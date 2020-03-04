Chiều lòng ông xã khó tính với món chân gà ngâm giấm

Nấu gì hôm nay 04/03/2020 09:35

Chân gà ngâm giấm là món ăn yêu thích của rất nhiều người. Bạn đã biết cách làm chân gà ngâm giấm để chiều lòng ông xã những dịp quây quần ăn uống chưa?

Có vị vừa chua, vừa ngọt lại cay cay vô cùng hấp dẫn, chân gà ngâm giấm là món ăn ưa thích của không chỉ chị em mà cả cánh mày râu. Chị em nội trợ có thể vào bếp để bỏ túi ngay cách làm chân gà ngâm giấm vừa giòn vừa thơm ngon này.

Nguyên liệu:

Để chế biến món ngon với chân gà này, bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ:

- Chân gà tươi: số lượng nhiều hay ít tùy vào lượng người ăn.

- Các loại gia vị: đường, ớt, giấm, muối.

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Chân gà tươi là nguyên liệu chính của món chân gà ngâm giấm - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm chân gà ngâm giấm:

- Khi mua chân gà bạn cần lưu ý lựa chọn những chân gà còn tươi ngon. Nên lựa chọn những chân gà có phần da sáng bóng, các ngón chân linh hoạt, kết cấu chặt chẽ và chân gà có cảm giác se, không bị dính nhớt.

- Sau đó, bạn đổ muối vào một lượng nước thích hợp, hòa tan muối và rửa chân gà trong nước muối.

- Bạn vớt chân gà ra rổ cho ráo nước, rồi chặt thành các miếng vừa ăn theo sở thích. Cho chân gà vào tô nước lạnh, ngâm khoảng 10 phút cho ra hết máu thừa và rửa lại dưới vòi nước sạch.

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Chặt chân gà vừa ăn rồi ngâm vào nước lạnh - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo, bạn đổ nước lạnh vào trong nồi. Thả chân gà vào và đun sôi. Lưu ý sau khi nồi chân gà sôi, bạn hạ nhỏ lửa và luộc khoảng 7 - 10 phút là chín.

Lưu ý: Chân gà nên luộc bằng nước lạnh để chín đều chứ không đun nước sôi rồi mới thả chân gà vào luộc. Luộc bằng nước sôi, chân gà sẽ chín không đều, thịt không giòn và ngon. Hơn nữa, luộc chân gà bằng nước lạnh để thức ăn có độ giòn ngon miệng.

- Sau khi chân gà chín, bạn vớt ngay ra rồi đem rửa lại với nước sạch. Bạn cũng có thể ngâm trong bát nước đá. Thực hiện bước này để giúp chân gà giòn hơn.

Bạn chuẩn bị trước một tô nước đun sôi để nguội, hòa giấm, đường, muối vào. Sau đó, bạn thái thêm ớt. Lưu ý nên cho nước ngâm này có vị mặn, ngọt, chua đậm đà một chút để lúc ngâm vào chân gà là vừa. Việc cho đường vào giúp chân gà tươi ngon hơn và cân bằng vị chua.

- Cuối cùng, cho chân gà vào lọ hoặc bát thủy tinh sạch. Đổ phần nước giẩm ớt để ngâm vào, đảo đều. Bạn chỉ cần đậy nắp lại, cho chân gà vào tủ lạnh, khoảng 3 tiếng là ăn được.

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Thành quả là món chân gà ngâm giấm thơm ngon, giòn sần sật - Ảnh minh họa: Internet

Với những nguyên liệu đơn giản và cách làm dễ dàng, bạn hoàn toàn có thể tự làm chân gà ngâm giấm mà không cần ra nhà hàng. Bạn cũng có thể hoàn toàn tự trang trí đĩa chân gà ngâm giấm bằng cách cắt hành hay cà rốt thành những bông hoa xinh xắn cho món ăn thêm phần đẹp mắt.

Chúc bạn thành công với món nhậu ngon, dễ làm này!

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