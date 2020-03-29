Xào thịt bò lúc dầu nóng hay lạnh, nhiều người làm sai khiến thịt bò dai nhách, kém ngon

Là thực phẩm giàu đạm, tốt cho sức khỏe nên thịt bò khá quen thuộc trong gian bếp Việt. Chị em nội trợ có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon từ nguyên liệu này như bò hầm, bò kho, bò nướng, lẩu bò hoặc mang xào đều ngon.

Nếu thường phải ăn món bò dai nhách, dính chảo, thâm đen và không mấy ngon miệng thì bạn cần lưu lại ngay mẹo xào thịt bò mềm ngon dưới đây. Dám chắc, bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng vì không thể ngờ muốn có món ngon với thịt bò lại đơn giản đến thế.

Thế nên, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bò xào ngon, thơm mềm hấp dẫn

Thịt bò xào hay xào cùng rau củ chính là món ăn thông dụng nhất. Tuy nhiên, muốn có được phần thịt bò xào mềm ngon, thơm nức lại ngọt lành quả không dễ. Bởi đa phần chị em đều than phiền rằng món bò xào họ làm thường bị khô, dai và dính chảo, màu sắc không mấy bắt mắt.



Dùng lưng dao dần những miếng thịt đã thái để miếng thịt không bị dai - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt bò mua về bạn rửa sạch với nước muối và chút gừng đập dập. Công đoạn này sẽ giúp khử sạch mùi hôi, món ăn khi nấu sẽ thơm ngon hơn.

- Dùng khăn giấy thấm khô phần nước còn đọng lại trên thịt, sau đấy dùng dao thái mỏng thịt bò thành những miếng vừa ăn. Khi đã thái xong, bạn dùng lưng dao dần những miếng thịt đã thái để miếng thịt không bị dai.

Đừng quên cho dầu ăn vào ướp cùng bò - Ảnh minh họa: Internet

- Cho thịt vào tô, ướp cùng với chút muối, tinh bột, rượu và chút dầu ăn.

- Bắc chảo lên bếp, cho hành, tỏi, gừng đã băm nhỏ vào đảo đều tay đến khi dậy mùi thơm. Trút phần thịt bò đã ướp vào, đảo đều tay đến khi chín thì thêm cần tây, nêm nếm gia vị cho vừa ăn và đảo thêm khoảng 2 phút thì đã hoàn thành.

Xào bò với dầu lạnh chính là bí quyết nấu ăn bạn nên thuộc lòng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ không cho dầu vào chảo, mà sẽ cho dầu vào sẵn trong phần thịt bò khi ướp. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không xào bò bằng phần dầu đã được làm nóng, mà sẽ tận dụng phần dầu ăn lạnh đã ướp.

Các đầu bếp chuyên nghiệp lý giải rằng, khi tiếp xúc với dầu nóng thì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến thịt bò bị co lại. Đây chính là nguyên nhân khiến thịt bò xào bị dai, dính chặt vào chảo nếu xào bằng dầu nóng.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay này!