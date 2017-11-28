Đây là lý do vì sao bạn nên mua rau mùi để sẵn trong nhà vào mùa lạnh

Chuyên gia nói gì 28/11/2017 11:06

Rau mùi (ngò) là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Đặc biệt, rau mùi kết hợp với chanh sẽ trở thành phương thuốc trị cảm cúm vô cùng hiệu quả khi trời trở lạnh.

Rau mùi không chỉ là gia vị mà còn là phương thuốc quý, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Theo Đông y, rau mùi có vị cay, tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, chống đầy hơi, giảm cholesterol trong máu, hạ sốt…

Rau mùi chứa nhiều chất sắt và các vitamin như vitamin A, C, B1, B2, K… giúp tăng cường sức đề kháng, trị cảm cúm, cảm lạnh, nhức đầu, sổ mũi hiệu quả. Chính vì vậy, trong những ngày trời lạnh, chị em nên mua một ít rau mùi để sẵn trong nhà.

Đây là lý do vì sao bạn nên mua rau mùi để sẵn trong nhà vào mùa lạnh - Ảnh 1
Rau mùi mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Để phòng và trị cảm cúm hiệu quả, bạn có thể kết hợp rau mùi với chanh. Chanh tươi chứa vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa vi khuẩn gây cảm cúm.

Cách làm nước ép rau mùi và chanh

Nguyên liệu

- 1,5 lít nước

- 3 bó rau mùi

- 1 kg chanh

- Baking soda

Cách làm

Dùng baking soda chà bên ngoài vỏ chanh để làm sạch. Sau đó cắt chanh thành từng lát mỏng. Rau mùi rửa sạch rồi cắt nhỏ. Cho cả chanh và rau mùi vào máy, xay nhuyễn cùng 1,5 lít nước.

Lọc lấy phần nước rồi đổ hỗn hợp vào chai, ngày uống 2 – 3 lần trước bữa ăn khoảng 30 phút, mỗi lần 100ml. Những cơn cảm ho, sổ mũi sẽ được cải thiện nhanh chóng.

Đây là lý do vì sao bạn nên mua rau mùi để sẵn trong nhà vào mùa lạnh - Ảnh 2
Nước ép rau mùi và chanh giúp trị cảm cúm hiệu quả - Ảnh: Internet

Những tác dụng tuyệt vời khác của rau mùi đối với sức khỏe

Phòng chống ung thư

Hàm lượng cao chất chống oxy hóa trong rau mùi có tác dụng làm giảm sự mất cân bằng oxy hóa trong các tế bào, giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Food Science (Mỹ), những dưỡng chất có trong rau mùi giúp hạ đường huyết cũng như làm giảm lượng cholesterol trong máu. Chính vì vậy, thường xuyên sử dụng rau mùi sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ…

Đây là lý do vì sao bạn nên mua rau mùi để sẵn trong nhà vào mùa lạnh - Ảnh 3
Rau mùi giúp hạ đường huyết, phòng và điều trị bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Tốt cho mắt

Rau mùi chứa hàm lượng cao beta – carotene, giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Bảo vệ tim mạch

Rau mùi giúp loại bỏ homocysteine, một loại axit amin gây ảnh hưởng đến các mạch máu và hệ thống tim mạch. Ngoài ra, hàm lượng folate trong rau mùi còn giúp giảm lượng enzyme có hại trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau mùi chứa nhiều vitamin C giúp tăng tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. 

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