Biết được những tác dụng tuyệt vời này của ca cao, chắc chắn bạn sẽ uống mỗi ngày một ly

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , chỉ cần dùng một ly ca cao nóng vào mỗi buổi sáng sẽ giúp duy trì sức khỏe và cải thiện làn da. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của ca cao mà có khi chính bạn cũng không ngờ tới:

Ca cao không chỉ có hương vị thơm ngon đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt giúp ngăn ngừa trầm cảm, cải thiện tuần hoàn máu, ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ giảm cân.

Những dưỡng chất có trong ca cao rất tốt cho cơ thể - Ảnh: Internet

Ca cao chứa hàm lượng lớn protein, carbohydrate, lipid, triglyceride cùng các axít béo không no tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, ca cao còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, mangan, đồng, sắt, magie,… giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Ca cao giúp ngăn ngừa trầm cảm

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng căng thẳng, lo lắng và mất ngủ kéo dài vì áp lực cuộc sống thì có thể thử nhấm nháp một tách ca cao nóng, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Những dưỡng chất có trong ca cao sẽ giúp thúc đẩy hàm lượng serotonin trong não tăng cao. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh được biết đến với tác dụng đầy lùi căng thẳng, lo lắng và tăng hưng phấn.

Chính vì vậy, uống ca cao mỗi sáng sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc, giúp đầu óc minh mẫn, cải thiện được trí nhớ và khả năng xử lý vấn đề của bạn.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Ca cao chứa một lượng polyphenol nhất định giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu, việc bổ sung polyphenol trong bữa ăn sẽ giúp giảm lượng đường trong máu, rất tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.

Sử dụng ca cao đúng cách sẽ giúp ổn định đường huyết - Ảnh: Internet

Phòng ngừa ung thư

Nhờ chứa nhiều polyphenol - chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, ca cao có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và phát triển các gốc tự do trong cơ thể, giúp chống lại một loạt các tác nhân gây bệnh ung thư và ngăn ngừa lão hóa.

Cải thiện lưu thông máu, ổn định huyết áp

Cứ 100g bột ca cao nguyên chất lại chứa khoảng 196mg epicatechine - một loại flavonoid cần thiết cho cơ thể, giúp thư giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, thường xuyên dùng ca cao còn giúp ngăn ngừa hiện tượng các tiểu cầu trong máu tự hòa với nhau dẫn đến tình trạng máu đông.

Thường xuyên uống ca cao mỗi sáng sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Ca cao là một trong những thực phẩm bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn kiêng để tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày. Không chỉ vậy, ca cao còn chứa nhiều theobromine - chất này giúp cơ thể no lâu, làm cảm giác thèm ăn.

Giúp đẹp da

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, ca cao còn chứa nhiều hoạt chất sinh học giúp cải thiện và phục hồi làn da. Uống ca cao mỗi ngày sẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp cải thiện lưu thông máu dưới da, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và độ ẩm cho da.

Bạn có thể dùng bột ca cao để đắp mặt mỗi tuần 2 lần. Cách này sẽ giúp làn da trở nên hồng hào và trắng mịn hơn trông thấy.