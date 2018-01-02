Trứng gà có tác dụng gì mà các chuyên gia đều khuyên nên ăn mỗi tuần 2 quả

Chuyên gia nói gì 02/01/2018 16:44

Trứng gà chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Chỉ cần ăn mỗi tuần 2 quả trứng, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Hàm lượng cao các dưỡng chất có trong trứng gà như protein, axit amin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện làn da, hỗ trợ giảm cân…

Trứng gà có tác dụng gì mà các chuyên gia đều khuyên nên ăn mỗi tuần 2 quả - Ảnh 1
Trứng gà mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên ăn mỗi tuần 2 quả trứng gà vì những tác dụng tuyệt vời mà loại thực phẩm này có thể mang lại cho sức khỏe.

Trứng gà có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Tốt cho não bộ

Hàm lượng cao choline có trong trứng gà là nguyên liệu giúp cấu thành màng tế bào và tổng hợp acetylcholine - một chất dẫn truyền thần kinh.

Theo các nghiên cứu khoa học, sự thiếu hụt choline có thể dẫn đến các rối loạn thần kinh và suy giảm chức năng nhận thức.

Giảm nguy cơ ung thu vú

Choline là chất dinh dưỡng có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Theo nghiên cứu, thường xuyên bổ sung trứng vào chế độ dinh dưỡng sẽ giúp giảm đến 18% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ.

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Thường xuyên ăn trứng gà có thể ngăn ngừa ung thư vú - Ảnh: Internet

Tăng cường thị lực

Lòng đỏ trứng gà chứa hàm lượng cao lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa có khả năng cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Giúp xương chắc khỏe

Trứng là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin D trong trứng còn giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.

Cải thiện các vấn đề về da và tóc

Không chỉ chứa nhiều vitamin D, trứng còn giàu các loại vitamin nhóm B như vitamin B2, B5, B12. Đây là những dưỡng chất thiết yếu giúp cải thiện các vấn đề về da và tóc.

Bên cạnh đó, những dưỡng chất đặc biệt có trong loại thực phẩm này còn giúp làm chậm quá trình lão hóa.

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Những dưỡng chất trong trứng gà giúp cải thiện các vấn đề về da và tóc - Ảnh: Internet

Bảo vệ tim mạch

Cholesterol HDL (cholesterol tốt) trong cơ thể có chức năng giúp loại bỏ phân tử chất béo khỏi thành động mạch, bảo vệ tim mạch. Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng trứng gà có nhiều cholesterol HDL, do đó bạn nên ăn trứng gà mỗi tuần 2 lần để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Để nghiên cứu về tác dụng giảm cân của trứng, một cuộc khảo sát đã được tiến hành với sự tham gia của nhóm tình nguyện viên trong 8 tuần. Những người tham gia khảo sát được chia làm hai nhóm nhỏ với thực đơn ăn sáng khác khau. Một nhóm ăn sáng với trứng gà và nhóm còn lại là bánh mì, hai thực đơn này có cùng hàm lượng calo.

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Những cô nàng ăn kiêng nên bổ sung trứng vào thực đơn dinh dưỡng - Ảnh: Internet

Kết quả đã cho thấy nhóm người ăn trứng giảm 65% cân nặng, 16% mỡ cơ thể, giảm 61% chỉ số cơ thể nói chung và 34% chỉ số vòng eo. Điều này chứng tỏ, trứng gà có tác dụng hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả.

Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn hãy bổ sung trứng gà vào thực đơn dinh dưỡng cho cả gia đình ngay từ hôm nay nhé!

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