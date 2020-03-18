Muốn cá kho không tanh, rắn chắc và thơm ngon như ý bạn đừng bỏ qua bài viết này

Dưới đây chính là bí quyết kho cá không tanh, không bị mềm nát cực ít người biết, bạn hãy lưu lại ngay để có bữa cơm ngon miệng cho chồng con.

Với bí quyết kho cá không tanh này, dù là cá biển hay cá nước ngọt bạn cũng có thể đánh bay mùi tanh cứng đầu, có được món cá kho “ngon thần sầu”.

Nắm được bí quyết kho cá không tanh này bạn sẽ khiến chồng con thán phục tài nội trợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Đây chính là mẹo kho cá không tanh được đầu bếp chuyên nghiệp tiết lộ.

- 1 kg cá tùy ý.

- 250gr thịt ba chỉ ngon.

- Vài quả ớt.

- 1 củ riềng, hành lá.

Gia vị: Muối, nước mắm, nước tương, hạt nêm, đường, nước hàng và dầu ăn.

Mẹo kho cá không tanh

- Cá làm sạch, rửa sạch phần màng đen bên trong bụng cá, sau đó dùng muối chà xát cả ngoài lẫn trong rồi mang rửa lại với nước cho thật sạch.

- Dùng khăn giấy thấm khô cá, sau đấy cắt khúc vừa ăn rồi dùng rượu trắng rửa lại cá thêm lần nữa để loại bỏ hoàn toàn phần nhớt bên ngoài và mùi tanh khó chịu.

- Cho cá vào tô, ướp cùng với 2 thìa muối, 3 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào và 1 thìa nước hàng. Ớt thái lát cho vào ướp cùng.

Kho với lửa vừa để cá thấm đền gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt ba chỉ rửa thật sạch với chút muối và gừng, để ráo rồi thái miếng vừa ăn rồi cho vào cùng tô cá đang ướp.

- Riềng đập dập, hành lá thái khúc vừa ăn. Sau đấy, xếp hành lá và riềng vào đáy nồi, xếp cá và thịt đã ướp lên trên.

- Bắc nồi cá lên bếp, thêm chút nước sôi và đun đến khi cá cạn nước, các nguyên liệu thấm đều vào cá là được.

Món cá kho thịt ba chỉ đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Cá sau khi đã chín, rắn chắc và thơm lừng bạn chỉ cần gắp ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ và ớt lên trên thì đã có món ăn cực đưa cơm.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

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