Bất ngờ với cách làm bò khô miếng không cần lò nướng cực hay tại nhà!

- Điều tiên, thị bò mua về, bạn tiến hành rửa sạch, để ráo nước và thái dọc thớ thành những lát thịt bò theo miếng to bản, có độ dày miếng thịt từ khoảng 0.5 – 1cm.

Bước 2: Ướp thịt bò

Ướp gia vị cho thịt bò!

- Với phần thịt bò đã được sơ chế, bạn đem trộn cùng các gia vị là mật ong, dầu, nước tương. Nhớ trộn thật đều và gia giảm sao cho phù hợp với từng loại người ăn nhé. Bên cạnh đó, ngũ vị hương nên được sử đụng dầu tiên để ướp thịt., và nếu muốn ăn cay thì nên sử dụng ớt tươi chứ đừng dùng ớt bột nhé.

- Sau khi ướp thịt bò xong, cho cả thịt bò và gia vị vào tủ lạnh và để ướp trong ít nhất 8h. Tốt nhất là cho thịt bò cùng gia vị vào tủ lạnh và để qua đêm.

Bước 3: Làm gia vị ngấm kỹ vào thịt bò

- Trước hết, cho cả thịt bò và gia vị vào nồi, rồi cho thêm nước vừa đủ và thêm chút mật ong cho ngọt thịt. Lưu ý, đừng thêm nhiều mật ong quá kẻo sẽ mất vị nhé.

- Tiến hành đun nhỏ lửa để thịt bò chín một phần và gia vị ngấm sâu hơn vào thịt bò, cho tới khi nào thịt bò chuyển dần từ màu đỏ sang màu nâu, nước trong nồi gần cạn là được.

Bước 4: Làm kiệt khô bò

Công đoạn làm kiệt nước thịt bò!

- Thịt bò sau đun để nguội hẳn rồi lấy chày hoặc búa dần thịt dần cho thịt bò mềm ra và mỏng hơn.

- Sau đó, nếu nhà có lò vi sóng thì sẽ quay thịt bò miếng trong lò vi sóng, quay nhiều lần, mỗi lần 1-2 phút ở nhiệt độ cao cho thịt bò khô miếng cạn nước từ bên trong đến bên ngoài mà không bị cháy thịt. Hoặc bạn cũng có thể cho thịt bò vào chảo chống dính, đun thật to lửa cho thịt bò thật kiệt nước. Nhớ đun to lửa nhưng lật thịt nhanh tay đừng để thịt bị cháy nhé. Xét về kinh nghiệm thì việc đun thịt bò bằng chảo sẽ giúp thịt khô kỹ nước hơn, tuy nhiên thì so với việc quay lò vi sóng thì cũng mất công hơn.

- Cuối cùng, khi thịt bò khô nguội hẳn là có thể dùng ngay hoặc cho vào tủ lạnh để bảo quản. Nên sử dụng trong tuần đầu tiên mặc dù có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 1-2 tháng tùy điều kiện.

Thành phẩm

Những miếng khô bò dai ngon, mang hương vị bùng nổ nơi đầu lưỡi!

Những miếng khô bò sau khi hoàn thành khô đều, không bị cháy và bên trong vẫn giữ được độ mềm mại. Khi nếm thử bạn sẽ cảm nhận được vị mặn ngọt đan xen cùng chút cay cay và thoang thoảng hương thơm từ bột ngũ vị hương. Món này mà chọn làm món ăn vặt hoặc nhâm nhi vài lon bia thì ngon miễn bàn nhé. Khi thưởng thức, bạn cũng có thể vắt thêm một ít chanh hoặc tắc để món khô bò thêm phần tròn vị hơn!

Bí quyết để làm khô bò ngon

- Để có thể làm được món khô bò ngon như ý, bạn hãy lưu ngay những bí quyết sau:

- Chọn thịt bò nên chọn loại thịt mông hoặc bắp bò. Bạn cũng nhớ là chọn thịt bò còn tươi, mới để món bò khô của mình đạt chất lượng tốt nhất nhé!

- Lưu ý là thịt bò sau khi sấy sẽ mặn hơn lúc còn tươi nên bạn hãy ướp gia vị vừa phải để món ăn không bị mặn quá nhé!

- Nếu không có lò nướng bạn có thể làm bò khô bằng nồi chiên không dầu hoặc chảo chống dính.

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Để mua được thịt bò tươi ngon chất lượng, bạn hãy chọn những miếng thịt có màu đỏ tươi, có mùi thơm đặc trưng và phần mỡ bò có màu vàng.

- Đồng thời bạn cũng nên chọn những miếng thịt có sớ thịt nhỏ, mềm, khi ấn vào có độ đàn hồi và không bị dính tay.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ sẫm, khi ấn vào có cảm giác dính tay và có mùi hôi khác lạ.

Trên đây là cách làm khô bò chuẩn ngon, đậm đà hương vị, ăn là ghiền tại nhà. Hy vọng với công thức đơn giản mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các chị em độc giả có thể dễ dàng có thêm một món khoái khẩu cho những buổi tụ tập gia đình nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!