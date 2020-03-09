Gan lợn đem xào với thứ này, vừa thơm nức mũi lại ngon xoắn lưỡi

Nấu gì hôm nay 09/03/2020 07:09

Chẳng cần kỳ công, chỉ cần học ngay cách làm gan xào rau diếp dưới đây bạn đã có ngay món ngon khiến cả nhà đều mê, tranh nhau gắp lia lịa.

Có rất nhiều món ngon với gan lợn, thế nhưng chỉ với cách làm gan xào rau diếp này bạn mới có trong tay món ăn cực phẩm, ai nếm thử cũng mê tít.

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Với vài bước đơn giản bạn đã có ngay món gan xào rau diếp ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 400g gan lợn.

- Một ít rau diếp.

- 4 quả ớt đỏ.

- 1 mẩu gừng.

- 2 gốc hành.

Gia vị: Dầu ăn, muối, đường, nước tương, giấm.

Cách làm gan lợn xào rau diếp ngon ngỡ ngàng

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Ngâm trong nước sẽ giúp đánh bay mùi hôi của gan lợn - Ảnh minh họa: Internet

- Gan lợn sau khi mua về rửa sạch với nước muối. Sau đấy, bạn cho vào ngâm trong thau nước để gan tiết hết máu thừa bên trong ra, thay nước liên tục. Khi thấy nước ngâm gan trong thì bạn vớt ra, để ráo.

- Thái gan thành những lát mỏng vừa ăn, sau đấy cho thêm chút tinh bột và chút nước vào trộn lên sao cho tinh bột áo đều quanh gan.

- Rau diếp rửa sạch, thái khúc khoảng 3cm.

- Gừng cạo sạch vỏ, băm nhỏ. Gốc hành thái khúc vừa ăn.

- Sau đấy, bạn bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu vào đun nóng rồi cho tiêu, gừng, ớt băm vào xào thơm rồi cho phần gan đã chuẩn bị vào chảo, đảo với lửa lớn.

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Xào với lửa lớn để gan lợn không bị khô - Ảnh minh họa: Internet

- Khi gan săn lại, đổi màu thì cho tiếp rau diếp vào đảo cùng.

- Khi gan đã chín, bạn cho thêm gốc hành, đường, giấm, hạt nêm vào đảo cùng đến khi các gia vị thấm đều vào gan là được.

Thành phẩm

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Món ăn vừa hấp dẫn lại lạ miệng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần trút gan xào rau diếp ra đĩa thì bạn đã có ngay món ăn cực cuốn hút đãi cả nhà trong ngày đầu tuần.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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