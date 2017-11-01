Ăn đu đủ đừng vứt thứ này: Đây là 'thần dược' giúp thải độc gan, phòng ung thư

Sống khỏe 01/11/2017 14:14

Đu đủ là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng biết những lợi ích bất ngờ từ hạt đu đủ. Khoa học đã chứng minh loại hạt này có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh như thải độc gan, phòng ngừa ung thư...

Đu đủ là loại quả quen thuộc được nhiều người yêu thích vì rất tốt cho sức khỏe. Ngay cả hạt đu đủ cũng có tác dụng chữa bệnh, phòng ngừa bệnh tim mạch, giảm lượng đường trong máu, cải thiện chức năng tiêu hóa, kháng viêm.

Chính vì vậy mà khi ăn đủ đủ, bạn nên giữ lại hạt để làm thuốc chữa bệnh, chẳng cần tốn kém mà vẫn mang lại hiệu quả, an toàn.

Theo Đông y, hạt đu đủ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ thận, thải độc gan và ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh. Hạt có màu đen, giòn, có vị hơi hăng nhưng không cay nên khá dễ ăn.

Hạt đu đủ chữa bệnh gì?

Giúp thải độc gan             

Hạt đu đủ có thể bảo vệ và cải thiện các chức năng quan trọng của gan. Dùng hạt đu đủ làm nước uống là phương phương pháp hữu hiệu để thải độc gan bởi nó có tính kháng khuẩn và chống viêm cực tốt.

Ăn đu đủ đừng vứt thứ này: Đây là 'thần dược' giúp thải độc gan, phòng ung thư - Ảnh 1
Hạt đu đủ có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời - Ảnh: Internet

Thường xuyên sử dụng một thìa cà phê hạt đu đủ mỗi ngày sẽ giúp thải độc gan rất hiệu quả, đặc biệt là đối với những người bị gan nhiễm mỡ. Người bị xơ gan uống đều đặn mỗi ngày 1 ly nước hạt đu đủ nghiền với chanh tây sẽ giúp tình trạng bệnh được cải thiện rõ rệt.

Khi áp dụng phương pháp này bạn cần có chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế bia rượu để mang lại kết quả tốt nhất.

Phòng ngừa ung thư

Hạt đu đủ có chứa hàm lượng các chất như isothiocyanate, axit oleic, palmitic… Đây là những hợp chất có khả năng ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và các khối u trong cơ thể, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết, ung thư vú và ung thư máu.

Ăn đu đủ đừng vứt thứ này: Đây là 'thần dược' giúp thải độc gan, phòng ung thư - Ảnh 2
Hạt đu đủ có thể phòng ngừa ung thư - Ảnh: Internet

Điều trị cao huyết áp

Theo các nghiên cứu khoa học, ăn hạt đu đủ thường xuyên sẽ giúp cải thiện hệ tim mạch rõ rệt. Nguyên nhân là do trong hạt đu đủ có chứa hợp chất carpaine giúp làm giảm huyết áp tâm thu, tâm trương và duy trì huyết áp ổn định một cách hiệu quả.

Giúp giảm viêm, đau khớp

Papain và chymopapain là hai loại enzyme rất quan trọng có trong hạt đu đủ giúp hạn chế tình trạng viêm khớp, đau khớp, gai cột sống...

Bạn có thể sử dụng hạt đu đủ nghiền sắc lấy nước uống hoặc phơi khô rồi xay nhuyễn dùng như hạt tiêu.

Ăn đu đủ đừng vứt thứ này: Đây là 'thần dược' giúp thải độc gan, phòng ung thư - Ảnh 3
Bạn có thể phơi khô hạt đu đủ để dùng - Ảnh: Internet

Lưu ý: Tuyệt đối không dùng hạt đu đủ cho phụ nữ đang mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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