chảo cũng chẳng bị nát, giúp chảo chống dính phát huy tối đa năng lực của mình.

Chẳng cần bí quyết nấu ăn gì cao siêu, chỉ cần dắt túi mẹo rán đậu phụ ngon này bạn sẽ có ngay món ngon với đậu phụ giòn tan, bên trong béo thơm mềm mịn cực hấp dẫn.

Với mẹo rán đậu phụ ngon này, món ăn sẽ không bị dính chảo - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ là món ăn lành tính, ngon miệng và nhiều dinh dưỡng. Đây chính là nguyên liệu khá quen thuộc trong những mâm cơm chay với đậu phụ rán sả ớt cay nồng, đậu phụ sốt cà chua đẹp mắt… Vậy nhưng, làm thế nào để đậu phụ khi rán không bị nát, giữ được độ mềm ngon thì không phải ai cũng biết.

Các đầu bếp lâu năm đã bật mí rằng, dù dùng chảo thường hay chảo chống dính, trước khi chế biến món rán bạn chỉ cần bôi gừng vào đáy chảo.

Cách rán đậu phụ ngon

- Đậu phụ mua về rửa lại với nước cho sạch, sau đấy dùng khăn giấy thấm khô rồi thái thành những miếng vừa ăn.

- Bắc chảo lên bếp, thái những lát gừng mỏng rồi chà xát vào đáy chảo. Công đoạn này sẽ thiết lập lớp màng chống dính với chảo, khiến đậu phụ dù muốn cũng chẳng thể sát chảo. Nhờ thế, mọi món rán đều giòn tan, đẹp mắt.

Nhờ dùng gừng xát vào đáy chảo nên đậu chín đều, đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Chỉ cần thêm dầu ăn vào chảo, chờ dầu sôi rồi cho đậu phụ vào rán vàng đều các mặt thì vớt ra giấy thấm dầu.

Thành phẩm

Hãy dắt túi bí quyết nấu ăn này ngay - Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ sau khi đã rán giòn có thể chấm cùng nước tương hoặc mang xào, kho, sốt cà chua hay nấm đều ngon.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

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