Vừa mở cửa vào nhà vệ sinh, nam thanh niên sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trăn khủng cuộn tròn trên xà nhà

Hình ảnh ghi lại cho thấy người bắt trăn đã trèo lên tường và dùng một thanh kim loại để kéo con trăn từ trần nhà xuống. Sau đó, con trăn khủng này được cho vào bao tải và được thả về tự nhiên.
Video 2 giờ 46 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

