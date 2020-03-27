Mách bạn mẹo hầm xương nhanh nhừ, nước ngọt, trong văn vắt

Mẹo vặt trong bếp 27/03/2020 05:44

Với mẹo hầm xương nhanh nhừ này bạn vừa rút ngắn thời gian nấu nướng lại có được nước dùng thơm ngon, trong vắt, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải khen.

Chị em hãy lưu ngay mẹo hầm xương nhanh nhừ này để việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn. Chẳng những giúp bạn nói lời vĩnh biệt với nồi nước xương hầm đục ngàu, hôi mùi heo mà mẹo nấu ăn hay này còn giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt mẹ chồng.

meo ham xuong nhanh nhu 1
Với mẹo hầm xương nhanh nhừ này bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có nồi nước hầm xương ngon, bạn cần chú ý từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến.

Cách chọn xương heo lợn 

meo ham xuong nhanh nhu 2
Nếu thấy thịt có màu hồng nhạt, nhấn vào có độ đàn hồi và không bị nhớt thì đấy chính là phần xương ngon - Ảnh minh họa: Internet

Tùy vào món ăn mà bạn có thể chọn phần xương lợn phù hợp. Thế nhưng, khi chọn nguyên liệu bạn cần chú ý chọn được phần xương ngon. Nếu thấy thịt có màu hồng nhạt, nhấn vào có độ đàn hồi và không bị nhớt thì đấy chính là phần xương ngon.

Ngược lại, nếu thấy thịt có màu đỏ đậm, nhớt và không đàn hồi thì đấy là thịt đã để lâu ngày, bạn chớ dại mua kẻo rước bệnh vào người.

Cách sơ chế xương lợn

meo ham xuong nhanh nhu 3
Bạn nên chần sơ xương lợn trước khi hầm - Ảnh minh họa: Internet

Việc làm sạch, khử mùi hôi của xương lợn trước khi chế biến rất quan trọng. Bởi nếu làm sai thì nồi nước hầm của bạn sẽ có mùi hôi, nhiều bọt và không ngọt.

Cách sơ chế xương lợn rất đơn giản, bạn chỉ cần rửa chúng với nước muối pha loãng và chút gừng đập dập. Sau đấy, chần sơ qua xương với nước sôi để mùi hôi, các tạp chất bị cuốn sạch.

Mẹo hầm xương nhanh nhừ 

meo ham xuong nhanh nhu 4
Muốn xương nhanh nhừ bạn đừng quên cho khoảng nửa quả đu đủ xanh vào hầm cùng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho xương và một củ hành tím đã nướng và 1 thìa cafe muối vào nồi, sau đấy cho phần nước thích hợp vào ngập xương và đun với lửa lớn. Khi nước trong nồi sôi thì hạ nhỏ lửa. 

Đun với lửa nhỏ sẽ giúp nước ngọt trong xương tiết ra từ từ, nước dùng vì thế mà đậm đà, hấp dẫn hơn. Khi hầm xương, bạn cũng đừng quên hớt bọt thường xuyên để nước dùng trong vắt.

Đặc biệt, muốn xương nhanh nhừ bạn đừng quên cho khoảng nửa quả đu đủ xanh vào hầm cùng. Đu đủ sẽ giúp xương nhanh mềm, nước dùng ngọt và hấp dẫn hơn. Chỉ với mẹo nấu ăn hay này thì bạn hầm xương gì cũng sẽ mềm nhanh đến "chóng mặt", thành công mỹ mãn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Cách xử lý khi nước dùng bị đục 

meo ham xuong nhanh nhu 5
Lược lại với rây cũng là cách giúp nước hầm xương trong vắt - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn hãy lược lại nước dùng qua một chiếc khăn mỏng, phần cặn đục sẽ được giữ lại, cho bạn nước dùng trong vắt, đẹp mắt.

- Hãy đánh tan một cái lòng trắng trứng gà, sau đấy cho phần lòng trắng này vào nồi nước hầm xương bị đục và khuấy đều nhẹ tay. Chỉ sau 60 giây, bọt sẽ bị cuốn vào lòng trắng trứng hoàn toàn. Bạn chỉ việc vớt lòng trắng trứng ra là được.

- Cho vài khoanh khoai tây vào cũng là cách giúp nước dùng trong trở lại chỉ sau vài phút.

Chúc bạn nấu được thật nhiều món ngon với mẹo hầm xương nhanh nhừ này nhé!

Học lỏm những mẹo nấu ăn cực 'vi diệu' từ chính những đầu bếp nhà hàng 5 sao

Học lỏm những mẹo nấu ăn cực 'vi diệu' từ chính những đầu bếp nhà hàng 5 sao

Dù có đi học nấu ăn cũng sẽ chẳng ai dạy bạn những mẹo nấu ăn hay này. Thế nên, bạn hãy lưu lại ngay tuyệt chiêu dưới đây để việc nấu nướng nhàn tênh.

Xem thêm
Từ khóa:   cách hầm xương nhanh nhừ món ngon với sườn heo mẹo nấu ăn hay

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?