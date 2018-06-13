Bật mí kinh nghiệm chọn bơ sáp ngon của các bà nội trợ đảm đang

Kinh nghiệm chọn bơ sáp ngon ngoài việc tinh ý ra, chị em phụ nữ cũng nên tìm cho mình một địa chỉ mua bơ ngon, uy tín để hạn chế tối đa việc có thể mua phải bơ hỏng, bơ nước.

Bơ là một loại quả rất ngon và bổ, đặc biệt là vào mùa hè, khi thời tiết nắng nóng thì sinh tố bơ béo ngậy, ngọt mát là thức uống mà chị em rất thích làm cho gia đình của mình thưởng thức. Tuy nhiên, bơ là thứ quả không hề dễ mua, không hề dễ bảo quản. Bởi lẽ, bơ khi chín phải ăn ngay, nếu để lâu bơ sẽ nhanh thối, biến chất kể cả bạn có bảo quản trong tủ lạnh.

Do đó, để giúp cho bạn chọn mua được những quả bơ sáp ngon, không bị đắng, chúng tôi sẽ bật mí cho bạn một vài cách chọn bơ già cực ngon, cùng theo dõi nhé:

Chọn bơ sáp ngon dựa vào hình dáng quả bơ

Mẹo chọn bơ sáp dày thịt đó là lựa những quả bơ có hình dáng dài, hột sẽ có thể nhỏ hơn quả bơ tròn. Ngoài ra, khi bạn cầm quả bơ lên, có thể thấy quả bơ rất nặng tay so với hình dáng thì đó là bơ sáp vì bơ sáp có nhiều thịt và đặc hơn bơ nước nên quả bơ sẽ nặng hơn.

Quả bơ dài thường nhiều thịt hơn quả bơ tròn - Ảnh: Internet

Chọn bơ sáp ngon dựa vào vỏ quả bơ

Cách chọn bơ sáp ngon có thể dựa vào vỏ của quả bơ, nếu quả bơ bạn chọn có vỏ xanh bóng và lấm tấm các chấm vàng thì đó có thể là một quả bơ ngon. Còn đối với những quả bơ có vỏ màu nâu hơi ngả hồng thì bạn không nên mua nhé vì đó rất dễ là bơ đã bị hỏng rồi.

Vỏ bơ xanh bóng lấm tấm vàng là quả bơ tươi ngon - Ảnh: Internet

Chọn bơ sáp ngon dựa vào cuống bơ

Kinh nghiệm chọn bơ là dựa vào cuống, dù bơ già hay non, dù vỏ màu xanh bóng tươi mơn mởn hay là vỏ bơ màu nâu sần sùi thì cuống bơ mới là yếu tố quyết định đến chất lượng bơ. Trong bất cứ trường hợp nào, một quả bơ tươi ngon sẽ có cuống bơ rất tươi và chắc. Nếu bạn thấy một quả bơ vẫn xanh nhưng cuống bơ đã héo nhũn hoặc đổi màu nâu thì đừng mua.

Chọn bơ sáp ngon bằng cách lắc quả bơ

Khi lắc quả bơ, nếu bạn thấy hạt bơ long ra bên trong thì tức là bạn đã chọn được bơ già. Bơ già nếu bổ ra ăn ngay thì rất ngon vì chín đều và không bị đắng. Tuy nhiên, nếu bạn lắc và nghe thấy rõ tiếng hột bên trong thì cũng nên cẩn thận vì rất có thể quả bơ này hạt to và lớp thịt bơ mỏng.

Bơ già có thể ăn ngay rất ngậy và tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Chọn bơ sáp ngon bằng cách ấn vào quả bơ

Đây là cách thử xem quả bơ đã chín đều chưa, có phải là bơ chín ép không. Những quả bơ chín ép sẽ không có vị ngậy và thậm chí còn bị đắng, do đó, khi chọn bơ, bạn dùng tay ấn cực nhẹ vào quả bơ để kiểm tra xem toàn bộ quả bơ có mềm vừa, không bị nhũn hay không. Nếu bơ mềm nhũn tức là quả bơ này đã bị nẫu, không nên mua.