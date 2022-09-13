Cách làm lẩu tôm càng xanh chua cay hấp dẫn, chuẩn ngon cho những tối gia đình quây quần!

Tôm Càng Xanh hay còn gọi là tôm Malaysia, tôm Thái Lan, đây là một loại tôm nước ngọt, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Nổi bật với đặc trưng là vỏ mỏng và béo, thịt tươi và mềm, hương vị thơm ngon và dễ dàng chế biến, đặc biệt, đầu trưởng thành của tôm càng xanh còn chứa đầy gạch và có hương vị đặc biệt tương tự như cua vàng.

Những món lẩu hải sản nóng hổi, thơm ngon đậm vị, luôn là một lựa chọn số 1 của nhiều gia đình trong dịp đặc biệt hay cuối tuần. Trong đó, đặc biệt phải kể đến món lẩu tôm càng xanh chua cay - món lẩu hải sản với hương vị chua cay kích thích vị giác, cùng những con tôm béo tròn đầy thịt hấp dẫn, đảm bảo ăn thử là không thể cưỡng lại được! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món lẩu thơm ngon, nhà nhà người người đều yêu thích này ngay nhé!

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong mỗi 100 gram thịt tôm càng xanh có chứa đến 20,6 gram protein và 0,7 gram chất béo, cùng nhiều loại vitamin và các nguyên tố vi lượng thiết yếu của cơ thể con người.

Ngoài hương vị phong phú, tôm càng xanh còn là loại hải sản chứa hàm lượng dinh dưỡng cao cùng những công dụng tuyệt vời.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội, tôm càng xanh mang đến cho những công dụng tuyệt vời như:

- Làm giảm hàm lượng Cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch vành và hỗ trợ đắc lực cho sự lưu thông tuần hoàn máu, tốt cho hệ tim mạch.

- Cung cấp cho cơ thể một lượng Kali lớn giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

- Điều hòa huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao ở người cao tuổi.

- Phòng ngừa loãng xương và bệnh sỏi thận.

- Tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ và giúp sáng mắt.

Chính bởi hương vị tươi ngon đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn nguyên liệu tuyệt vời này! Giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào nấu nồi lẩu tôm càng xanh chua cay, đậm vị, chiêu đãi các thành viên trong gia đình thôi nào!

Cách làm lẩu tôm càng xanh chua cay hấp dẫn, chuẩn ngon như ngoài tiệm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon, đầy hương vị cho món lẩu tôm càng xanh!

Tôm càng xanh 500 gr

Thơm (dứa) 1/2 quả

Cà chua 2 trái

Nước cốt dừa 2 muỗng canh

Ớt hiểm 3 trái

Tỏi 10 gr

Rau húng quế 5 gr

Bột cà ri 1 muỗng cà phê

Gia vị lẩu thái 200 ml

Rau ăn kèm (kèo nèo/ rau muống/ bông so đũa/ nấm linh chi...) 100 gr

Dụng cụ cần thực hiện: nồi lẩu điện, dao, thớt, muỗng,...

Các bước tiến hành nấu lẩu tôm càng xanh tươi ngon, bắt vị, ăn là mê tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch tôm càng và chuẩn bị các nguyên liệu ăn kèm!

- Đầu tiên, tôm càng xanh mua về, bạn có thể đem rửa với nước lạnh rồi cắt bớt râu và chân lại cho gọn.

- Tiếp đó, bạn dùng dao nhọn cắt dọc theo sống lưng để lấy bỏ phần chỉ trên lưng tôm, rồi dùng cây xiên để xiên dọc theo thân tôm là được.

- Với thơm (dứa) thì bạn gọt sạch vỏ, rửa sơ với nước sạch rồi cắt lại thành hình hạt lựu nhỏ.

- Cà chua thì bạn đem rửa sạch với nước lạnh, rồi tiến hành cắt đôi, bỏ phần hạt và cắt lại thành hạt lựu đối với 1 quả, quả còn lại thì bạn cắt thành hình múi cau nhé.

- Còn các loại rau ăn kèm thì bạn rửa sạch rồi cắt thành từng khúc vừa ăn, riêng những loại hoa nhỏ như thiên lý, so đũa,...thì bạn để nguyên.

- Tỏi và ớt thì bạn bỏ phần vỏ (nếu có), rồi đem rửa sạch, rồi đập dập và băm nhỏ ra nhé.

- Cuối cùng là rau húng quế, bạn chỉ cần rửa sạch rồi cắt nhỏ ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Nấu nước lẩu

Quy trình nấu nước lẩu chua cay, chuẩn ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi.

- Khi dầu ăn sôi lên thì bạn cho hết số tỏi băm vào và phi vàng thơm lên, rồi cho hết chỗ cà chua và thơm (dứa) cắt hạt lựu vào đảo đều.

- Kế đến, khi thấy thơm (dứa) đã dần săn và thơm hơn, thì bạn cho thêm 1 muỗng cà phê bột cà ri vào, rồi tiếp tục dùng muỗng đảo đều.

- Sau đó, bạn lần lượt thêm 1,5 lít nước lọc cùng 1 gói gia vị lẩu thái nêm sẵn vào, rồi tiếp tục đun cho đến khi nước sôi lên.

- Đến đây, khi thấy nước bắt đầu sôi lên, bạn tiếp tục cho vào nồi 2 muỗng canh nước cốt dừa và chỗ cà chua cắt múi cau vào, và tiếp tục đun sôi thêm khoảng 3 - 5 phút nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho tôm vào nồi và nấu trên lửa lớn, cho đến khi nước sôi lại lần nữa, thì nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị, là đã hoàn thành rồi nhé.

- Khi thưởng thức, bạn chỉ cần múc nước lẩu ra, sau đó tiến hành bắc lên bếp và cho rau vào, rồi từ từ nhâm nhi cùng gia đình mình thôi nào!

Thành phẩm

Nồi lẩu tôm càng xanh thơm ngon, hút mắt, cùng hương vị ăn là mê!

Nồi lẩu tôm càng xanh nóng hổi, thơm ngon nức mũi cùng với visual nhìn thôi là đã kích thích vị giác. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần tôm càng thơm ngọt, tươi ngon, hòa quyện cùng nước lẩu chua cay và 1 chút beo béo của nước cốt dừa, vô cùng hấp dẫn, ăn bao nhiêu cũng không ngán nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn tôm càng xanh tươi ngon

- Khi mua, bạn nên chọn những con tôm càng xanh còn sống, di chuyển linh hoạt, có màu xanh tươi sáng, bóng bẩy và phần thân gắn chặt với đầu tôm.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những con tôm còn nguyên càng, chân, phần đuôi và mình, sờ vào vỏ thì thấy khá cứng, cầm khá chắc tay.

- Tránh chọn tôm có màu tái nhợt, phần đầu thì tươi xanh, căng cứng nhưng thân lại mềm bởi có thể đây là tôm đã bị bơm rau câu, đặc biệt, bạn không nên chọn những con tôm có mùi hôi tanh nhé.

Mẹo chọn mua cà chua tươi ngon, chín tới

- Bạn nên chọn mua những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu với kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

- Ngoài ra, những quả cà chua ngon sẽ có hương thơm dịu nhẹ mà những quả cà chua bị ép chín không có.

- Hạn chế chọn mua những quả cà chua không có cuống hoặc có cuống nhưng dễ bị rơi ra khi chạm vào vì những quả đó thường không còn tươi nữa, ăn sẽ không ngon.

Trên đây là công thức nấu nồi lẩu tôm càng xanh chua cay, siêu bắt vị tại nhà. Chiều tối cuối tuần này mà được quây quần cùng gia đình bên nồi lẩu thơm ngon, nóng hổi với topping tôm càng chất lượng như này thì còn gì bằng nào! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!