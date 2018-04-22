Giảm 2 kg trong 1 tuần nhờ thực đơn giảm cân bằng quả bơ

Ngoài tác dụng giảm cân nhanh trong 1 tuần, thực đơn với quả bơ còn giúp bạn ổn định huyết áp và dưỡng da căng bóng, mịn màng hơn. Bơ cũng góp phần hỗ trợ cho sự phát triển cơ bắp, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm giảm lượng cholesterol cho cơ thể, là loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi.

Những loại rau củ, trái cây màu xanh thường rất tốt cho việc giảm cân và làm đẹp da hiệu quả. Bằng cách thêm quả bơ vào thực đơn giảm cân , bạn sẽ mau chóng thấy rõ kết quả vòng 2 giảm rõ rệt chỉ sau 1 tuần.

Dưới đây là cách chế biến quả bơ để thêm vào thực đơn giảm cân của bạn. Hè sắp đến rồi, phụ nữ nhất định phải lấy lại vóc dáng ngay thôi!

Ăn quả bơ không chỉ giảm cân mà còn rất tốt cho sức khỏe và làn da - Ảnh: Internet

Sinh tố bơ cho điểm tâm sáng

Ăn bơ như thế nào mới giảm cân được là câu hỏi rất dễ hiểu, bởi lẽ khi nghĩ tới sinh tố bơ, nhiều người thường nghĩ đây là thức uống phổ biến và quen thuộc nhưng hiệu quả giảm cân ra sao thì chưa rõ.

Tuy nhiên, không phải bất cứ loại sinh tố bơ nào cũng có thể giảm cân được mà cần kết hợp với thực đơn ăn uống khoa học thì bạn mới có thể dễ dàng giảm cân bằng quả bơ sau 1 tuần.

Chuẩn bị ½ quả bơ chín, nửa cốc cốt dừa và vài viên đá, sau đó bạn cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn là có ngay một ly sinh tố bơ thơm ngon, béo ngậy đủ dinh dưỡng cho bữa sáng nhưng lại vẫn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Sinh tố bơ không gây béo nếu biết cách kết hợp nguyên liệu - Ảnh: Internet

Salad bơ và lườn gà cho bữa trưa

Đến bữa trưa, bạn sẽ cần nhiều năng lượng để tiếp tục làm việc cho tới chiều tối. Do vậy, salad có thịt gà sẽ giúp bạn đủ no, đủ chất nhưng vẫn đảm bảo không gây tích mỡ cho cơ thể.

Cách làm salad gà với quả bơ:

- Ngâm đậu Hà Lan trong nước khoảng 15 phút cho mềm rồi trần với nước sôi

- Cắt ½ quả dưa chuột, ½ quả bơ cùng 1 quả cà chua thành miếng vuông nhỏ vừa ăn

- Pha sốt salad với ½ quả chanh, 2-3 nhánh rau mùi băm, ½ thìa muối tiêu và 1 thìa sữa chua không đường

- Bạn trộn đều các nguyên liệu rau củ đã thái với lườn gà xé, rưới sốt lên trên là có thể thưởng thức được ngay

Salad với bơ không chỉ ngon mà còn đủ dinh dưỡng, giúp bạn no lâu - Ảnh: Internet

Bữa tối với salad sốt bơ

Salad với bơ luôn là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn có cảm giác no lâu và ngon miệng như không hề ăn kiêng giảm cân. Thực đơn giảm cân bằng quả bơ hay trong bất cứ thực đơn ăn kiêng nào cũng không thể thiếu món sốt bơ ngon lành có thể kết hợp với rất nhiều loại rau củ dưới đây:

- Xay nhuyễn ½ quả bơ chín với ½ thìa cà phê bột nghệ, ½ thìa cà phê bột tỏi hoặc 1 nhánh tỏi băm, ½ thìa cà phê muối tiêu và ½ thìa cà phê sữa chua không đường

- Thái nhỏ rau xà lách thành các miếng vừa ăn, trộn với 5-6 quả cà chua bi đã thái đôi và ½ quả bơ thái hạt lựu

- Thêm nước sốt quả bơ vào cùng với rau quả, trộn đều là bạn đã có một bữa tối ngon miệng, dễ tiêu hóa.