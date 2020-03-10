Ngon phần vị đẹp phần mắt với món cá nục kho keo, ăn với xôi nóng thì còn gì bằng

Nấu gì hôm nay 10/03/2020 17:37

Chúng tôi sẽ hướng dẫn các mẹ cách nấu cá nục kho keo vừa hấp dẫn, giàu dinh dưỡng nhưng lại vô cùng dân dã, cuốn hút.

Cá nục tuy không phải thực phẩm đắt tiền nhưng lại khiến nhiều người bị nghiện. Hướng dẫn các bạn cách nấu cá nục kho keo, ăn kèm với xôi nóng thì ngon hết nấc.

Nguyên liệu

- Cá nục chuối (hoặc các loại nục khác đều được).

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Chọn cá nục tươi ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Nửa củ hành tím.

- 3 củ tỏi.

- Mỡ gáy heo (nguyên liệu quan trọng nhất).

- Gia vị: Muối, nước mắm, đường phèn, hạt tiêu, dầu hào, dầu mè, màu điều, ớt bột, ớt tươi.

Cách nấu cá nục kho keo

Bước 1: Cá nục rửa sạch với nước, đem cắt thành khúc rồi ướp với muối, mắm, tiêu trong khoảng 45 phút. Sau đó đem đổ phần nước ướp, rửa sạch cá để ráo (Vì nước ướp cá lần 1 này  vẫn còn máu tanh của cá, không nên giữ lại).

Bước 2: Mỡ gáy heo thái hạt lựu, đem rán lên cho giòn, vớt tóp mỡ giòn để riêng. Hành củ tím + tỏi đem băm thật nhỏ.

Bước 3: Chế biến phần nước sốt ướp cá:

- Cho ít dầu và đường vào nấu cho đường chuyển màu cánh gián, cho hành củ tím + tỏi phi vàng thơm.

- Tiếp theo cho ít nước lọc vào nấu sôi, cho mắm + muối + ớt bột + hạt tiêu + nước màu điều + dầu hào + dầu mè + đường phèn vào.

- Nấu sôi hỗn hợp trên, nêm nếm gia vị đậm đà để khi thấm vào cá là vừa.

Bước 4: Cho cá vào nồi, rưới nước sốt vừa nấu vào, sau đó đun lửa lớn khoảng 15 phút (Lưu ý: vớt bọt khi nước sôi để bề mặt cá không bị nhám đục).

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Rưới nước sốt vào nồi cá - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Khi nước cạn còn 2/3 thì tắt bếp, rưới ít nước mỡ đều mặt cá, cho thêm ớt nguyên trái vào nồi. Khoảng 30 phút sau, bật bếp kho thêm 1 lần nữa, đến khi nước cạn là được.

Bước 6: Đem bỏ tóp mỡ lên trên, lấy nước kho rưới lên đều tóp mỡ , trang trí thêm hành xé, hạt tiêu vào để món ăn được thơm ngon.

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Trang trí cho món ăn thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm cho món cá nục kho keo thơm ngon cho gia đình. Cách nấu cá nục kho keo hơi mất nhiều công đoạn nhưng bù lại sẽ được một món ăn cực kỳ đậm đà, ăn với cơm nóng hoặc xôi nóng (là hợp nhất), đảm bảo chén tù tì 2 – 3 tô là chuyện bình thường.

Chúc các mẹ vào bếp thành công với món ngon với cá này!

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