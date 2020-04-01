Hô biến thức ăn thừa thành những món ăn ngon khó cưỡng

Mẹo vặt trong bếp 01/04/2020 23:02

Chắc hẳn không ít lần chị em không biết làm gì với số thức ăn còn thừa lại. Bạn có thể tham khảo mẹo hô biến thức ăn thừa thành những món ngon dễ làm này.

Những lúc nấu thức ăn nhiều quá ăn không hết hoặc nhà có tiệc, chúng ta thường phân vân không biết xử lí thế nào với những đồ ăn thừa còn lại.

Rất nhiều người cất thức ăn vào tủ lạnh để hôm sau hâm lại, vô tình sẽ làm giảm độ ngon của món ăn. Hãy bỏ túi vài mẹo nâu ăn hay này để biến chúng thành món ngon dễ làm chiêu đãi cả gia đình bằng cách dưới đây.

Gà luộc còn thừa làm thành gà xé phay, súp gà.

Gà luộc là món ăn quen thuộc trong các mâm cỗ truyền thống. Đây cũng là món ăn dễ bị thừa nhất. Lúc này, chị em chỉ cần lọc phần thịt gà ra sau đó dùng chúng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn hơn như gà xé phay hay canh súp gà.

mon ngon de lam 1
Lọc phần thịt gà từ món gà luộc thừa để chế biến món gà xé phay - Ảnh minh họa: Internet

Với một ít hành tây và các loại gia vị khác, gà thừa sẽ biến thành món ăn hấp dẫn ngay. Một mẹo nhỏ cho các bà nội trợ là hãy ngâm hành tây vào nước đá trước khi làm gà xé phay để hành giòn ngọt hơn mà không có mùi hăng.

Thịt lợn luộc thừa làm thành thịt chưng mắm tép

Cũng tương tự như thịt gà luộc, thịt lợn luộc là món ăn khó giữ được độ ngon vào ngày hôm sau khi đã bảo quản trong tủ lạnh.

Một gợi ý cho các chị em là hãy biến chúng thành đĩa thịt chưng mắm tép thơm ngon. Chỉ cần cắt nhỏ thịt và thêm một ít hành, sả phi thơm, chưng với mắm tép thì bạn đã có một món ăn hấp dẫn.

mon ngon de lam 2
Thịt chưng mắm tép vừa ngon vừa bảo quản được lâu - Ảnh minh họa: Internet

Giò lụa, chả mỡ thừa đem kho tiêu

Trong các mâm cỗ, giò lụa và chả mỡ thường là món ăn còn sót lại. Nếu đem hấp lại, mùi vị cũng không còn thơm như lúc đầu nữa. Hơn nữa, bạn cũng sẽ không còn hứng thú với món ăn bạn đã ăn hôm trước.

Lúc này, bạn chỉ cần có một chút hạt tiêu, gia vị và đem kho lên là gia đình bạn lại có một món vô cùng hao cơm. Vị cay của tiêu, thêm vị của ít hành lá sẽ khiến bạn không còn bị ngán khi ăn chúng nữa.

mon ngon de lam 3
Chả lụa thừa có thể đem kho tiêu để thành món ăn mới hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cá kho, cá hấp thừa làm thành ruốc cá

Một trong những món thừa mà khiến chị em phân vân nhiều nhất chính là các món ăn từ cá. Bởi dù được hâm lại, nhưng cá vẫn sẽ có vị tanh và không còn được ngon như lúc đầu nữa.

Một mẹo cho các nhà nội trợ đối với món cá kho, cá hấp bị thừa là hãy tách riêng phần thịt cá ra và chế biến thành món ruốc cá. Ruốc cá là món ăn vừa ngon, vừa bảo quản được lâu mà không ảnh hưởng tới mùi vị.

mon ngon de lam 4
Cá kho hay cá hấp thừa có thể làm thành món ruốc cá - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ cần thêm vài thao tác đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể biến những thức ăn thừa của ngày hôm trước thành những món ngon dễ làm. Hy vọng với những mẹo nhỏ này, chị em có thể áp dụng thành công và thưởng thức ngon miệng bên gia đình.

Mách bạn mẹo hầm xương nhanh nhừ, nước ngọt, trong văn vắt

Mách bạn mẹo hầm xương nhanh nhừ, nước ngọt, trong văn vắt

Với mẹo hầm xương nhanh nhừ này bạn vừa rút ngắn thời gian nấu nướng lại có được nước dùng thơm ngon, trong vắt, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải khen.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo nấu ăn hay món ngon dễ nấu mẹo nhà bếp

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?