Mách chị em những cách nấu thịt bò hầm khoai tây ngon đúng điệu

Nắm được cách nấu thịt bò hầm khoai tây bạn sẽ làm nên món ngon có mùi thơm nức mũi mang vị mềm của thịt bò hòa quyện cùng vị bùi bùi của khoai tây, vị ngọt của cà rốt. Tất cả sẽ góp phần tạo nên hương vị rất thơm ngon, mềm ngọt của món ăn.

Cách nấu thịt bò hầm khoai tây không hề phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ mà cực kì đơn giản. Càng tuyệt vời hơn khi món ăn này mang lại giá trị dinh dưỡng rất cao. Với công thức dưới đây, chị em chỉ cần dành ra chút thời gian trong ngày là đã có ngay một món ngon - bổ cho gia đình mình.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

300g thịt bò tươi ngon.

2 củ cà rốt to vừa phải.

2 củ khoai tây loại vừa.

1 trái cà chua chín.

5g gừng

Hành lá, ngò

Một ít gia vị: nước mắm, đường, muối, tiêu, dầu ăn.

Chọn thịt bò loại ngon rồi sơ chế và ướp một ít gia vị là bước đầu tiên để có món bò hầm khoai tây ngon - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm bò hầm khoai tây

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi mua thịt bò mua về các bạn đem rửa sạch rồi để ráo nước, sau đó bắt đầu cắt thịt thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn. Khi mua chị em nên lựa những miếng thịt bò tươi ngon, vì nguyên liệu chất lượng sẽ khiến món ăn thêm phần ngon ngọt hơn.

Khoai tây sau khi rửa thì mang gọt vỏ, cắt thành miếng vừa ăn. Quả cà chua cắt thành múi cau.

Cà rốt bạn gọt vỏ, cắt thành khoanh vừa ăn hoặc bạn có thể tỉa thành những bông hoa 4-5 cánh cho món ăn thêm phần bắt mắt.

Hành, ngò cắt nhỏ, gừng băm nhuyễn vừa phải. Chị em nhớ để riêng phần gốc hành để phi thơm, còn phần lá để lại nêm sau khi nấu.

Bước 2: Ướp thịt bò

Cho hết phần thịt bò vào tô, sau đó cho gừng băm nhuyễn vào cùng 1 muỗng cà phê tiêu với ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và ½ muỗng cà phê nước mắm vào. Chị em nhớ đảo đều và ướp khoảng 30 phút. Đây là khoảng thời gian cho gia vị thấm hết vào thịt bò.

Các bước trong cách nấu thịt bò hầm khoai tây ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Công đoạn hầm thịt bò với khoai tây, cà rốt

Sau khi ướp phần thịt bò xong, bạn bắt đầu đặt nồi lên bếp và cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn vào. Lưu ý nên đun đến khi dầu nóng thì cho phần gốc hành vào phi cho thơm.

Kế đến là bước cho thịt bò vào rồi đảo đều cho thịt săn lại. Tiếp theo bạn cho cà chua vào xào cho nhuyễn. Bước kế tiếp là đổ nước vào sao cho vừa đủ 3-4 người ăn. Đến khi nước sôi, bạn cho cà rốt vào nồi, nhớ đóng nắp nồi lại hầm cho mau chín.

Trong lúc đợi nồi thịt hầm chín, bạn hãy chuẩn bị một cái chảo khác rồi đổ dầu vào đun nóng. Khi dầu đã nóng sủi tăm thì bạn cho khoai tây vào chiên ngập dầu đến khi khoai vàng mới vớt ra.

Với cách nấu thịt bò hầm khoai tây và bước chiên sơ khoai tây thế này sẽ giúp cho khoai ngon hơn và không bị vỡ nát khi hầm lâu trong nồi với các nguyên liệu khác.

Sau khi chiên xong thì bạn cho tất cả khoai tây vào nồi hầm với thịt và cà rốt. Đợi khoảng 45 phút nữa cho các nguyên liệu được chín mềm, đượm vị.

Bước cuối cùng là nêm nếm lại cho hợp với khẩu vị cả nhà rồi tắt bếp.

Hầm thịt bò với khoai tây, cà rốt với lửa vừa phải để có món ăn ngon miệng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi áp dụng xong cách nấu thịt bò hầm khoai tây cà rốt này, bạn múc món ăn ra tô và rắc hành ngò lên trên. Vậy là các chị em đã hoàn thành xong món ngon hấp dẫn cho gia đình mình.

