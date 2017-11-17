Giảm 80% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu bạn có thói quen này khi ăn

Sức khỏe 17/11/2017 14:41

Bệnh tiểu đường có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong. Việc điều chỉnh thói quen ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm 80% nguy cơ mắc bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh tiểu đường là do quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị rối loạn, dẫn đến sự suy yếu của hệ bài tiết và hoạt động của insulin làm lượng đường trong máu tăng cao. Những biến chứng của bệnh tiểu đường vô cùng nguy hiểm, với khoảng 80% bệnh nhân tử vong do biến chứng tim mạch, theo thông tin công bố tại Hội nghị khoa học “Chăm sóc sức khỏe tim mạch và chuyển hóa” tổ chức năm 2004.

Tuy nhiên, bệnh tiểu đường và biến chứng của nó có thể được kiểm soát nếu bạn có thói quen này khi ăn uống.

Ăn chậm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Hiroshima (Nhật Bản) đã phát hiện ra thói quen ăn uống hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

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Ăn chậm nhai kỹ hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Tiến sĩ Takayuri Yamaji, người đứng đầu nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và theo dõi thói quen ăn uống của hơn 1.000 nam giới và phụ nữ ở độ tuổi trung niên trong vòng 5 năm. Kết quả theo dõi đã tìm ra được mối liên hệ giữa thói quen ăn uống của họ và khả năng tầm soát bệnh tiểu đường.

Họ được các nhà khoa học chia làm 3 nhóm: nhóm có thói quen ăn chậm nhai kỹ, nhóm có tốc độ ăn trung bình và nhóm thường xuyên phải ăn nhanh để tiết kiệm thời gian.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ hơn 2% người thuộc nhóm ăn chậm mắc bệnh tiểu đường, trong khi tỉ lệ ở nhóm ăn tốc độ trung bình là 6,5% và ở nhóm ăn nhanh là 11,6%. Nguyên nhân là do tốc độ ăn đã ảnh hưởng đến một số hoạt động não bộ.

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 Thói quen ăn uống lành mạnh giúp phòng bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Khi bạn ăn nhanh, não bộ sẽ không không kịp ghi nhận tín hiệu cơ thể đã nạp đủ năng lượng, điều này khiến bạn vẫn còn cảm giác muốn ăn và dễ gặp tình trạng ăn không kiểm soát. Quan trọng hơn, khi cơ thể nạp quá nhanh một lượng thực phẩm sẽ làm nồng độ glucose trong máu bị biến đổi một cách đột ngột, lâu ngày dẫn đến phản ứng đề kháng insulin, gây ra bệnh tiểu đường.

Chính vì vậy, bạn nên thay đổi thói quen ăn uống của mình theo hướng tích cực. Ăn chậm nhai kỹ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

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