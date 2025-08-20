Đang sấy tóc, người phụ nữ suýt mất mạng vì sự cố máy sấy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tay người phụ nữ

Người phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã có một phen kinh hoàng khi chiếc máy sấy tóc bất ngờ bốc cháy và biến thành một quả cầu lửa ngay trên tay cô. Vụ việc xảy ra tại một tiệm làm tóc vào ngày 7/8 (giờ địa phương).

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

