Cách làm cà chua nhồi thịt chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản cùng nồi chiên không dầu tại nhà!

Cà chua có tên khoa học Solanum lycopersicum, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, và là một loại trái cây nhưng lại được ưa chuộng và sử dụng như một loại rau thơm ngon và giàu dưỡng chất.

Cà chua vốn là một loại trái vô cùng quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các bữa cơm gia đình với muôn kiểu chế biến hấp dẫn như: canh cà chua trứng , bò hầm cà chua ,... hay đơn giản là xuất hiện trong những món salad healthy của các chị em. Tuy nhiên, hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc thêm 1 phiên bản nâng cấp từ tạo hình cho đến hương vị của món ăn chế biến từ cá chua, đó chính là món cà chua nhồi thịt . Một món ngon hấp dẫn với hương vị lạ miệng. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay nhé!

Chính nhờ lượng chất xơ tuyệt vời cùng thành phần giàu lycopene và chất chống oxy, việc đưa cà chua vào thực đơn mỗi ngày, có thể giúp cơ thể chống lại ung thư tuyến tiền liệt, giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng,...

Hàm lượng tỷ lệ có trong cà chua là: 95% nước, 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Trong đó, 100 gam cà chua sống bao gồm thành phần dinh dưỡng sau: 18 kcal, 0,9 gam đạm, 3,9 gam carb, 2,6 gam đường, 1,2 gam chất xơ, 0,2 gam chất béo…

Ngoài ra, các dưỡng chất còn lại có trong cà chua còn đem đến những công dụng “thần kỳ” khác như: cải thiện thị lực, làm sáng da, hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, giữ xương chắc khỏe, chữa các bệnh mãn tính, tốt cho mái tóc của bạn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả,...

Quả là khiến người ta ngỡ ngàng phải không nào?! Tất cả những công dụng mà con người phải tìm mọi cách bổ sung bằng cách tiêu thụ các thực phẩm chức năng, nay lại gói gọn trong loại trái thơm ngon, bổ dưỡng và dễ tiêu hóa này! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay vào chế biến món cà chua nhồi thịt thơm ngon khó cưỡng này thôi nào!

Cách làm món cà chua nhồi thịt đẹp - ngon, lạ miệng, ăn là ghiền tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cà chua nhồi thịt thơm ngon, lạ miệng!

Cà chua 3 quả

Thịt heo xay 20 gr

Giò sống 10 gr

Phô mai bào 10 gr

Hành tím băm 1 muỗng cà phê

Lá basil khô 1 ít

Dầu hào 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 ít

Bột nêm rau củ 1/2 muỗng cà phê

Đường 1/2 muỗng cà phê

Tiêu xay 1 muỗng cà phê

Dụng cụ cần thực hiện: nồi chiên không dầu, dao, tô, muỗng,...

Các bước tiến hành làm món cà chua nhồi thịt chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế cà chua



Công đoạn làm sạch và loại bỏ hạt cà chua!

- Với cà chua mua về, bạn đem rửa sạch rồi cắt bỏ phần cuống, sau đó cắt ngang phần đầu như hình, bạn nhớ giữ lại phần đầu cà chua để lót phía dưới cà chua cho bước sau nhé.

- Kế đến, bạn chỉ cần nạo bỏ hết phần hạt đi là đã xong khâu chuẩn bị cà chua rồi đấy.

Bước 2: Ướp thịt

Tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 10 phút cho thịt ngấm gia vị!

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị một chiếc tô sạch và cho 20gr thịt heo xay và 10gr giò sống vào.

- Tiếp đó, bạn tiếp tục cho thêm các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn là 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1/2 muỗng cà phê bột nêm rau củ, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê dầu hào và 1 muỗng cà phê tiêu xay vào.

- Sau đó tiến hành trộn đều và để ướp trong vòng 10 phút cho hỗn hợp thịt thấm đều gia vị nhé.

Bước 3: Tạo hình cà chua



Bạn lưu ý chỉ dồn thịt đến 2/3 quả cà chua thôi nhé!

- Ở công đoạn này, sau khi hỗn hợp thịt đã thấm gia vị, bạn bắt đầu dồn hỗn hợp thịt vào từng quả cà chua như hình.

- Bạn lưu ý chỉ cần dồn thịt vào 2/3 quả, rồi xịt 1 lớp dầu bên ngoài cà chua là được nhé.

Bước 4: Nướng cà chua nhồi thịt

Quy trình các bước nướng cà chua nhồi thịt với nồi chiên không dầu tại nhà!

- Trước tiên, bạn lần lượt xếp 3 quả cà chua đã dồn thịt vào nồi chiên không dầu và mở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 15 phút.

- Sau 15 phút, bạn chỉ việc mở nắp nồi ra, sau đó cho 1 ít phô mai bào và 1 ít lá basil khô vào từng quả cà chua, rồi tiếp tục nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong vòng 5 phút nữa là đã hoàn thành rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Cà chua nhồi thịt bắt mắt, hấp dẫn, nhìn là thèm, ăn là mê!

Món cà chua nhồi thịt nổi bật với visual đẹp tinh tế theo tiêu chuẩn nhà hàng, cùng hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng làm say lòng người. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị tươi ngon đặc trưng từ cà chua, quyện cùng vị béo béo từ phô mai và phần nhân thịt đậm đà hương vị, chuẩn một món ngon khó cưỡng!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cà chua tươi ngon, chín tới

- Bạn nên chọn mua những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu với kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

- Ngoài ra, những quả cà chua ngon sẽ có hương thơm dịu nhẹ mà những quả cà chua bị ép chín không có.

- Hạn chế chọn mua những quả cà chua không có cuống hoặc có cuống nhưng dễ bị rơi ra khi chạm vào vì những quả đó thường không còn tươi nữa, ăn sẽ không ngon.

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món cà chua nhồi thịt chuẩn ngon, lạ miệng với cách chế biến siêu đơn giản tại nhà. Với món ngon đạt chuẩn cả về hình thức lẫn hương vị độc đáo như này, các chị em chọn làm món đổi gió cho bữa ăn gia đình, hay để đãi khách thì còn gì bằng nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!