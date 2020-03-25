Mẹo hay để có nồi nước lẩu chuẩn vị, ai ăn cũng húp sạch nồi!

Đầu tiên, để có nước lẩu ngon, bạn cần phải chọn nguyên liệu thật tươi, sống. Sau đó, áp dụng các kĩ thuật chế biến phù hợp cho từng loại lẩu bởi mỗi loại nước lẩu luôn cần những gia vị đặc trưng. Vậy nên, tùy vào loại nguyên liệu bạn chọn làm lẩu, bạn phải có gia vị kèm theo thích hợp.

Không chỉ đi ăn nhà hàng, hầu hết các gia đình mỗi dịp sum họp, tổ chức ăn uống tại nhà đều thích quây quần bên nồi lẩu nóng hổi. Nguyên liệu nấu lẩu rất đa dạng như hải sản, gà, sườn Nhưng muốn có một nồi lẩu trọn vị, bạn phải có mẹo nấu nước lẩu dưới đây để sẵn sàng trổ tài.

Riêng với lẩu gà, bạn nướng hành khô và gừng rồi đập dập bỏ vào nồi, nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Thêm 1, 2 cây sả, dứa và cà chua. Khi chế vào nồi lẩu, bạn bỏ thêm gói thuốc bắc, nấm hương đã ngâm nở và sa tế. Lẩu gà ăn ngon khi ăn kèm với rau ngải cứu, rau muống và rau cải thảo.

Cụ thể, với nước lẩu heo và gà, bạn không nên sử dụng xương đầu để nấu vì sẽ gây mùi hôi. Thay vào đó, bạn nên chọn xương hom và xương đuôi sẽ giúp nồi nước lẩu vừa ngọt vừa thơm. Đặc biệt, hai món lẩu này, chỉ nên dùng xương heo và xương gà nguyên chất mà không nên thêm các loại gia vị chua hay ngọt khác vì sẽ làm mất vị ngọt tự nhiên của nước lẩu.

Bên cạnh đó, các món lẩu có nguyên liệu từ các loại gia súc, bạn cần có thêm gừng, hành tím nướng, riềng, sả. Nước dùng cho lẩu bò sẽ không thể thiếu các gia vị: quế chi, thảo quả, hoa hồi, hành khô.

Với nước lẩu thập cẩm, bạn không cần cho thuốc bắc vào. Lẩu thập cẩm ăn kèm rau muống, các loại rau cải và nấm tươi.

Nước lẩu hải sản cần có cần tây, gừng, sả, sa tế. Lẩu hải sản thường có vị hơi cay, ngọt và chua.



Nước lẩu hải sản phải có thêm gia vị cần tây - Ảnh minh họa: Internet

Với lẩu cá, ngoài xương heo, bạn bỏ luôn xương cá đã lọc thịt vào nồi nước lẩu. Cá sau khi lọc, thái lát, bạn nên ướp với các loại gia vị hạt nêm, gừng, sả đã băm nhỏ. Khi chế vào nồi lẩu thì cho thêm rau thì là. Lẩu cá thích hợp ăn kèm với rau cần, rau cải cúc, dọc mùng.

Thời gian nấu nước lẩu

Khi xương đã chần xong, bạn đun lửa to cho nồi nước lẩu sôi thật nhanh. Sau đó hạ nhỏ lửa cho sôi khoảng vài phút để các bọt cứng lại rồi vớt sạch. Khi đã vớt sạch các bọt cứng, đun sôi nồi nước lẩu với lửa thật nhỏ.

Tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu mà thời gian nấu các loại nước lẩu cũng khác nhau. Đối với nước lẩu heo và gà, nước lẩu thường nấu trong khoảng 4 - 6 giờ. Nước lẩu bò thì ninh lâu hơn, khoảng 8 - 10 giờ. Với nước lẩu thủy hải sản, bạn không nên nấu quá 45 phút, nếu không sẽ bị đục và chua.

Đun sôi nồi nước lẩu với lửa thật nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cách khắc phục nước lẩu bị đục

Nếu nước lẩu bị đục, bạn cho vào nước lẩu đã nguội lòng trắng trứng đánh tan. Sau đó, đặt lên bếp, vừa đun vừa khuấy đều đến khi các vẩn đục bám hết vào trứng và vớt ra.

Nếu nước lẩu gà bị đục, bạn có thể cho tiếp xương gà vào đun để nước trong và ngon hơn.

Còn gì tuyệt vời hơn trong những ngày cuối tuần, mọi người quây quần bên nồi lẩu nóng hổi. Hi vọng với những mẹo nấu ăn hay trên bạn có món lẩu thơm ngon, hấp dẫn.