Những miếng thịt bò vừa mềm mịn vừa ngọt nước được nấu nhừ vừa phải cùng khoai tây và cà rốt hòa quyện trong nước dùng đậm đà là khiến ai ăn vừa ăn miếng đầu tiên cũng thích mê.

Món ăn này không chỉ phù hợp với bữa cơm gia đình mà còn có thể trở thành món tủ của bạn chiêu đãi khách khứa khi nhà có tiệc.

Hướng dẫn món thịt bò nấu khoai tây cari

Ngoài cách nấu thịt bò hầm khoai tây truyền thống thì kiểu nấu cari gồm thịt bò với khoai tây cũng được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.

Cách 1

Các bước thực hiện như sau:

Nguyên liệu cần có:

0,5 kg thịt bò.

2 gói cà ri.

0,5 kg carot, chọn củ nhỏ hoặc vừa.

1 kg khoai tây, nên chọn củ vừa ăn, không cần to quá.

Các bước chế biến:

Đầu tiên là cắt khoai tây và cà rốt thành các miếng vuông vức vừa ăn.

Sau đó, phi hành cho thơm và xào thịt bò, tiếp theo cho cà rốt vào cùng, cho thêm muối và nước mắm cho đậm đà.

Khi cà rốt chín vừa tới, bạn cho khoai tây vào, nhớ đổ thêm nước xấp xỉ mặt khoai tây. Nêm thêm gói bột cà ri rồi ninh cho đến khi nhừ và thấy nước sệt lại là xong.

Món thịt bò nấu khoai tây cari thơm nức mũi với vị cari đặc trưng làm say lòng cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2

Nguyên Liệu

0,5 kg thịt bò băm

Bột cari sạch

2 củ khoai tây (ít hoặc nhiều hơn tùy theo sở thích của cả nhà)

2 củ khoai lang (ít hoặc nhiều hơn tùy theo sở thích của cả nhà)

Một nắm đỗ que (ít hoặc nhiều hơn tùy theo sở thích của cả nhà)

Một hộp nước cốt dừa hữu cơ

Nước mắm

Nước tương

Bột nêm dinh dưỡng (hoặc gia vị dành riêng cho bé, có gì dùng đó)

Cách nấu:

Khoai tây và khoai lan mang đi thái hạt lựu, đậu que cũng thái nhỏ vừa ăn.

Bắt đầu xào thịt bò băm với ít dầu hạt cải, sau đó cho khoai đậu vào xào sơ qua cùng một ít nước mắm, gia vị ngon.

Tiếp theo bạn đổ xâm xấp nước vào, nấu nước cho sôi rồi cho thêm nước cốt dừa và bột cari.

Đun lửa nhỏ đến khi thấy sốt sền sệt là được.

Cách nấu thịt bò hầm khoai tây cho bà đẻ

Sau khi sinh, các mẹ bị mất một lượng máu đáng kể nên cần được bồi bổ bằng những món ăn giàu dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe.

Thịt bò chính là lựa chọn phù hợp vì chúng cung cấp lượng protein và sắt nhìu gấp 3 lần so với các loại thực phẩm khác. Bên cạnh đó, lượng protein dồi dào trong món ăn này cũng giúp trẻ đang bú mẹ phát triển và hoàn thiện trí não.

Hơn thế nữa, trong thịt bò còn chứa lượng lớn các vitamin và khoáng chất. Hợp chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, không chỉ tốt cho cơ và xương của cả mẹ và bé mà còn lợi sữa. Trong các món chế biến từ thịt bò thì bò hầm khoai tây là một món ngon mà các mẹ sau khi sinh rất thích ăn.

Thịt bò là một thực phẩm tốt cho nhiều mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu thịt bò hầm khoai tây cho mẹ bỉm sữa

Thịt bò sau khi mua về, bạn mang đi rửa sạch, thái thành miếng hình vuông rồi ướp với gia vị khoảng 15 phút cho thấm đều, đậm đà hơn.

