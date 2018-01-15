Hướng dẫn cách làm chả giò thịt heo khoai môn giòn rụm cả nhà đều thích

Vào bếp 15/01/2018 14:10

Chả giò thì nhiều bạn không lạ nữa rồi, có chả giò hải sản, chả giò chay, chả giò rế, chả giò tôm,...Vậy bạn đã biết đến cách làm chả giò thịt heo khoai môn cực ngon được hướng dẫn trong bài chưa nhỉ?

Ngày Tết, ngoài việc chuẩn bị trang trí nhà cửa, bàn thờ, sắm sanh mọi thứ thì công việc bếp núc chuẩn bị những món ngon ngày Tết cho cả gia đình cũng rất được nhiều chị em coi trọng phải không ạ? Mà chị em đã biết đến cách làm chả giò thịt heo khoai môn ngon mà không ngấy, cả nhà cùng thích ăn được giới thiệu trong bài chưa nhỉ? Nếu chưa thì nhanh tay bổ sung vào thực đơn nấu ăn ngay hôm nay thôi. 

Mách chị em cách làm chả giò thịt heo khoai môn ngon cả nhà đều thích 

 Hướng dẫn cách làm chả giò thịt heo khoai môn tại nhà ngon mà dễ làm
Hướng dẫn cách làm chả giò thịt heo khoai môn tại nhà ngon mà dễ làm. Ảnh: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu làm chả giò khoai môn 

  • Thịt heo nạc: 500g (Nên chọn thịt chân giò hoặc thịt mông, lọc sạch mỡ nhé)
  • Tôm thịt: 1kg (Loại còn tươi nhé)
  • Cua đóng hộp: 3 hộp
  • Khoai môn xay nhuyễn: 500g
  • Cà rốt, hành tím mỗi loại 3 củ
  • Trứng gà tươi: 2 quả
  • Bún tàu/Miến: 1 nắm
  • Bột đậu xanh
  • Gia vị: đường, muối, tiêu xay.
  • Bánh tráng 1-2 tập (Chọn loại dai và ngon nhé)

Cách làm chả giò khoai môn ngon tại nhà 

Bước 1: 

  • Tôm các bạn mua về sẽ tiến hành bóc vỏ, bỏ phần đầu và đuôi, rửa thật sạch, sau đó đem băm nhuyễn, cho vào bát tô. Băm xong thì sẽ ướp thịt tôm với một chút muối để tôm không bị ươn. Để ở nơi thoáng mát. 
  • Thịt heo mua về cũng rửa sạch, nhớ lọc bỏ da và mỡ, cũng xay hoặc băm nhuyễn. Để trong bát tô sạch. 
  • Hành tím và cà rốt rửa sạch, hành thì băm nhỏ còn cà rốt thì nạo sợi nhỏ nhé. 
  • Bún tàu hay còn gọi là miến thì các bạn cũng ngâm qua nước, vừa để tẩy bụi bẩn vừa để làm mềm. Rửa xong thì để ráo nước. 
  • Cua hộp mua về thì đổ ra bát, lọc bỏ hết nước, giữ cái lại mà thôi. 

Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu làm chả giò thịt heo được ngon nhất
Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu làm chả giò thịt heo được ngon nhất. Ảnh: Internet

  • Khoai môn rửa sạch, nạo vỏ rồ cũng nạo thành sợi dài và mỏng để riêng ra một bát. 

Khoai môn rửa sạch nạo nhỏ, để ở nơi khô thoáng
Khoai môn rửa sạch nạo nhỏ, để ở nơi khô thoáng. Ảnh: Internet

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- Cách làm chả giò tôm thịt khoai môn ngon ngất ngây ai cũng thèm

Bước 2: Trộn tất cả các nguyên liệu chuẩn bị ở trên chung vào một nồi to hoặc một âu đựng, nêm nếm gia vị như hạt tiêu, đường, muối, nước mắm, thêm hai quả trứng nữa (trứng sẽ giúp nhân khoai và thịt mềm hơn), đảo đều, dùng đũa hoặc đeo bao tay ni lông để bóp đều. Trộn đều để khoảng 20 phút cho ngấm đều gia vị.

Trong khi chờ gia vị ngấm thì các bạn tranh thủ đi hấp bột đậu xanh, nhớ lấy loại bột mịn nhé. Hấp xong thì cũng trộn chung và nồi/bát âu đựng phía trên. Bột đậu xanh chính là nhân tố bí ấn giúp cho chị em có được cách làm món chả giò heo ngon đấy ạ. 

Bước 3: Lấy lá bánh tráng, cho nhân vào rồi cuốn lại, nhớ gói chặt tay và kín hai đầu để nhân không rơi ra ngoài.

Gói chặt tay để nhân món chả giò thịt heo không rơi ra ngoài
Gói chặt tay để nhân món chả giò thịt heo không rơi ra ngoài. Ảnh: Internet

Gói xong, xép ngay ngắn trên đĩa rồi bắc chảo cho dầu vào để rán, nhớ để dầu ngập miếng chả giò cho nhanh chín đều. Khi chín thì chả giò heo sẽ tự động nổi lên, thấy màu vàng tươi là gắp ra đĩa được rồi. 

Gói xong thì đem rán chín, vàng ruộm là các bạn đã hoàn thành xong món chả giò thịt heo khoai môn tại nhà đơn giản rồi
Gói xong thì đem rán chín, vàng ruộm là các bạn đã hoàn thành xong món chả giò thịt heo khoai môn tại nhà đơn giản rồi. Ảnh: Internet

Món chả giò thịt heo nhân khoai môn này nên ăn khi nóng sẽ ngon hơn, hương vị cũng dậy mùi và hấp dẫn hơn nên nếu làm cho cả gia đình ăn trong bữa cơm thì nên làm gần cuối, khi mà cả gia đình chuẩn bị ăn cơm là vừa, để nguội sẽ không ngon. 

Ngày Tết 2018 sắp đến rồi mà trong bữa cơm sum họp gia đình có thêm đĩa chả giò heo thơm mùi thịt, bùi của khoai, ngọt của thịt tôm và đỗ xanh, ăn nóng sốt, giòn rụm, chấm cùng nước chấm hay tương ớt thì quá là tuyệt vời rồi phải không ạ? Chắc chắn cả nhà vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi tài năng nấu nướng của chị em đấy, còn chị em chúng ta, chuẩn bị được những món ngon ngày Tết cho cả gia đình cùng thưởng thức thì cũng hạnh phúc rất nhiều, mang bao niềm vui cho cả nhà. Chúc các chị em học và làm thành công món chả giò khoai môn giới thiệu trên đây cũng như có một cái Tết Nguyên đán 2018 an khang, thịnh vượng bên gia đình và người thân nhé.

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