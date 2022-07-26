Cách làm trà sữa bơ, thơm ngon béo ngậy tại nhà!

Bên cạnh những loại trà sữa quen thuộc như trà sữa trân châu, trà sữa socola, trà sữa matcha,....liệu bạn đã bao giờ được thưởng thức một loại trà sữa thơm ngon đặc biệt với thành phần chính là trái cây tươi chưa? Nếu chưa thì nhất định phải thử món trà sữa bơ tươi, ngọt béo, chuẩn ngon, được chúng tôi chia sẻ công thức chế biến ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hương vị chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc đấy!

Cụ thể, theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrate, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, đồng thời chỉ chứa 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường. Một chỉ số hàm lượng dinh dưỡng rất tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, mang hương vị thơm ngon thường được thưởng thức trực tiếp hay chế biến thành các món ăn vặt thơm ngon như bơ dầm sữa chua , sữa chua bơ ,...và đặc biệt, loại trái cây này thường được các chị em và những người luyện tập thể thao đưa vào thực đơn vì công dụng vừa có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vừa có thể giữ dáng chuẩn đẹp nhé.

Bơ cũng là nguồn tuyệt vời của magie, kali, beta-carotene và axit béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, các thành phần dinh dưỡng trong bơ còn mang lại các công dụng tuyệt vời khác như: hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đơn có trong bơ - chất béo này không những không gây béo mà còn có thể giúp kiềm chế cơn đói.

Ngoài ra, việc tiêu thụ bơ còn mang đến các ích lợi khác cho cơ thể như: Bảo vệ da và mắt, kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường sức khỏe thai nhi, giảm triệu chứng viêm khớp, giảm trầm cảm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả,...

Quả xứng danh “nữ hoàng của các siêu thực phẩm” phải không nào?! Với thành phần nguyên liệu tươi ngon, “chất lượng” như này thì thành phẩm sinh tố bơ chắc chắn sẽ “ăn đứt” các loại trà sữa thông thường đấy. Hãy cùng bắt tay ngay vào pha chế món trà sữa bơ béo thơm, đặc biệt này thôi nào!

Cách làm trà sữa bơ thơm ngon, béo ngậy và dinh dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu siêu "healthy" cho một loại trà sữa!

Bơ 2 quả

Trà xanh túi lọc 3 gói

Sữa tươi không đường 600 ml

Sữa đặc 250 gr

Trân châu trắng 1 muỗng canh

Đá viên 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, dao, muỗng, bình trà,...

Các bước tiến hành làm trà sữa bơ chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Ủ trà và pha trà sữa

Công đoạn ủ trà

- Trước tiên, bạn cho vào ly hoặc bình trà 3 gói trà xanh túi lọc, rồi chế 600ml nước sôi vào và tiến hành ủ trà từ 3 – 5 phút cho thấm vị trà là đạt.

- Tiếp đó, sau khi đã ủ trà đủ thời gian, bạn lần lượt cho thêm 400ml sữa tươi không đường và 100gr sữa đặc vào chung.

- Sau đó khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện và đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh là đã xong khâu ủ trà và pha trà sữa rồi nhé.

Pha chế trà sữa thơm ngon!

Bước 2: Sơ chế bơ

Quy trình sơ chế bơ!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần dùng dao tách bơ, bỏ đi phần hạt và lọc lấy phần thịt bơ.

- Sau đó, cho tất cả các nguyên liệu gồm: phần thịt bơ mới thu được cùng 200ml sữa tươi không đường và 150gr sữa đặc vào máy xay sinh tố, rồi tiến hành xay nhuyễn mịn này như hình là được nhé.

Bước 3: Hoàn thành

Tạo hình đẹp xinh như ngoài tiệm của trà sữa bơ homemade!

Đến đây thì bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc ly hoặc bình thủy tinh xinh xắn, kế đó lần lượt cho vào ly: 1 muỗng canh trân châu trắng, 1 ít bơ xay, đá viên như hình, rồi đổ từ từ phần trà sữa đã pha cho ngập ly, là đã có ngay ly trà sữa bơ hút mắt với 2 tone màu xanh và trắng đẹp mắt rồi đấy.

Thành phẩm

Trà sữa bơ thơm béo với vị ngọt thanh, uống là mê!

Trà sữa bơ thơm ngon, ngọt thanh với vị béo ngậy tự nhiên từ các nguyên liệu tươi ngon, cùng tạo hình mang màu sắc bắt mắt chẳng thua kém gì mua ở ngoài tiệm, nhai cùng trân châu trắng dai dai giòn giòn nữa thì đúng chuẩn bài. Chiều chiều mà được nhâm nhi ly trà sữa tươi mát, ngon lành mà còn chẳng cần lo “mập” này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nào?!

Mẹo chọn mua bơ chín tới, chất lượng

Để chọn được những quả bơ chất lượng, bạn hãy chọn lựa dựa theo các tiêu chí sau nhé:

- Cuống bơ: Bạn nên chọn lõi cuống bơ có màu hơi vàng, chứng tỏ bơ vừa chín tới. Ngược lại, nếu bạn thấy lõi cuống bơ có màu xanh thì quả bơ đó chưa chín, còn nếu có bơ có lõi cuống chuyển sang màu đen, thì đây là những quả đã bị chín nhũn.

- Vỏ bơ: Khi bạn thấy vỏ bơ màu nâu tím, sần sùi thì bạn nên chọn vì đó là những quả bơ đã chín tới rồi nhé.

- Cảm giác khi cầm bơ: Nếu bạn cầm bơ lên thấy nặng, chắc tay, nắn bơ thấy mềm và lắc nghe kêu thì đó chính là bơ chín ngon.

- Ngược lại, không nên chọn những quả bơ bị chín quá, vì những quả này thường bị nhũn, mùi thơm không còn và khi ăn rất sượng đắng.

Trên đây là công thức làm món trà sữa bơ thơm béo, ngọt mát đặc biệt, thỏa sức cho các chị em nhâm nhi những buổi xế chiều. Vừa ngọt thơm, mát lạnh lại còn cung cấp thêm nhiều vitamin và dưỡng chất thiết yếu, còn gì tiện lợi hơn nữa nào?! Các chị em nhất định đừng bỏ qua món trà sữa ngon lành lại siêu đơn giản này nhé, chắc chắn các thành viên trong gia đình sẽ yêu thích lắm đấy!