Các nguyên liệu rau củ như khoai tây, củ cải đỏ thì gọt vỏ rửa sạch rồi thái thành những miếng vừa ăn. Trong cách nấu thịt bò hầm khoai tây ngon cho bà bầu cũng cần có thêm gừng vì tính ấm của loại gia vị này rất tốt cho người vừa sinh xong. Gừng sau khi gọt vỏ thì băm nhuyễn. Còn hành tây thì bóc vỏ, rửa sạch rồi bổ múi cau vừa ăn.

Cho chảo nóng lên bếp đến và chế dầu vào đến khi nóng thì cho tỏi vào phi cho thơm. Tiếp đến mới cho thịt bò vào xào đến khi thịt săn lại. Lúc này chị em cho nước và cà chua vào sao cho vừa ngập thịt.

Bước quan trọng tiếp theo là nêm nếm sao cho vừa ăn rồi vặn lửa nhỏ lại chờ thịt bò mềm. Lưu ý không nên cho gia vị quá nhiều vì không tốt cho sức khỏe các mẹ vừa sinh con xong.

Món thịt bò hầm khoai tây cà rốt được nấu nhừ cùng khoai tây có vị đậm đà, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đợi khoảng 25-30 phút cho những món trong nồi vửa bắt đầu mềm thì thêm củ cải đỏ, khoai tây vào. Tiếp tục nấu đến khi nồi súp sôi lại thì nêm lại lại nữa, điều chỉnh gia vị cho vừa ăn và tiếp tục hầm cho đến khi thịt bò cùng rau củ chín mềm.

Khi tất cả các thứ đều hoàn thành thì thêm chút gừng để món ăn thơm ngon hơn và bổ hơn.

Thịt bò nấu khoai tây cho bé

Dưới đây là những hướng dẫn cũng như cách làm món súp thịt bò khoai tây cà rốt ngon và chuẩn vị nhất dành cho bé. Món ăn quen thuộc này không chỉ đem tới hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt khiến bé yêu thích mê mà còn vô cùng bổ dưỡng.

Nguyên liệu cần có để nấu thành nồi súp nấu khoai tây ngon cho bé bao gồm:

1 củ to khoai tây

1 củ cà rốt

100g thịt bò

2 – 3 Nhánh tỏi

Một vài cây hành mùi..

Gia vị đầy đủ gồm: mắm, muối, tỏi,…

Hướng dẫn cách nấu:

Bước 1: Đầu tiên là khâu sơ chế nguyên liệu. Để nấu được món súp khoai tây thịt bò thơm ngon, bổ dưỡng các mẹ cần sơ chế cẩn thận các nguyên liệu như sau:

– Khoai tây gọt bỏ vỏ rồi rửa sạch và để ráo nước.

– Cà rốt cũng mang gọt bỏ vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu nhỏ.

– Thịt bò rửa sạch, thái miếng nhỏ rồi băm thật nhuyễn.

– Tỏi mang bóc bỏ vỏ, băm nhỏ.

– Hành mùi cũng rửa sạch, thái nhỏ.

Súp thịt bò khoai tây là món ăn cực ngon cực bổ dưỡng cho bé, nhất là những bé biếng ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đầu tiên mẹ cho khoai tây vào nồi hấp chín hoặc luộc cho chín mềm, rồi cho ra bát đem nghiền nhuyễn để bé để ăn hơn.

Bước 3: Bắt đầu cho dầu ăn vào nồi đun nóng chảo với dầu, cho thêm tỏi băm nhỏ vào phi thơm. Kế đến là trút thịt bò cùng cà rốt thái hạt lựu với 1/3 thìa cà phê muối.

Mẹ dùng đũa đảo đều tới khi thịt bò và cà rốt chín mềm là được. Khi nấu ăn cho trẻ bạn không nên nêm muối nhiều và cũng nên nêm từ từ, tránh món ăn bị mặn sẽ khó chữa hơn.

Bước 4: Công đoạn cuối cùng là nêm lại gia vị cho món súp khoai tây thịt bò một lần nữa cho vừa khẩu vị thường ngày của bé rồi tắt bếp.

Nắm được cách nấu thịt bò hầm khoai tây, mà cụ thể là món súp thịt bò nấu khoai tây cho bé bạn sẽ tha hồ trổ tài nấu nướng cho con trẻ.

Món ăn hoàn thành sẽ được múc ra bát và điểm lên một chút hành mùi bên trên. Sau đó, mẹ trộn đều rồi cho bé thưởng thức. Trong trường hợp bé không ăn được ngò rí thì không cần cho cũng được.