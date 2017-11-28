Bất ngờ trước công dụng trị bách bệnh của thứ gia vị thường dùng cho món gà luộc

Chuyên gia nói gì 28/11/2017 19:39

Lá chanh là thứ gia vị quen thuộc thường được dùng cho món gà luộc. Tuy nhiên, ít ai biết lá chanh còn được dùng như một phương thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Theo Đông y, lá chanh có vị cay, tính bình, giúp sát khuẩn, chống viêm, tiêu đờm, trị cảm lạnh hiệu quả. Đây là thành phần không thể thiếu trong nồi nước xông nhờ chứa nhiều tinh dầu giúp phục hồi sức khỏe và thư giãn.

Bên cạnh đó, lá chanh còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà có thể bạn chưa bao giờ biết đến.

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Lá chanh mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Dưới đây là một số bài thuốc từ lá chanh giúp phòng và trị bệnh:

Giúp thanh nhiệt, mát gan

Những dưỡng chất có trong lá chanh giúp thanh nhiệt, mát gan rất tốt. Bạn chỉ cần chuẩn bị 12g lá chanh khô, 12g lá gai khô và 12g lá cối xay rồi sắc lấy nước. Sử dụng liên tục trong 2 tuần, uống mỗi ngày 2 lần vào sáng và tối sau khi ăn, kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng cao vitamin C có trong lá chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng chống các bệnh nhiễm trùng. Ngoài ra, loại lá này còn chứa nhiều vitamin P giúp tăng cường các mạch máu trong cơ thể.

Bất ngờ trước công dụng trị bách bệnh của thứ gia vị thường dùng cho món gà luộc - Ảnh 2
Những dưỡng chất trong lá chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh: Internet

Trị cảm cúm

Bạn dùng một nắm lá chanh tươi rửa sạch, băm nhuyễn rồi đun với 2 chén nước cho đến khi nước rút còn nửa chén, uống khi còn ấm sẽ giúp trị cảm cúm hiệu quả.

Trị chứng đau nửa đầu

Để giảm chứng đau nửa đầu, bạn chỉ cần cho 2 nắm lá chanh vào bình trà nóng, ngâm trong khoảng 10 phút, uống khi còn ấm sẽ giúp giảm đau nhanh chóng.

Giúp an thần, trị mất ngủ

Nếu bạn thường xuyên gặp căng thẳng, mệt mỏi dẫn đến mất ngủ kéo dài thì có thể dùng lá chanh như một phương thuốc giúp an thần. Chuẩn bị 5 – 7 lá chanh tươi, rửa sạch rồi cắt nhỏ, cho vào một bình nước nóng khoảng 15 phút. Uống khi còn ấm sẽ giúp bạn thư giãn, dễ ngủ hơn.

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Nước lá chanh ấm giúp giảm căng thẳng hiệu quả - Ảnh: Internet

Trị ho do cảm lạnh

Phương thuốc trị ho do cảm lạnh từ lá chanh rất đơn giản. Bạn chỉ cần đun sôi một nắm lá chanh và vài lát gừng tươi với 400ml nước. Sử dụng hỗn hợp khi còn ấm, ngày uống 3 lần, những triệu chứng ho, đau rát hay ngứa họng sẽ giảm nhanh chóng.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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