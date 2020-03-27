Mách bạn mẹo hầm xương nhanh nhừ, nước ngọt, trong văn vắt

Muốn có nồi nước hầm xương ngon, bạn cần chú ý từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến.

Chị em hãy lưu ngay mẹo hầm xương nhanh nhừ này để việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn. Chẳng những giúp bạn nói lời vĩnh biệt với nồi nước xương hầm đục ngàu, hôi mùi heo mà mẹo nấu ăn hay này còn giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt mẹ chồng.

Ngược lại, nếu thấy thịt có màu đỏ đậm, nhớt và không đàn hồi thì đấy là thịt đã để lâu ngày, bạn chớ dại mua kẻo rước bệnh vào người.

Tùy vào món ăn mà bạn có thể chọn phần xương lợn phù hợp. Thế nhưng, khi chọn nguyên liệu bạn cần chú ý chọn được phần xương ngon. Nếu thấy thịt có màu hồng nhạt, nhấn vào có độ đàn hồi và không bị nhớt thì đấy chính là phần xương ngon.

Cách sơ chế xương lợn

Bạn nên chần sơ xương lợn trước khi hầm - Ảnh minh họa: Internet

Việc làm sạch, khử mùi hôi của xương lợn trước khi chế biến rất quan trọng. Bởi nếu làm sai thì nồi nước hầm của bạn sẽ có mùi hôi, nhiều bọt và không ngọt.

Cách sơ chế xương lợn rất đơn giản, bạn chỉ cần rửa chúng với nước muối pha loãng và chút gừng đập dập. Sau đấy, chần sơ qua xương với nước sôi để mùi hôi, các tạp chất bị cuốn sạch.

Mẹo hầm xương nhanh nhừ

Muốn xương nhanh nhừ bạn đừng quên cho khoảng nửa quả đu đủ xanh vào hầm cùng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho xương và một củ hành tím đã nướng và 1 thìa cafe muối vào nồi, sau đấy cho phần nước thích hợp vào ngập xương và đun với lửa lớn. Khi nước trong nồi sôi thì hạ nhỏ lửa.

Đun với lửa nhỏ sẽ giúp nước ngọt trong xương tiết ra từ từ, nước dùng vì thế mà đậm đà, hấp dẫn hơn. Khi hầm xương, bạn cũng đừng quên hớt bọt thường xuyên để nước dùng trong vắt.

Đặc biệt, muốn xương nhanh nhừ bạn đừng quên cho khoảng nửa quả đu đủ xanh vào hầm cùng. Đu đủ sẽ giúp xương nhanh mềm, nước dùng ngọt và hấp dẫn hơn. Chỉ với mẹo nấu ăn hay này thì bạn hầm xương gì cũng sẽ mềm nhanh đến "chóng mặt", thành công mỹ mãn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Cách xử lý khi nước dùng bị đục

Lược lại với rây cũng là cách giúp nước hầm xương trong vắt - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn hãy lược lại nước dùng qua một chiếc khăn mỏng, phần cặn đục sẽ được giữ lại, cho bạn nước dùng trong vắt, đẹp mắt.

- Hãy đánh tan một cái lòng trắng trứng gà, sau đấy cho phần lòng trắng này vào nồi nước hầm xương bị đục và khuấy đều nhẹ tay. Chỉ sau 60 giây, bọt sẽ bị cuốn vào lòng trắng trứng hoàn toàn. Bạn chỉ việc vớt lòng trắng trứng ra là được.

- Cho vài khoanh khoai tây vào cũng là cách giúp nước dùng trong trở lại chỉ sau vài phút.

Chúc bạn nấu được thật nhiều món ngon với mẹo hầm xương nhanh nhừ này nhé!