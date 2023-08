Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Trước Tết 2023, tài vận của tuổi Tuất được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng. Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà con giáp này. Thời gian tới, bản mệnh có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những tháng cuối năm 2022 này, người tuổi Mão nhờ có 3 ngôi sao hộ mệnh soi chiếu tốt nên làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của con giáp này sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Trong thời gian tới những người cầm tinh con Mèo sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên trong những tháng cuối năm 2022, những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Khỉ là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Thân . Từ đó, công việc của người tuổi này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng. Nhìn chung, thời gian tới, cuộc sống của người cầm tinh con Khỉ khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp bản mệnh gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Thân có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Nhìn chung, thời gian tới, cuộc sống của người cầm tinh con Khỉ khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.