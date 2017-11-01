Trị dứt điểm sỏi thận trong 7 ngày nhờ uống nước rau ngổ chế biến theo cách này

Sỏi thận là căn bệnh khá phổ biến, gây ra nhiều đau đớn và khó chịu cho người bệnh. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe .

Hiện có nhiều phương pháp, tuy nhiên, trong Đông y, nước rau ngổ là phương pháp giúp trị sỏi thận một cách tự nhiên và hiệu quả, an toàn. Lương y Tuệ Lâm cho biết ông đã từng trị khỏi căn bệnh này cho nhiều bệnh nhân chỉ bằng nước rau ngổ.

Rau ngổ chứa các chất dinh dưỡng cần thiết như chất xơ, chất khoáng và các nguyên tố vi lượng. Trong đó chủ yếu là limonene, aldehyd perilla, monoterpenoid cetone cùng các nhóm hợp chất coumarine và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn.

Theo Đông y, rau ngổ có vị cay, tính mát giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm đau, tăng lọc cầu ở thận, chống lão hóa, ngừa ung thư… Trong điều trị sỏi thận, rau ngổ sẽ khiến sỏi ở thận vỡ nhỏ, sau đó theo đường nước tiểu ra ngoài.

Bên cạnh đó, ở nhiều quốc gia như Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc… rau ngổ còn được dùng như một loại thuốc để đắp lên vết thương khi bị rắn cắn, trị đau nhức, giảm sốt, thông đờm, đau bụng kinh, sưng kết mạc…

Cách làm nước rau ngổ trị sỏi thận

Chuẩn bị khoảng 50 g rau ngổ, rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo nước. Sau đó đem giã nhỏ, ép lấy nước cốt.

Dùng nước cốt rau ngổ 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều, uống trước khi ăn hay sau bữa ăn đều được.

Kiên trì áp dụng bài thuốc này trong 1 tuần thì ngưng, bạn có thể đi siêu âm để kiểm tra kết quả. Nếu vẫn còn sót sỏi, bạn có thể tiếp tục áp dụng liệu trình như trên.

Bên cạnh việc sử dụng nước rau ngổ, bạn cần có chế độ ăn uống khoa học để ngăn chặn sỏi hình thành và phát triển. Uống nhiều nước là cách làm tan khoáng chất dư thừa, bởi sự tích tụ những khoáng chất này có thể hình thành sỏi. Đồng thời, bạn nên hạn chế sử sụng các thức uống có ga, bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ vào thực đơn hàng ngày.

Chúc bạn thành công với cách làm nước rau ngổ trị sỏi thận như trên nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.