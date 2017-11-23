Ở Ấn Độ, người dân thường dùng các phương pháp tự nhiên để điều trị tiểu đường, trong đó có nước ép mướp đắng . Đây là phương thuốc thần kỳ giúp điều trị căn bệnh này vô cùng hiệu quả. Nhờ chứa chất hạ đường huyết nên loại nước này có khả năng lọc máu tuyệt vời, giúp làm giảm lượng đường trong máu và nước tiểu.

Tiểu đường là căn bệnh khá phổ biến, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Nguyên nhân gây bệnh là do thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh và khoa học.

Nguyên liệu: 1 - 2 quả mướp đắng tươi, 1 thìa cà phê nước cốt chanh.

Cách làm: Mướp đắng rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ rồi ngâm với nước muối loãng. Sau đó vớt ra để ráo rồi cho vào máy, xay nhuyễn với một chút nước. Dùng rây lọc lấy phần nước ép mướp đắng, bỏ bã. Cho nước ép ra ly, thêm vào 1 thìa cà phê nước cốt chanh. Uống hỗn hợp này vào mỗi sáng trước khi ăn để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tác dụng của nước ép mướp đắng đối với bệnh tiểu đường

Giảm glucose trong máu

Mướp đắng chứa hai hợp chất charatin và momordicin, có vai trò quan trọng trong việc giảm lượng đường trong máu, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi glucose trong cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa carbohydrate

Nước ép mướp đắng có khả năng ức chế các enzym tham gia phá vỡ disaccharides (đường đôi), monosaccharides (đường đơn), nhờ đó giảm lượng glucose được đưa vào máu. Đặc biệt, loại nước ép này còn giúp ngăn ngừa đường huyết tăng sau bữa ăn. Sử dụng nước ép mướp đắng giúp điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường type 1 và type 2.

Tăng cường bài tiết insulin

Nếu cơ thể không sản xuất đủ insulin sẽ dẫn đến tình trạng lượng đường trong máu tăng cao. Nguyên nhân là do insulin không đủ để ngăn ngừa gan sản xuất và phóng thích đường vào máu.

Mướp đắng có khả năng tăng bài tiết insulin tuyến tụy, giúp điều trị bệnh tiểu đường type 1.

Ngăn ngừa kháng insulin

Theo các nghiên cứu, mướp đắng có chứa glycosides axit oleanolic. Hợp chất này giúp ngăn ngừa hoặc đảo ngược tình trạng kháng insulin, giảm glucose ở bệnh nhân tiểu đường type 2.

Chống oxy hóa

Lượng đường trong máu tăng cao dẫn đến nguy cơ bị oxy hóa và viêm toàn thân, có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim hoặc bệnh thận. Mướp đắng chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường hiệu quả.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.