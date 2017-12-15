Thải sạch độc tố, da căng mịn nhờ thường xuyên cho thứ này vào nước uống hàng ngày

Sống khỏe 15/12/2017 17:40

Chỉ cần cho những thứ nguyên liệu quen thuộc này vào nước uống hàng ngày, cơ thể sẽ được thải độc nhanh chóng, da căng sáng mịn như gái đôi mươi.

Các cơ quan nội tạng đều cần được thải độc thường xuyên để loại bỏ các độc tố tích tụ gây hại cho sức khỏe. Khi cơ thể được thanh lọc sẽ giúp cải thiện làn da, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Dưới đây là những nguyên liệu giúp thải độc cơ thể nhanh chóng, bạn chỉ cần cho vào nước lọc và uống hàng ngày:

Những nguyên liệu giúp thải độc cơ thể

Chanh

Chanh là một trong những nguyên liệu bạn không thể bỏ qua nếu muốn thải độc cơ thể. Những dưỡng chất có trong loại quả này giúp duy trì độ pH trong cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, giảm cân và làm sáng da.

Bạn chỉ cần dùng 1 thìa cà phê nước cốt chanh hoặc cắt vài lát chanh cho vào cốc nước ấm, uống vào buổi sáng trước khi ăn sẽ giúp loại bỏ nhanh chóng những độc tố trong cơ thể.

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Những dưỡng chất trong chanh giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả - Ảnh: Internet

Gừng

Gừng có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, diệt khuẩn, cải thiện hệ tiêu hóa. Cho một vài lát gừng tươi vào nước nóng, ngâm trong khoảng 10 phút và uống mỗi ngày sẽ giúp thải độc, phòng ngừa cảm cúm, đồng thời giúp bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Nghệ

Nghệ là loại gia vị chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giúp ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Ngoài ra, nghệ còn chứa curcumin – một loại chất có khả năng làm sạch gan, lọc máu và đào thải độc tố. Chính vì vậy, cho một chút bột nghệ vào nước uống hàng ngày sẽ giúp thải độc cơ thể hiệu quả, tăng sức đề kháng và phòng chống lão hóa da.

Thải sạch độc tố, da căng mịn nhờ thường xuyên cho thứ này vào nước uống hàng ngày - Ảnh 2
Cho một chút bột nghệ vào cốc nước ấm để thải sạch độc tố - Ảnh: Internet

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất polyphenol, giúp thải độc cơ thể một cách tự nhiên. Cho vào cốc nước ấm vài lá trà xanh tươi sẽ giúp cải thiện trí nhớ, bảo vệ xương, phòng chống lão hóa, hạ đường huyết trong máu. Thường xuyên sử dụng trà xanh không chỉ giúp thải sạch độc tố mà còn phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Giấm táo

Giấm táo chứa nhiều thành phần có khả năng phục hồi các loại enzyme có lợi trong cơ thể. Bên cạnh đó, nhờ chứa nhiều khoáng chất và các axit amin, giấm táo còn giúp diệt khuẩn, bảo vệ răng miệng. Để thải độc cơ thể, bạn cho vào ly nước 1 thìa cà phê giấm táo, khuấy đều và uống trước bữa ăn.

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Giấm táo không chỉ giúp thải độc mà còn có tác dụng bảo vệ răng miệng - Ảnh: Internet

Ớt cayenne

Ớt cayenne là loại gia vị giúp thải độc phổi hiệu quả. Đây cũng là nguyên liệu chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, giúp giảm cân nhanh chóng, ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư…

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Dưới đây là danh sách những phương pháp thải độc được yêu thích nhất trong năm 2017.

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