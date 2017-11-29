Người Ai Cập xem dầu ô liu như một phương thuốc kì diệu giúp trị nhiều loại bệnh như thải độc gan , bảo vệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch... Đây là sản phẩm chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, axit béo, vitamin A, E cùng các khoáng chất tự nhiên rất có lợi cho sức khỏe . Đặc biệt là khi sử dụng dầu ô liu lúc bụng đói, những dưỡng chất có trong loại dầu này sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể mà bạn không ngờ đến.

Đây là một trong những phương pháp giúp thải độc gan an toàn và nhanh chóng. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn trộn đều hỗn hợp gồm 2 thìa cà phê dầu ô liu với 1 thìa cà phê nước cốt chanh, uống khi bụng đang đói. Cách này sẽ giúp loại bỏ những độc tố tích tụ trong gan và cải thiện chức năng hoạt động của gan.

Giúp giảm cân nhanh chóng

Dầu ô liu chứa hàm lượng axit béo tự nhiên có lợi cho sức khỏe, đồng thời làm giảm lượng chất béo bão hòa trong cơ thể.

Bên cạnh đó, dầu ô liu còn làm giảm lượng cortisol, một loại hoóc-môn khiến bạn nhanh tăng cân. Sử dụng dầu ô liu trước bữa ăn sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, khiến việc ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân nhanh chóng./

Ngừa ung thư ruột kết

Uống một thìa cà phê dầu ô liu lúc bụng đang trống rỗng sẽ giúp chữa lành ruột kết, bảo vệ tế bào khỏi những thương tổn có thể dẫn đến ung thư, đồng thời giúp cải thiện tình trạng táo bón rất hiệu quả.

Bảo vệ tim mạch

Cơ thể có hai loại cholesterol là LDL (có hại) và HDL (có lợi). Dầu ô liu có khả năng kích thích quá trình đào thải LDL, giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.

Tốt cho não bộ

Dầu ô liu giúp tăng cường khả năng hấp thụ oxy của não bộ, giúp tiêu diệt các gốc tự do gây hại. Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong ô liu được xem là phương thuốc giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer's (hội chứng suy giảm trí nhớ), tăng cường trí nhớ và giảm nguy cơ đột quỵ.

Kháng viêm

Dầu ô liu có công dụng tương tự như Ibuprofen, một loại thuốc chống viêm cho cơ thể. Theo các nghiên cứu, chỉ cần dùng 3 - 4 thìa cà phê dầu ô liu mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả tương đương với 10% liều Ibuprofen. Thay vì sử dụng thuốc để kháng viêm, bạn có thể dùng dầu ô liu với hiệu quả tương tự và ít tác dụng phụ hơn.