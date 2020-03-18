Đừng chiên nước mắm, cánh gà kho với loại củ này khiến bữa cơm sang chảnh không khác nhà hàng

Với cách làm cánh gà kho củ cải này, bạn sẽ có món ăn lạ miệng, giàu dinh dưỡng và tốt cho hệ tiêu hóa, khiến người già hay trẻ nhỏ đều thích mê.

Con dâu chỉ cần biết cách làm cánh gà kho củ cải này thì mẹ chồng dù khó tính đến mấy cũng phải khen ngon, hỏi xin công thức ngay lập tức.

Cách làm cánh gà kho củ cải không hề phúc tạp như bạn vẫn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều món ngon với thịt gà, thế nhưng với cánh gà kho củ cải bạn sẽ được nếm thử món ăn lạ miệng, đưa cơm đến bất ngờ.

- 10 cái cánh gà.

- 2 củ cải trắng.

- 1 củ cà rốt.

- ½ củ hành tây, vài củ tỏi băm.

- Vài lát gừng, vài cây hành lá.

- Gia vị: Nước tương, muối, dầu mè, đường, tiêu, rượu gạo.

Các nguyên liệu cần có - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm cánh gà kho củ cải ngon

- Cánh gà rửa cùng với rượu, sau đấy rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo rồi chặt miếng vừa ăn.

- Ướp cánh gà với 1 thìa canh nước tương, chút muối, đường, tiêu và rượu gạo, dầu mè trong 30 phút cho thấm đều gia vị.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào rồi thêm gừng, tỏi vào đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm.

Chiên cánh gà trước khi kho để thịt ngọt thơm - Ảnh minh họa: Internet

- Cho cánh gà đã ướp vào chảo, chiên đến khi cánh gà chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt thì cho thêm củ cải và cà rốt thái khoanh, hành tây bổ múi cau vào đảo thật đều.

- Nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, thêm chút nước vào rồi đậy kín nắp, kho với lửa vừa trong khoảng 20 phút.

- Khi cánh gà đã ngấm đều gia vị, củ cải trắng và cà rốt mềm thì tắt bếp.

Thành phẩm

Món cánh gà kho củ cải đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Múc cánh gà kho củ cải ra đĩa, rắc thêm chút hành lá và tiêu lên trên thì bạn đã có món kho ngon tuyệt hảo.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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