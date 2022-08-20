Cách làm canh cà chua trứng thơm ngon, dinh dưỡng và siêu đưa cơm tại nhà!

Món canh gắn liền với nền ẩm thực Việt và các nước trong khu vực này từ lâu đã khiến bao thực khách yêu thích và thường được các dì, các mẹ chọn làm món canh thơm ngon, dễ ăn cho gia đình, sau một ngày mệt mỏi.

Canh cà chua trứng - món ăn đã ở trong ký ức, tham gia vào bữa ăn gia đình Việt từ bao đời nay! Với các nguyên liệu dân dã, nhưng sự kết hợp hương vị lại hấp dẫn bất ngờ, khiến chúng ta ăn mãi cũng không chán! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món canh siêu nổi tiếng này nhé!

Điều này là hoàn toàn không chính xác, cho đến nay, vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào cho thấy canh cà chua trứng gây độc hại cho người dùng. Ngược lại, đây còn món ăn rất ngon, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa và được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích đưa vào thực đơn hàng ngày.

Thế nhưng, chẳng biết tin đồn đến từ đâu, bỗng có một thời gian, món canh thân thương này lại bị gắn cho cái mác “canh độc, không tốt cho sức khỏe ”.

Cụ thể, trứng và cà chua vốn là hai thực phẩm chính của món canh này, vừa dễ mua, dễ ăn lại còn chứa nhiều rất nhiều chất dinh dưỡng hữu ích.

Trứng gà

Trứng gà - siêu thực phẩm bổ dưỡng quen thuộc!

Trứng gà là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta như: vitamin A, D, E, B1, B6, B12, magie, canxi, kẽm, sắt,...

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào này, trứng gà đã đem lại “hàng sa số” những công dụng hữu ích như: ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện tóc xơ, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, phòng và điều trị xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ ở người già,...

Bên cạnh những lợi ích hữu ích từ trứng gà, chúng ta cũng không thể bỏ qua thành phần tuyệt vời có trong cà chua được!

Cà chua

Cà chua - loại trái cây siêu phổ biến ở lĩnh vực ẩm thực!

Cà chua có tên khoa học Solanum lycopersicum, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, và là một loại trái cây nhưng lại được ưa chuộng và sử dụng như một loại rau thơm ngon và giàu dưỡng chất.

Hàm lượng tỷ lệ có trong cà chua là: 95% nước, 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Trong đó, 100 gam cà chua sống bao gồm thành phần dinh dưỡng sau: 18 kcal, 0,9 gam đạm, 3,9 gam carb, 2,6 gam đường, 1,2 gam chất xơ, 0,2 gam chất béo…

Chính nhờ lượng chất xơ tuyệt vời cùng thành phần giàu lycopene và chất chống oxy, việc đưa cà chua vào thực đơn mỗi ngày, có thể giúp cơ thể chống lại ung thư tuyến tiền liệt, giảm nguy cơ một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng,...

Ngoài ra, các dưỡng chất còn lại có trong cà chua còn đem đến những công dụng “thần kỳ” khác như: cải thiện thị lực, làm sáng da, hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, giữ xương chắc khỏe, chữa các bệnh mãn tính, tốt cho mái tóc của bạn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả,...

Quả là khiến người ta ngỡ ngàng phải không nào?! Tất cả những công dụng mà con người phải tìm mọi cách bổ sung bằng cách tiêu thụ các thực phẩm chức năng, nay lại gói gọn trong món canh dân dã, thơm ngon và có thể dễ dàng thưởng thức mỗi ngày! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay vào chế biến món canh cà chua trứng hấp dẫn và dinh dưỡng này thôi nào?!

Cách nấu canh cà chua trứng chuẩn ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món canh cà chua trứng dân dã!

Trứng gà 2 quả (bạn có thể thay thế bằng trứng vịt nhé)

Cà chua 1 quả

Hành tím 2 củ

Hành lá 1 nhánh

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 1/2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ tiêu) 1 ít

Các bước tiến hành nấu canh cà chua trứng chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn đánh trứng và sơ chế các loại rau quả!

- Đầu tiên, bạn tiến hành đập 2 quả trứng gà vào tô, rồi cho thêm 1 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng cà phê hạt nêm vào chung, sau đó đánh thật đều tay cho trứng và các nguyên liệu tan hết nhé.

- Còn về cà chua mua về, thì bạn đem rửa thật sạch và cắt thành múi cau là được.

- Hành tím thì bạn lột vỏ, rửa sạch rồi cắt lát.

- Cuối cùng là hành lá, bạn chỉ cần cắt bỏ rễ, nhặt bỏ lá úa, rửa sạch và cắt nhỏ ra, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu nấu canh rồi nhé.

Bước 2: Nấu canh cà chua trứng

Các bước nấu canh cà chua trứng chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp, và cho 1/2 muỗng canh dầu ăn vào đun.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho hết chỗ hành tím vào phi thơm lên, sau đó tiếp tục cho cà chua đã sơ chế vào xào trong khoảng 2 phút cho cà chua chín.

- Đến đây thì bạn tiến hành cho vào nồi 1 lít nước cùng các gia vị gồm: 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh hạt nêm, sau đó đậy nắp lại và đun sôi.

- Sau đó, khi thấy nước canh sôi lại thì bạn cho từ từ trứng đã đánh vào nồi, nhớ khuấy nhẹ cho trứng không bị lắng xuống đáy nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần chờ nồi canh sôi lại 1 lần nữa, rồi nêm nếm lại cho vừa ăn, sau đó múc ra tô, rắc hành lá và tiêu xay là có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Canh cà chua trứng đẹp ngon, hấp dẫn!

Món canh cà chua trứng thơm ngon hấp dẫn, nổi bật với visual màu sắc nhìn là mê, kết hợp với hương vị chua nhẹ, đậm đà từ trứng và cà chua, ăn kèm với chén cơm trắng và đĩa rau sống tươi xanh nữa thì bao nhiêu cơm cũng hết nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Mẹo chọn mua cà chua tươi ngon, chín tới

- Bạn nên chọn mua những quả có lớp vỏ ngoài màu đỏ tươi, đều màu với kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

- Ngoài ra, những quả cà chua ngon sẽ có hương thơm dịu nhẹ mà những quả cà chua bị ép chín không có.

- Hạn chế chọn mua những quả cà chua không có cuống hoặc có cuống nhưng dễ bị rơi ra khi chạm vào vì những quả đó thường không còn tươi nữa, ăn sẽ không ngon.

Trên đây là công thức làm món canh cà chua trứng ngon mắt ngon miệng và siêu đơn giản tại nhà. Với món canh đơn giản mà thành phần dinh dưỡng lại “không đùa” được như này, các chị em nhất định phải đưa vào thực đơn cho bữa cơm gia đình nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!