Thơm ngon lạ miệng với món bánh mì thanh long ruột đỏ

Nấu gì hôm nay 16/03/2020 10:08

Bánh mì thanh long là món bánh ngon mà lạ miệng, nếu bạn cũng ưa chuộng món bánh này thì đừng bỏ qua cách làm bánh mì thanh long ruột đỏ dưới đây.

Không những tạo sự thích thú cho người thưởng thức, sự ra đời của món bánh mì thanh long còn mang ý nghĩa nhân văn khi người nông dân trồng thanh long đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Thanh long trở thành nguyên liệu làm bánh mì, do đó có rất nhiều tiệm bánh, thương hiệu bánh sử dụng loại quả này để sản xuất bánh mì cho cửa hàng mình. Vì vậy, số lượng thanh long của những người nông dân trồng thanh long đã tiêu thụ đáng kể.

Cùng vào bếp để học ngay cách làm bánh mì thanh long ruột đỏ hấp dẫn để góp phần “giải cứu” bà con nông dân dưới đây:

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món bánh ngon này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

- Thịt thanh long ruột đỏ: 200g.

- Bột mì: 300g.

- Sữa đặc: 50g.

- Sữa bột nguyên kem: 20g.

- Bơ/dầu ăn: 10g.

- Men nở: 4g.

- Đường: 10g.

cach lam banh mi thanh long ruot do 1
Quả thanh long đỏ là nguyên liệu chính của món bánh mì thanh long ruột đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm bánh mì thanh long ruột đỏ

Bước 1: Nhào bột với thịt thanh long

- Đầu tiên, bạn sơ chế thanh long và tách lấy phần thịt, cắt nhỏ và cho vào máy xay sinh tố. Nếu bạn nhồi bột bằng tay thì bạn xay cho thật nhuyễn. Còn nếu bạn nhồi bột bằng máy thì bạn chỉ cần cắt nhỏ.

cach lam banh mi thanh long ruot do 2
Thực hiện sơ chế thanh long, tách lấy thịt thanh long - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp theo, cho tất cả các nguyên liệu vào máy nhồi và nhồi bột khoảng 20 phút. Nếu bạn nhồi bằng tay, bạn cần nhồi bột cho tới khi khối bột mịn, dẻo, không còn dính tay là được.

Bước 2: Nặn bánh mì

Sau khi đã nhồi bột xong, bạn chia khối bột thành các phần bằng nhau tùy vào kích thước bánh mì bạn cần. Bạn có thể vo tròn giống bánh hamburger hoặc cán dài rồi cuộn lại, vê dài hai đầu để thành hình dạng của bánh mì dài.

Bước 3: Ủ bánh mì

Khi đã nặn xong, bạn xếp các bánh mì vào khay rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, đem ủ bánh mì nơi kín gió cho tới khi bánh nở to gấp đôi. Thông thường, với lượng men nở ít, chúng ta ủ khoảng 1 tiếng. Thời gian ủ lâu sẽ giúp bánh mềm, thơm và mùi men bớt nồng hơn.

cach lam banh mi thanh long ruot do 3
Ủ bánh mì trong khoảng 1 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Nướng bánh mì thanh long ruột đỏ

Sau bước ủ, bạn bật lò nướng ở nhiệt độ khoảng 230 độ. Dùng bình xịt nước đều lên mặt bánh và lấy dao lam sắc, rạch một đường sâu, tiếp tục xịt nước lên đường rạch lần nữa.

Cuối cùng, bạn đặt bánh mì vào lò nướng. Nướng bánh trong khoảng thời gian từ 3 - 5 phút. Khi mặt bánh khô thì bạn mở lò, xịt nhanh nước lên mặt bánh cho đều một lần nữa và hạ nhiệt độ lò nướng xuống 200 độ.

Tiếp tục nướng bánh khoảng 5 phút nữa thì mở lò xịt nước nhanh lần cuối và nướng bánh thêm 10 phút nữa là bạn đã hoàn thành. Tổng thời gian nướng bánh mì thanh long ruột đỏ khoảng 17 - 20 phút tùy vào trọng lượng của bánh.

cach lam banh mi thanh long ruot do 4
Thành phẩm là món bánh mì thanh long ruột đỏ hấp dẫn, đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý để làm bánh mì thanh long ruột đỏ ngon

- Bánh mì thanh long ruột đỏ càng nướng lâu thì bánh sẽ chuyển sang màu nâu, không đẹp mắt.

- Bạn có thể điều chỉnh độ ngọt của bánh bằng cách cho thêm đường hay không vì thanh long đã có sẵn vị ngọt tự nhiên.

- Bạn cần nhớ xịt nước vào bánh mì sau khi nặn giúp vỏ bánh bên ngoài khi nướng sẽ giữ được độ mềm, không nhanh cứng mà bột bên trong vẫn có thể nở đều.

- Bạn có thể tăng lượng men để bánh mì nở nhanh hơn. Nhưng cần lưu ý, không nên tăng nhiều quá 2g men/100g bột mì vì như vậy sẽ làm bánh mì có mùi men nồng.

Bữa xế chiều với bánh mì kẹp thịt nướng ăn là nghiền

Bữa xế chiều với bánh mì kẹp thịt nướng ăn là nghiền

Bữa xế chiều với bánh mì kẹp thịt vừa giúp tăng thêm năng lượng làm việc lại vừa tiết kiệm được túi tiền, được rất nhiều người yêu thích.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh mì thanh long món bánh ngon món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi