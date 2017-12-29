Đây là lý do vì sao bạn nên uống một thìa mật ong trước khi đi ngủ

Ở phương Tây, nhiều người thường pha sữa với mật ong uống trước khi ngủ để chữa bệnh. Còn theo y học Trung Quốc cổ đại, uống mật ong mỗi đêm sẽ giúp kéo dài tuổi thọ.

Vốn được xem là “thần dược” cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết dùng mật ong đúng cách để phát huy hết tác dụng tuyệt vời của nó.

Trên thực tế, việc uống mật ong mỗi tối rất tốt cho cơ thể, giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mật ong thường được dùng trong các bài thuốc để chữa một số bệnh thường gặp vào mùa lạnh cũng như giúp bảo vệ hệ hô hấp. Hầu hết chúng ta đều biết đến những tác dụng tuyệt vời này của nó, thế nhưng bạn đã thử uống mật ong mối tối trước khi đi ngủ chưa?

Tăng cường hệ miễn dịch

Mật ong có tính kháng khuẩn cao nhờ chứa nhiều enzyme có lợi giúp chống lại các vi khuẩn và vi rút gây bệnh.

Theo nhiều nghiên cứu, uống mật ong trước khi đi ngủ góp phần vào việc giải phóng melatonin – một loại hoóc-môn cần thiết cho việc phục hồi và xây dựng các mô trong cơ thể. Melatonin còn giúp bảo vệ tế bào và phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Uống mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp tăng cường sức đề kháng - Ảnh: Internet

Trị cảm lạnh và ho

Khi thời tiết thay đổi, bạn rất dễ bị cảm ho, đau rát cổ họng gây mệt mỏi và khó chịu. Để khắc phục tình trạng này, bạn chỉ cần uống một ly nước ấm pha mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp long đờm, giảm ho nhanh chóng.

Hỗ trợ giảm cân

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, những thành phần có trong mật ong sẽ giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu bạn sử dụng đúng cách. Uống một ly nước ấm pha mật ong trước khi đi ngủ sẽ ngăn chặn sự sản sinh các hoóc-môn căng thẳng - một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thừa cân. Đồng thời hạn chế các enzym tiết ra ở ruột, nhờ đó làm giảm cảm giác thèm ăn.

Cải thiện giấc ngủ

Nếu bạn thường gặp tình trạng mất ngủ hoặc giấc ngủ không sâu thì có thể thử áp dụng phương pháp uống nước mật ong. Cho 1 thìa cà phê mật ong vào ly nước ấm, khuấy đều hỗn hợp rồi uống trước khi đi ngủ sẽ giúp giảm căng thẳng, làm dịu hệ thần kinh và mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon và sâu.

Chỉ với 1 thìa cà phê mật ong mỗi tối, giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể - Ảnh: Internet

Thải độc cơ thể

Mật ong là một trong những nguyên liệu giúp thải độc cơ thể nhanh chóng. Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong mật ong sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Nhờ đó giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa, cải thiện làn da.

Giảm lượng đường trong máu

Chỉ với thìa cà phê mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đồng thời còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.