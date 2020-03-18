Đừng chiên nước mắm, cánh gà kho với loại củ này khiến bữa cơm sang chảnh không khác nhà hàng

Nấu gì hôm nay 18/03/2020 05:35

Với cách làm cánh gà kho củ cải này, bạn sẽ có món ăn lạ miệng, giàu dinh dưỡng và tốt cho hệ tiêu hóa, khiến người già hay trẻ nhỏ đều thích mê.

Con dâu chỉ cần biết cách làm cánh gà kho củ cải này thì mẹ chồng dù khó tính đến mấy cũng phải khen ngon, hỏi xin công thức ngay lập tức.

cach lam canh ga kho cu cai 1
Cách làm cánh gà kho củ cải không hề phúc tạp như bạn vẫn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều món ngon với thịt gà, thế nhưng với cánh gà kho củ cải bạn sẽ được nếm thử món ăn lạ miệng, đưa cơm đến bất ngờ.

- 10 cái cánh gà.

- 2 củ cải trắng.

- 1 củ cà rốt.

- ½ củ hành tây, vài củ tỏi băm.

- Vài lát gừng, vài cây hành lá.

- Gia vị: Nước tương, muối, dầu mè, đường, tiêu, rượu gạo.

cach lam canh ga kho cu cai 2
Các nguyên liệu cần có - Ảnh minh họa: Internet

Các bước làm cánh gà kho củ cải ngon

- Cánh gà rửa cùng với rượu, sau đấy rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo rồi chặt miếng vừa ăn.

- Ướp cánh gà với 1 thìa canh nước tương, chút muối, đường, tiêu và rượu gạo, dầu mè trong 30 phút cho thấm đều gia vị.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào rồi thêm gừng, tỏi vào đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm.

cach lam canh ga kho cu cai 3
Chiên cánh gà trước khi kho để thịt ngọt thơm - Ảnh minh họa: Internet

- Cho cánh gà đã ướp vào chảo, chiên đến khi cánh gà chuyển sang màu vàng nâu đẹp mắt thì cho thêm củ cải và cà rốt thái khoanh, hành tây bổ múi cau vào đảo thật đều.

- Nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, thêm chút nước vào rồi đậy kín nắp, kho với lửa vừa trong khoảng 20 phút.

- Khi cánh gà đã ngấm đều gia vị, củ cải trắng và cà rốt mềm thì tắt bếp.

Thành phẩm 

cach lam canh ga kho cu cai 4
Món cánh gà kho củ cải đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Múc cánh gà kho củ cải ra đĩa, rắc thêm chút hành lá và tiêu lên trên thì bạn đã có món kho ngon tuyệt hảo.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Muốn cá kho không tanh, rắn chắc và thơm ngon như ý bạn đừng bỏ qua bài viết này

Muốn cá kho không tanh, rắn chắc và thơm ngon như ý bạn đừng bỏ qua bài viết này

Dưới đây chính là bí quyết kho cá không tanh, không bị mềm nát cực ít người biết, bạn hãy lưu lại ngay để có bữa cơm ngon miệng cho chồng con.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với thịt gà món kho ngon món ngon dễ làm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi