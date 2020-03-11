Đừng rán, trứng mang nấu với thứ này có ngay món ngon chưa từng có!

Với cách làm trứng hấp ngao lạ miệng dưới đây, bạn sẽ có ngay món ăn cực phẩm vừa đẹp mắt, lạ miệng lại giàu dinh dưỡng.

Tưởng chừng là những nguyên liệu không hề liên quan với nhau, thế nhưng, khi kết hợp trứng và ngao bạn sẽ có ngay món ăn vừa ngon lại giàu dinh dưỡng . Bởi lẽ, trong ngao có rất nhiều protein, hàm lượng canxi và sắt cao. Trong khi đấy, trứng là thực phẩm lành tính, có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe , sức đề kháng.

Có rất nhiều món ngon với trứng , thế nhưng, trứng hấp ngao là món ăn khá lạ lẫm với các chị em nội trợ.

- 2 quả trứng gà.

- 1 quả ớt đỏ.

- Vài cây hành lá.

- 1 mẩu gừng.

Gia vị: muối, dầu mè, rượu trắng.

Cách làm trứng hấp ngao

- Ngao sau khi mua về mang đi ngâm với muối cho nhả hết tạp chất, đất cát bên trong. Sau đấy, dùng bản chải hoặc bùi nhùi chà nồi để làm sạch vỏ bên ngoài. Để ráo.

Dùng rây lọc trứng để khi hấp trứng sẽ mềm mịn - Ảnh minh họa: Internet

- Trứng đập vào tô, thêm 150ml nước rồi đánh đều. Nêm gia vị cho vừa ăn.

- Dùng rây lọc trứng để khi hấp trứng sẽ mềm mịn, không bị rổ.

- Cho ngao vào nồi, thêm vài lát gừng và hành lá, 3 thìa cafe rượu trắng vào và bắc lên bếp luộc. Rượu chính là nguyên liệu giúp bạn khử mùi tanh của ngao hiệu quả.

Khi ngao há miệng bạn hãy vớt ra ngay - Ảnh minh họa: Internet

- Khi ngao mở miệng, vớt ngao ra khỏi nồi và đặt ngao vào một cái bát.

- Đổ phần trứng đã chuẩn bị vào tô ngao, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bát rồi dùng tăm chọc vài lỗ lên trên để món ăn nhanh chín nhưng hơi nước không bị đọng lại.

Dùng màng bọc thực phẩm giúp hơi nước ngưng tụ ở nắp nồi không bị rơi vào món ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Cho bát ngao vào nồi hấp cách thủy trong 5 phút là được.

Thành phẩm

Không cần mất quá nhiều thời gian, với cách làm trứng hấp ngao này bạn sẽ có ngay món ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Khi trứng hấp ngao đã chín, bạn chỉ cần rắc hành lá thái nhỏ và vài lát ớt lên trên. Sau đấy, rưới dầu mè lên thì đã có ngay món ngon dễ làm đãi cả nhà.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!