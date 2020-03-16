Thơm ngon lạ miệng với món bánh mì thanh long ruột đỏ

Thanh long trở thành nguyên liệu làm bánh mì, do đó có rất nhiều tiệm bánh, thương hiệu bánh sử dụng loại quả này để sản xuất bánh mì cho cửa hàng mình. Vì vậy, số lượng thanh long của những người nông dân trồng thanh long đã tiêu thụ đáng kể.

Không những tạo sự thích thú cho người thưởng thức, sự ra đời của món bánh mì thanh long còn mang ý nghĩa nhân văn khi người nông dân trồng thanh long đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Để thực hiện món bánh ngon này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

Cùng vào bếp để học ngay cách làm bánh mì thanh long ruột đỏ hấp dẫn để góp phần “giải cứu” bà con nông dân dưới đây:

- Thịt thanh long ruột đỏ: 200g.

- Bột mì: 300g.

- Sữa đặc: 50g.

- Sữa bột nguyên kem: 20g.

- Bơ/dầu ăn: 10g.

- Men nở: 4g.

- Đường: 10g.

Quả thanh long đỏ là nguyên liệu chính của món bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm bánh mì thanh long ruột đỏ

Bước 1: Nhào bột với thịt thanh long

- Đầu tiên, bạn sơ chế thanh long và tách lấy phần thịt, cắt nhỏ và cho vào máy xay sinh tố. Nếu bạn nhồi bột bằng tay thì bạn xay cho thật nhuyễn. Còn nếu bạn nhồi bột bằng máy thì bạn chỉ cần cắt nhỏ.

Thực hiện sơ chế thanh long, tách lấy thịt thanh long - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo, cho tất cả các nguyên liệu vào máy nhồi và nhồi bột khoảng 20 phút. Nếu bạn nhồi bằng tay, bạn cần nhồi bột cho tới khi khối bột mịn, dẻo, không còn dính tay là được.

Bước 2: Nặn bánh mì

Sau khi đã nhồi bột xong, bạn chia khối bột thành các phần bằng nhau tùy vào kích thước bánh mì bạn cần. Bạn có thể vo tròn giống bánh hamburger hoặc cán dài rồi cuộn lại, vê dài hai đầu để thành hình dạng của bánh mì dài.

Bước 3: Ủ bánh mì

Khi đã nặn xong, bạn xếp các bánh mì vào khay rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, đem ủ bánh mì nơi kín gió cho tới khi bánh nở to gấp đôi. Thông thường, với lượng men nở ít, chúng ta ủ khoảng 1 tiếng. Thời gian ủ lâu sẽ giúp bánh mềm, thơm và mùi men bớt nồng hơn.

Ủ bánh mì trong khoảng 1 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Nướng bánh mì thanh long ruột đỏ

Sau bước ủ, bạn bật lò nướng ở nhiệt độ khoảng 230 độ. Dùng bình xịt nước đều lên mặt bánh và lấy dao lam sắc, rạch một đường sâu, tiếp tục xịt nước lên đường rạch lần nữa.

Cuối cùng, bạn đặt bánh mì vào lò nướng. Nướng bánh trong khoảng thời gian từ 3 - 5 phút. Khi mặt bánh khô thì bạn mở lò, xịt nhanh nước lên mặt bánh cho đều một lần nữa và hạ nhiệt độ lò nướng xuống 200 độ.

Tiếp tục nướng bánh khoảng 5 phút nữa thì mở lò xịt nước nhanh lần cuối và nướng bánh thêm 10 phút nữa là bạn đã hoàn thành. Tổng thời gian nướng bánh mì thanh long ruột đỏ khoảng 17 - 20 phút tùy vào trọng lượng của bánh.

Thành phẩm là món bánh mì thanh long ruột đỏ hấp dẫn, đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý để làm bánh mì thanh long ruột đỏ ngon

- Bánh mì thanh long ruột đỏ càng nướng lâu thì bánh sẽ chuyển sang màu nâu, không đẹp mắt.

- Bạn có thể điều chỉnh độ ngọt của bánh bằng cách cho thêm đường hay không vì thanh long đã có sẵn vị ngọt tự nhiên.

- Bạn cần nhớ xịt nước vào bánh mì sau khi nặn giúp vỏ bánh bên ngoài khi nướng sẽ giữ được độ mềm, không nhanh cứng mà bột bên trong vẫn có thể nở đều.

- Bạn có thể tăng lượng men để bánh mì nở nhanh hơn. Nhưng cần lưu ý, không nên tăng nhiều quá 2g men/100g bột mì vì như vậy sẽ làm bánh mì có mùi men nồng.