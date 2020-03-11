Đừng rán, trứng mang nấu với thứ này có ngay món ngon chưa từng có!

Nấu gì hôm nay 11/03/2020 07:32

Với cách làm trứng hấp ngao lạ chưa từng có này, bạn sẽ có ngay món ăn đậm đà, thơm ngon và cực đưa cơm đãi cả nhà trong những ngày bận rộn.

Tưởng chừng là những nguyên liệu không hề liên quan với nhau, thế nhưng, khi kết hợp trứng và ngao bạn sẽ có ngay món ăn vừa ngon lại giàu dinh dưỡng. Bởi lẽ, trong ngao có rất nhiều protein, hàm lượng canxi và sắt cao. Trong khi đấy, trứng là thực phẩm lành tính, có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, sức đề kháng.

cach lam trung hap ngao 1
Cách làm trứng hấp ngao vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm trứng hấp ngao lạ miệng dưới đây, bạn sẽ có ngay món ăn cực phẩm vừa đẹp mắt, lạ miệng lại giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều món ngon với trứng, thế nhưng, trứng hấp ngao là món ăn khá lạ lẫm với các chị em nội trợ.

- 8 con ngao to.

- 2 quả trứng gà.

- 1 quả ớt đỏ.

- Vài cây hành lá.

- 1 mẩu gừng.

Gia vị: muối, dầu mè, rượu trắng.

Cách làm trứng hấp ngao

- Ngao sau khi mua về mang đi ngâm với muối cho nhả hết tạp chất, đất cát bên trong. Sau đấy, dùng bản chải hoặc bùi nhùi chà nồi để làm sạch vỏ bên ngoài. Để ráo.

cach lam trung hap ngao 2
Dùng rây lọc trứng để khi hấp trứng sẽ mềm mịn - Ảnh minh họa: Internet

- Trứng đập vào tô, thêm 150ml nước rồi đánh đều. Nêm gia vị cho vừa ăn.

- Dùng rây lọc trứng để khi hấp trứng sẽ mềm mịn, không bị rổ.

- Cho ngao vào nồi, thêm vài lát gừng và hành lá, 3 thìa cafe rượu trắng vào và bắc lên bếp luộc. Rượu chính là nguyên liệu giúp bạn khử mùi tanh của ngao hiệu quả.

cach lam trung hap ngao 3
Khi ngao há miệng bạn hãy vớt ra ngay - Ảnh minh họa: Internet

- Khi ngao mở miệng, vớt ngao ra khỏi nồi và đặt ngao vào một cái bát.

- Đổ phần trứng đã chuẩn bị vào tô ngao, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bát rồi dùng tăm chọc vài lỗ lên trên để món ăn nhanh chín nhưng hơi nước không bị đọng lại.

cach lam trung hap ngao 4
Dùng màng bọc thực phẩm giúp hơi nước ngưng tụ ở nắp nồi không bị rơi vào món ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Cho bát ngao vào nồi hấp cách thủy trong 5 phút là được.

Thành phẩm

cach lam trung hap ngao 5
Không cần mất quá nhiều thời gian, với cách làm trứng hấp ngao này bạn sẽ có ngay món ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Khi trứng hấp ngao đã chín, bạn chỉ cần rắc hành lá thái nhỏ và vài lát ớt lên trên. Sau đấy, rưới dầu mè lên thì đã có ngay món ngon dễ làm đãi cả nhà.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

Ngon phần vị đẹp phần mắt với món cá nục kho keo, ăn với xôi nóng thì còn gì bằng

Ngon phần vị đẹp phần mắt với món cá nục kho keo, ăn với xôi nóng thì còn gì bằng

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các mẹ cách nấu cá nục kho keo vừa hấp dẫn, giàu dinh dưỡng nhưng lại vô cùng dân dã, cuốn hút.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với trứng món ngon dễ làm món hấp ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi