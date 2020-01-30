Điểm danh các món ngon từ thịt bò bắp cho ngày xuân thêm hương vị 

Vì vậy, bạn hãy vào bếp làm các món ngon từ thịt bò bắp để thực đơn ngày xuân thêm phong phú, đồng thời giúp gia đình phòng ngừa và giảm thiểu được các bệnh nguy hiểm như huyết áp cao, đột quỵ và bệnh tim…

Thịt bò là một trong những thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng như chất sắt, protein và các vitamin như: A, B, C, D, E, K… giúp tăng cường sức khỏe cho tế bào, mô, cơ trong cơ thể, rất có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp.

Mùi thơm và vị của dứa (trái thơm) kết hợp với thịt bò thì còn gì ngon bằng. Vì thế, món bắp bò xào dứa được nhiều người yêu thích, ăn với cơm nóng thì vô cùng tuyệt vời. Do đó, đừng bỏ qua món này, bạn hãy vào bếp thực hiện ngay cho cả gia đình thưởng thức nhé!

Thịt bò bắp 500g

Dứa 2 quả

Nước 150g

Tiêu 1 thìa cà phê

Đường kính 1 thìa cà phê

Hành khô 1 củ

Tỏi khô 1 củ

Nước mắm, mì chính, muối và một số gia vị khác

Bột đao 1 thìa con.

Cách làm

Sơ chế các nguyên liệu:

Thịt bò lọc bỏ gân, thái miếng mỏng nhưng to bản ngang thớ.

Hành, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Tiếp theo ướp thịt bò với hạt tiêu, hành, tỏi nước mắm, đường, bột đao.

Dứa gọt vỏ thật kỹ, bỏ mắt, thái miếng mỏng, cho vào chút muối, ướp ra nước.

Cần tây, tỏi tây rửa sạch, nhặt rễ, thái nhỏ.

Cách nấu:

Bạn hãy đun dầu nóng già, phi thơm hành, cho thịt bò vào xào, đảo đều, đến khi gần chín thì xúc ra đĩa để riêng. Sau đó, cho thêm ít dầu vào chảo xào tiếp dứa, cho thịt bò vào xào lẫn dứa, cần tây tỏi tây. Cuối cùng xúc ra đĩa, rắc hạt tiêu, rau mùi lên trên và ăn nóng với cơm.

Món bắp bò hầm hành tây

Cách làm món bắp bò hầm hành tây rất đơn giản, vì thế chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã có món ăn để thưởng thức.

Nguyên liệu cần có:

Bắp bò: 400 gram

Hành tây: 2 củ

Sốt cà chua: 200ml

Rượu vang đỏ: 200ml

Tỏi, bơ, lá quế, viên gia vị bò kho.

Hạt nêm, bột ớt

Bắp bò hầm hành tây

Cách làm:

Bước 1: Thịt bò mua về các bạn rửa sạch, dùng khăn sạch thấm khô, sau đó thái thành từng miếng to vừa ăn, khoảng 2-3cm, khi hầm sẽ mềm ngon hơn.

Bước 2: Hành tây rửa sạch, bóc lớp vỏ ngoài. Cho vào máy xay nhuyễn.

Bước 3: Các bạn trộn thịt bò với hành tây xay nhuyễn cho thật đều với nhau. Ướp thịt khoảng 20 phút cho ngấm gia vị. Tiếp theo, đun một nồi nước sôi, cho thịt bò đã ướp vào luộc chín rồi vớt ra để riêng, rắc thêm chút tiêu.

Bước 4: Cho chảo lên bếp, đợi khô và nóng thì bỏ vào 20 gram bơ và bột ớt, khuấy đều với nhau, đến khi thấy thịt xém vàng thì cho ra đĩa để riêng

Bước 5: Bạn tiếp tục cho 200ml sốt cà chua, tỏi băm nhỏ, 1 củ hành tây thái lát mỏng, 2 lá quế, 1 viên gia vị bò kho cùng 200ml rượu vang rồi đun sôi hỗn hợp trên lửa nhỏ. Trong quá trình đun thì khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh đặc là được.

Nếu bạn có nồi áp suất thì hãy cho hết thịt bò, nước sốt vào hầm chung để tiết kiệm thời gian. Dùng nồi áp suất hầm khoảng 20 phút là đã chín, có thể ăn được. Còn không có nồi áp suất bạn có thể hầm món bò bằng nồi cơm điện hoặc nấu bằng nồi bình thường đến khi thịt chín mềm là được.

Món bắp bò kho

Bắp bò kho là một trong những món ăn được coi là tinh tế, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn và vô cùng bắt cơm vào những ngày se se lạnh. Đây là một trong các món ngon từ thịt bò bắp mà hầu hết ai cũng thích, đặc biệt là người miền tây.

Nguyên liệu làm món bắp bò kho gồm có:

1 kg bắp bò hoa (chọn loại càng nhiều gân càng ngon).

½ chén nhỏ nước mắm.

½ chén nhỏ mật ong.

2 nhánh gừng to.

1 muỗng canh hành tím.

1 muỗng canh tỏi.

hoa hồi.

2 nhánh quế.

1 miếng trần bì.

Món bắp bò kho

Cách làm:

Bước 1: Đầu tiên bạn rửa sạch bò rồi để ráo, cắt miếng vừa ăn, không nên cắt nhỏ quá, như vậy khi nấu sẽ dễ bị nát.

Bước 2: Bạn lấy chảo rang hoa hồi, quế, trần bì cho thơm, lưu ý để lửa nhỏ sẽ không bị cháy.

Bước 3: Hành và tỏi bóc vỏ rửa sạch và băm nhỏ gừng. Sau đó cho tất cả các gia vị vào nồi cho thêm nước mắm cùng mật ong trộn đều rồi ướp qua đêm trong tủ lạnh.

Bước 4: Bạn hãy lấy số thịt bò đã ướp để nấu, để lửa nhỏ, không cần phải cho thêm nước, kho đến khi nào thịt mềm, nước còn khoảng ¼ so với ban đầu thì tắt bếp. Như vậy là bạn đã nấu xong món bắp bò kho rồi đó.

Món bắp bò hấp

Bạn không thích ăn những món có quá nhiều dầu mỡ thì có thể thực hiện ngay món bắp bò hấp nhé! Với cách chế biến đơn giản hấp cùng với một vài gia vị như sả, tỏi, hành tây, bạn sẽ có ngay món ăn hấp dẫn khiến bao tử phải kêu gào.

Nguyên liệu

Bắp bò 400g

Bia: 1 lon

Hành tây: ½ củ

Gừng: 4 củ

Sả: 3 nhánh

Tỏi: 3 tép

Ớt: 2 quả

Muối: 2 muỗng cà phê

Hạt nêm, đường, tiêu xay, dầu ăn, mỗi thứ 1 muỗng.

Bắp bò hấp

Cách làm:

Bước 1. Sơ chế nguyên liệu

Gừng rửa sạch, cạo vỏ, sau đó 3 củ thái sợi chỉ để ướp thịt bò, 1 củ thái lát mỏng cho vào khi chế biến. Ớt, sả, hành tây thái nhỏ, tỏi đập dập.

Bắp bò để nguyên, rửa sạch ngâm với chút rượu trắng, có pha gừng để khử mùi hôi rồi xả lại với nước lạnh lần nữa cho sạch.

Bước 2. Ướp bắp bò

Bạn cho hành, sả, ớt, tỏi cùng 2 muỗng cà phê muối với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu xay cùng 1 thìa dầu ăn cho vào thịt bắp bò, trộn đều, ướp trong vòng 1 tiếng cho ngấm gia vị.

Bạn cho hành, sả, ớt, tỏi cùng 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê dầu ăn vào bắp bò, trộn đều lên ướp trong vòng 1 tiếng cho thịt ngấm gia vị.

Bước 3. Hấp hoặc luộc bò với gừng

Cho bắp bò cùng gia vị vào một cái nồi cùng với 1 lít nước, cho thêm vài lát gừng để thêm mùi thơm, nấu với lửa riu riu trong khoảng 1-2 tiếng. Đến khi nào nước cạn đi thì bạn cho 1 lon bia vào nấu thêm khoảng 10 phút dưới lửa nhỏ. sau đó tắt bếp. Nếu không thích cho bia vào trực tiếp thì bạn có thể hấp cách thủy để món ăn thêm nồng nàn hương bia, gừng và sả.

Món bắp bò xào tỏi

Món bắp bò xào tỏi rất dễ chế biến, không mất quá nhiều thời gian của bạn. Vì vậy, một tuần bạn có thể chiêu đãi cả gia đình món này 1 lần.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

150 g thịt bò, cắt miếng mỏng.

1 củ tỏi, lột vỏ.

1 củ hành tím băm nhuyễn.

⅓ củ hành tây, cắt múi cau.

⅓ chén nước lạnh.

¼- trái ớt xanh, cắt que.

1,5 muỗng cà phê hạt nêm.

¼ muỗng cà phê tiêu xay.

2 muỗng dầu ăn.

Nước tương, bột bắp, ngò rí để trang trí...

Bắp bò xào tỏi

Thực hiện

Bước 1: Ướp thịt bò với ½ muỗng cà phê hạt nêm, nước tương, tiêu xay và hành tím, sau đó xào sơ cho thơm. Tỏi chiên vàng, hành tây và ớt xanh xào cho thơm. Sau đó thêm chút nước lạnh và nêm với 1 muỗng cà phê hạt nêm cho vừa ăn.

Bước 2: Cho tiếp thịt bò vào xào chín. Pha bột bắp với nước, nấu cho sệt.

Bước 3: Cho bò xào tỏi vào dĩa, rắc tiêu xay, trang trí với ngò rí và dùng nóng.

Trên đây là các món ngon từ thịt bò bắp, chị em hãy tham khảo và làm cho mâm cơm ngày xuân thêm phần phong phú và hấp dẫn nhé!