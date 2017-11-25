Đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ vứt hạt nho đi nữa

Chuyên gia nói gì 25/11/2017 13:58

Nho là loại quả được nhiều người yêu thích và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt nho cũng có những lợi ích không kém, giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh.

Hạt nho mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng hầu hết chúng ta đều vứt bỏ khi ăn. Hạt nho chứa hàm lượng cao vitamin E, flavonoid, axit linoleic và Oligomeric proanthocyanidin complexes (OPCs). 

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Hạt nho chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể - Ảnh: Internet

Hợp chất OPC có trong hạt nho mang đặc tính chống oxy hóa mạnh, nhờ đó gia tăng đáng kể lượng chất chống oxy hóa trong máu. Hợp chất này có thể điều trị nhiều loại bệnh như giãn tĩnh mạch, phù nề, ngăn ngừa bệnh tim, ung thư…

Cách sử dụng hạt nho để trị bệnh

Chuẩn bị:

- 1 chén hạt nho

- 1 hũ thủy tinh

Cách làm:

Hạt nho rửa sạch rồi phơi khô từ 2- 3 ngày. Sau đó, đem hạt nho khô giã nhuyễn thành bột rồi cho vào lọ thủy tinh để bảo quản. Bạn có thể dùng bột này hòa với nước uống mỗi ngày hoặc trộn chung với nước ép trái cây.

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Dùng hạt nho phơi khô làm thành bột để sử dụng - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Bột hạt nho chỉ nên sử dụng trong 3 tháng, sau khoảng thời gian này bạn nên làm lại bột mới nếu muốn dùng tiếp.

Không dùng bột hạt nho cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Những tác dụng tuyệt vời của hạt nho

Ngăn chặn ung thư

Những dưỡng chất có trong hạt nho có thể ức chế sự gia tăng và phát triển các tế bào ung thư ở ngực, dạ dày, đại tràng, tuyến tiền liệt và phổi.

Bảo vệ tim mạch

Theo các nghiên cứu, hạt nho có chứa hàm lượng cao OPC giúp làm giảm lượng cholesterol xấu ảnh hưởng đến tim mạch, đồng thời làm giảm các triệu chứng của bệnh, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

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Hạt nho giúp phòng và trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Giảm huyết áp

Hàm lượng chất chống oxy hóa được tìm thấy trong hạt nho giúp bảo vệ động mạch khỏi nguy cơ bị phá hủy. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong hạt nho giúp giảm huyết áp, hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp.

Chiết xuất hạt nho hiện nay còn được sử dụng như một thực phẩm bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để phòng ngừa bệnh cao huyết áp.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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