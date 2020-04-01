5 sai lầm khi rán cá khiến món ăn mất chất, kém ngon và có mùi tanh khó chịu

Trước khi cho dầu vào chảo, bạn cần dùng một lát gừng chà xát vào toàn bộ bề mặt của chảo. Đây chính là mẹo rán cá không bị dính chảo , cũng là cách khử mùi tanh của cá hiệu quả.

Chỉ cần tránh những sai lầm khi rán cá này bạn sẽ có món cá rán vàng ruộm, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt và không hề bị tanh hay dính chảo.

Khi rán cá, bạn đừng quá nóng vội mà hãy chờ đến khi dầu nóng sôi hẵng cho cá vào rán. Việc rán bằng lửa vừa sẽ giúp món cá chín đều, bên ngoài vàng ruộm nhưng thịt cá bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt tự nhiên.

Sau khi đã chà xát gừng, bạn chỉ việc cho dầu vào và tiến hành rán cá như bình thường thì đã có món ngon như ý đãi cả nhà.

Nếu cho cá vào chảo khi dầu chưa đủ nóng sẽ khiến cá bị dính chảo, “ngậm” dầu khiến món ăn vừa mất ngon lại kém đẹp mắt.

Lật trở liên tục là sai lầm khi rán cá nhiều người mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Lật trở liên tục khi rán

Việc lật trở liên tục khi rán sẽ vô tình khiến phần da cá chưa chín vị dính vào chảo, cá bị vỡ nát, không còn ngon.

Thế nên, mẹo rán cá ngon chính là bạn hãy chờ đến khi mặt cá bên kia chín vàng rồi mới lật trở. Dám chắc, bạn sẽ có ngay những phần cá rán nguyên vẹn, hấp dẫn.

Rán với lửa quá lớn

Khi rán cá, bạn nên rán với lửa vừa để bề mặt bên ngoài kịp giòn kỹ nhưng phần thịt cá vẫn giữ được nước. Mẹo nấu ăn hay này sẽ giúp món ăn của bạn đạt được độ ngon như nhà hàng.

Nếu rán bằng lửa quá lớn thì bên ngoài da cá rất dễ bị cháy, trong khi đấy phần thịt cá bên trong vẫn chưa kịp chín.

Khi ướp ca bạn cần điều chỉnh gia vị sao cho phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Ướp cá quá mặn

Thông thường, trước khi rán cá chúng ta thường mang cá ướp với gia vị để món ăn thêm đậm đà. Tuy nhiên, chính vì nghĩ rằng cần phải cho nhiều muối để cá ngấm gia vị nên nhiều chị em đã quá tay, khiến món ăn bị mặn.

Thế nên, khi ướp cá, bạn cần điều chỉnh gia vị sao cho phù hợp để không làm hỏng hương vị của món ăn.

Chúc bạn thành công với những mẹo nấu ăn hay trên!