Cách làm bơ dầm sữa chua - món tráng miệng thơm ngon, bổ dưỡng cho mùa hè này!

Bơ là một trong những loại trái cây không còn xa lạ gì với chúng ta nữa, nổi tiếng với vị thơm béo, tươi ngon đặc trưng cùng thành phần mang nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người. Cùng với vị thơm ngon khó cưỡng tự nhiên của mình, quả bơ đã được chế biến ra hàng sa số những món ăn thơm ngon, độc lạ, đốn tim mọi thực khách. Trong đó nhất định không thể bỏ qua chính là món Bơ dầm sữa chua - món tráng miệng thơm ngon, dễ làm mà khiến ai ăn cũng mê! Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món tráng miệng Bơ dầm sữa chua ngọt ngon này nhé.

Cụ thể, theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrate, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, đồng thời chỉ chứa 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường. Một chỉ số hàm lượng dinh dưỡng rất tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, mang hương vị thơm ngon thường được các chị em và những người luyện tập thể thao đưa vào thực đơn vì công dụng vừa có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vừa có thể giữ dáng chuẩn đẹp nhé.

Bơ cũng là nguồn tuyệt vời của magie, kali, beta-carotene và axit béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, các thành phần dinh dưỡng trong bơ còn mang lại các công dụng tuyệt vời khác như: hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đơn có trong bơ - chất béo này không những không gây béo mà còn có thể giúp kiềm chế cơn đói.

Ngoài ra, việc tiêu thụ bơ còn mang đến các ích lợi khác cho cơ thể như: Bảo vệ da và mắt, kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường sức khỏe thai nhi, giảm triệu chứng viêm khớp, giảm trầm cảm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả,...

Quả xứng danh “nữ hoàng của các siêu thực phẩm” phải không nào?! Với nguyên liệu mang hương vị thơm béo, dễ ăn và dinh dưỡng như này, thành phẩm chắc chắn sẽ không khiến các chị em thất vọng đâu. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món tráng miệng bơ dầm sữa chua thơm ngon khó cưỡng này nhé!

Cách làm bơ dầm sữa chua thơm ngon, đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần làm 1 ly)

Nguyên liệu làm bơ dầm sữa chua ngọt béo thơm ngon!

Bơ chín 1 trái

Sữa chua có đường 1 hộp

Đá viên 1 ít

Các bước chế biến bơ dầm sữa chua thơm ngon

Bước 1: Sơ chế và dầm bơ

Các bước sơ chế và dầm bơ!

- Đầu tiên, với những trái bơ mới mua về, bạn đem rửa sơ qua với nước sạch.

- Sau đó dùng dao lột vỏ, tách bỏ hạt rồi tiến hành cắt phần thịt bơ mới thu được thành những miếng nhỏ.

- Tiếp đó, bạn cho phần thịt bơ cắt nhỏ vào ly (nhớ để lại một ít bơ tươi để trang trí nhé) rồi dùng muỗng dầm nhuyễn ra như hình là đạt.

Bước 2: Cho sữa chua vào bơ dầm

Trộn sữa chua cùng với bơ dầm

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho hộp sữa chua có đường vào ly bơ đã dầm và trộn thật đều cho hỗn hợp hòa quyện với nhau.

- Cuối cùng, bạn cho phần thịt bơ tươi còn lại lên mặt bơ sữa chua để trang trí là đã hoàn tất rồi đây. Vô cùng đơn giản phải không nào?!!

- Khi thưởng thức, bạn có thể thêm đá viên vào để tăng độ mát lạnh hoặc có thể dùng trực tiếp luôn rồi nhé.

Thành phẩm

Bơ dầm sữa chua - món tráng miệng thích hợp cho mùa hè này!

Ly bơ dầm sữa chua tươi thơm ngọt mịn từ phần nhìn, khi thưởng thức sẽ cảm nhận được sự hài hòa “tuyệt hảo” của sữa chua tươi mát, ngọt mịn, kết hợp vị ngọt béo, tươi ngon đặc trưng của những trái bơ chất lượng - tất cả đã cho ra đời một món tráng miệng vừa thơm ngon vừa dinh dưỡng, gây thương nhớ cho bao thực khách được “may mắn” thưởng thức.

Những mẹo hay khi làm bơ dầm sữa chua

Mẹo chọn mua bơ chín tới, chất lượng

Để chọn được những quả bơ chất lượng, bạn hãy chọn lựa dựa theo các tiêu chí sau nhé:

- Cuống bơ: Bạn nên chọn lõi cuống bơ có màu hơi vàng, chứng tỏ bơ vừa chín tới. Ngược lại, nếu bạn thấy lõi cuống bơ có màu xanh thì quả bơ đó chưa chín, còn nếu có bơ có lõi cuống chuyển sang màu đen, thì đây là những quả đã bị chín nhũn.

- Vỏ bơ: Khi bạn thấy vỏ bơ màu nâu tím, sần sùi thì bạn nên chọn vì đó là những quả bơ đã chín tới rồi nhé.

- Cảm giác khi cầm bơ: Nếu bạn cầm bơ lên thấy nặng, chắc tay, nắn bơ thấy mềm và lắc nghe kêu thì đó chính là bơ chín ngon.

- Ngược lại, không nên chọn những quả bơ bị chín quá, vì những quả này thường bị nhũn, mùi thơm không còn và khi ăn rất sượng đắng.

Thời gian bảo quản bơ

- Bơ mua về bạn cần ăn ngay trong vòng 1 – 2 ngày, không nên để quá lâu trong tủ lạnh, kẻo sẽ làm mất đi hương vị thơm ngon của bơ.

- Nếu bạn mua phải những quả bơ còn xanh thì đừng vội cho vào tủ lạnh, nên để ngoài cho chín tự nhiên trước rồi mới đem bảo quản trong tủ lạnh nhé.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món tráng miệng thơm ngon, dinh dưỡng - Bơ dầm sữa chua. Với mùa bơ đang chín rộ đúng mùa như này, chẳng phải vừa hợp lúc cho chị em trổ tài chiêu đãi gia đình món bơ dầm sữa chua thơm ngon, béo mịn lại healthy hết ý này nào? Hãy thêm ngay công thức này vào menu tráng miệng của gia đình nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!