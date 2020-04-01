Hô biến thức ăn thừa thành những món ăn ngon khó cưỡng

Rất nhiều người cất thức ăn vào tủ lạnh để hôm sau hâm lại, vô tình sẽ làm giảm độ ngon của món ăn. Hãy bỏ túi vài mẹo nâu ăn hay này để biến chúng thành món ngon dễ làm chiêu đãi cả gia đình bằng cách dưới đây.

Những lúc nấu thức ăn nhiều quá ăn không hết hoặc nhà có tiệc, chúng ta thường phân vân không biết xử lí thế nào với những đồ ăn thừa còn lại.

Với một ít hành tây và các loại gia vị khác, gà thừa sẽ biến thành món ăn hấp dẫn ngay. Một mẹo nhỏ cho các bà nội trợ là hãy ngâm hành tây vào nước đá trước khi làm gà xé phay để hành giòn ngọt hơn mà không có mùi hăng.

Gà luộc là món ăn quen thuộc trong các mâm cỗ truyền thống. Đây cũng là món ăn dễ bị thừa nhất. Lúc này, chị em chỉ cần lọc phần thịt gà ra sau đó dùng chúng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn hơn như gà xé phay hay canh súp gà.

Thịt lợn luộc thừa làm thành thịt chưng mắm tép

Cũng tương tự như thịt gà luộc, thịt lợn luộc là món ăn khó giữ được độ ngon vào ngày hôm sau khi đã bảo quản trong tủ lạnh.

Một gợi ý cho các chị em là hãy biến chúng thành đĩa thịt chưng mắm tép thơm ngon. Chỉ cần cắt nhỏ thịt và thêm một ít hành, sả phi thơm, chưng với mắm tép thì bạn đã có một món ăn hấp dẫn.

Thịt chưng mắm tép vừa ngon vừa bảo quản được lâu - Ảnh minh họa: Internet

Giò lụa, chả mỡ thừa đem kho tiêu

Trong các mâm cỗ, giò lụa và chả mỡ thường là món ăn còn sót lại. Nếu đem hấp lại, mùi vị cũng không còn thơm như lúc đầu nữa. Hơn nữa, bạn cũng sẽ không còn hứng thú với món ăn bạn đã ăn hôm trước.

Lúc này, bạn chỉ cần có một chút hạt tiêu, gia vị và đem kho lên là gia đình bạn lại có một món vô cùng hao cơm. Vị cay của tiêu, thêm vị của ít hành lá sẽ khiến bạn không còn bị ngán khi ăn chúng nữa.

Chả lụa thừa có thể đem kho tiêu để thành món ăn mới hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cá kho, cá hấp thừa làm thành ruốc cá

Một trong những món thừa mà khiến chị em phân vân nhiều nhất chính là các món ăn từ cá. Bởi dù được hâm lại, nhưng cá vẫn sẽ có vị tanh và không còn được ngon như lúc đầu nữa.

Một mẹo cho các nhà nội trợ đối với món cá kho, cá hấp bị thừa là hãy tách riêng phần thịt cá ra và chế biến thành món ruốc cá. Ruốc cá là món ăn vừa ngon, vừa bảo quản được lâu mà không ảnh hưởng tới mùi vị.

Cá kho hay cá hấp thừa có thể làm thành món ruốc cá - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ cần thêm vài thao tác đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể biến những thức ăn thừa của ngày hôm trước thành những món ngon dễ làm. Hy vọng với những mẹo nhỏ này, chị em có thể áp dụng thành công và thưởng thức ngon miệng bên gia đình.